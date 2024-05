Cohen testifica que robarle a Trump fue ‘autoayuda’ en el juicio por dinero secreto

El ex mediador de Donald Trump, Michael Cohen, testificó el lunes que robó dinero de la compañía de Trump como una forma de “autoayuda”, una admisión que podría socavar su credibilidad como testigo estrella en el juicio por dinero secreto del expresidente estadounidense.

Cuestionado por el abogado de Trump, Todd Blanche, Cohen reconoció haber robado a la Organización Trump al incluir un reembolso a una empresa de tecnología en su paquete de bonificación y quedarse con la mayor parte del dinero.

“Entonces le robaste a la Organización Trump, ¿verdad?” -Preguntó Blanche “Sí, señor”, testificó Cohen, de 57 años.

Cohen dijo que pagó aproximadamente 20,000 dólares de los 50,000 dólares que la empresa de Trump le debía a la empresa de tecnología en efectivo, entregándolos en una bolsa de papel marrón en su oficina. Dijo que se quedó con el resto.

La Organización Trump le reembolsó un total de 100,000 dólares por ese pago.

Al ser interrogado por los fiscales un poco más tarde, Cohen testificó que robó el dinero porque estaba molesto por el recorte de su bono anual después de que adelantó 130,000 dólares de su propio dinero para comprar el silencio de la estrella porno Stormy Daniels, quien amenazaba poco antes de las elecciones de 2016 hacer público su relato de un presunto encuentro sexual con Trump.

“Sentí que era casi como autoayuda”, dijo Cohen.

Cohen es el testigo final y más importante para los fiscales de Nueva York mientras buscan convencer al jurado de que Trump violó la ley al encubrir ese pago a Daniels.

Cohen testificó la semana pasada que Trump aprobó el pago y le preocupaba que su historia perjudicara su atractivo para las votantes femeninas. Eso socavó el argumento del equipo legal de Trump de que solo buscaba proteger a su familia de la vergüenza.

Pero como delincuente convicto y mentiroso admitido, Cohen es un testigo problemático. Los fiscales han respaldado su testimonio con pruebas documentales, mientras que los abogados de Trump han tratado de socavar la credibilidad de Cohen mediante su contrainterrogatorio.

Se esperaba que el testimonio de Cohen concluyera el lunes. Después de eso, los abogados de Trump tendrán la oportunidad de presentar sus propias pruebas y testigos.

No estaba claro si Trump subiría al estrado como testigo. Los abogados defensores a menudo optan por no llamar a testigos ni presentar sus propias pruebas cuando creen que los fiscales no han presentado su caso.

Aunque Trump dijo antes de que comenzara el juicio que planeaba testificar, Blanche le dijo al juez la semana pasada que ya no era seguro. Fuera de la sala del tribunal el lunes, Trump no dijo a los periodistas si testificaría o no.

Al comienzo de la sesión del lunes, el juez Juan Merchán dijo que esperaba que la fiscalía y la defensa concluyeran sus presentaciones esta semana y presentaran sus argumentos finales la próxima semana, seguidos de las deliberaciones del jurado.

El primer expresidente que se enfrenta a un juicio penal se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir el pago a Daniels, quien había amenazado con hacer público su relato de un presunto encuentro sexual en 2006, una relación que Trump niega.

Fuera de la sala del tribunal, Trump, de 77 años y candidato republicano a la presidencia este año, criticó el juicio como un esfuerzo motivado políticamente para obstaculizar su intento de recuperar la Casa Blanca del presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre.

Dentro de la sala del tribunal, Trump se ha sentado en la mesa de la acusada escuchando a Daniels contarle el relato de su tiempo juntos con detalles espeluznantes.

Otros testigos, incluido Cohen, han discutido los esfuerzos por enterrar historias poco halagadoras en un momento en que Trump enfrentaba múltiples acusaciones de mala conducta sexual.

Los abogados de Trump dijeron la semana pasada que no creían que necesitarían mucho tiempo a menos que Trump optara por testificar. “Esa es otra decisión que debemos considerar”, dijo Blanche el jueves, el último día en que se convocó el juicio.

Si decide testificar, Trump tendrá la oportunidad de convencer a los jurados de que él no fue responsable del papeleo central del caso y refutar el relato detallado de Daniels sobre su reunión en Lake Tahoe, Nevada.

No se vería restringido por una orden de silencio que le impide en otros entornos criticar a testigos, jurados y familiares del juez y los fiscales. Sin embargo, se enfrentaría a un contrainterrogatorio por parte de los fiscales, quienes podrían intentar exponer inconsistencias en su historia.

Cualquier mentira dicha bajo juramento podría exponerlo a más cargos penales por perjurio.

Trump apareció por última vez como testigo en un juicio civil por fraude empresarial el año pasado, brindando un testimonio desafiante y divagante que exasperó al juez Arthur Engoron, quien supervisaba el caso.

Engoron le ordenaría pagar 355 millones de dólares en multas después de descubrir que había exagerado fraudulentamente su patrimonio neto para engañar a los prestamistas.

El juicio por dinero secreto se considera ampliamente como el de menor trascendencia de los cuatro procesos penales que enfrenta Trump, pero probablemente sea el único que irá a juicio antes de las elecciones.

Trump enfrenta cargos en Washington y Georgia por intentar revertir su derrota de 2020 ante Biden y cargos en Florida por mal manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en 2021. Se ha declarado inocente en los tres casos.

