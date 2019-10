Colapsa puente sobre barcos pesqueros en Taiwán

Notimex.- Equipos de rescate taiwaneses trabajan contra reloj en la búsqueda de al menos seis pescadores que se presume quedaron atrapados bajo los restos de un puente que colapsó hoy sobre un grupo de embarcaciones pesqueras en el condado de Yilan, noreste de Taiwán, informaron fuentes oficiales.

El accidente se registró esta mañana, cerca de las 09:30 horas locales, a la entrada al puerto de Nanfang’ao, cuando de manera sorpresiva el puente en arco colapsó y aplastó al menos cinco barcos de pesca y un buque petrolero, que se incendió de inmediato.

La Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán informó que 12 pescadores resultaron heridos, mientras que se temía que seis más habrían quedado atrapados bajo los restos del puente de unos 140 metros de largo, según un reporte de Central News Agency (CNA).

Taiwan bridge collapse crushes fishing boats, some crew feared trapped. More here: https://t.co/0HqbCMWHQ2 pic.twitter.com/DBi8uFhflj

— Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019