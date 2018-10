Cuando hablamos de los objetos más contaminantes en los océanos en el mundo, lo primero que viene a la mente son los popotes, bolsas de plástico, etc. Pero la realidad es otra, y es que un estudio elaborado por NGO, Ocean Conservancy, determinó que lo más contaminante son las colillas de cigarros.

Al ser pequeñas podría pensarse que son menos dañinas para el medio ambiente, pero no, según el estudio que desde 1986, año que NGO comenzó a limpiar océanos, se han recogido de playas y mares más de 60 millones de colillas, cifra que es bastante superior a la de bolsas, botellas o popotes recogidos.

Esta cantidad de colillas se debe a la costumbre de los seres humanos de usar como cenicero cualquier parte sin ser conscientes que se están dañando tanto su salud como el medio ambiente.

Muchos suelen pensar que por estar elaborados con acetato de celulosa, un material natural, se trata de algo biodegradable. Pero esto no es así debido a los químicos y al tratamiento a este material su degradación suele ser un proceso tardado.

Otras de las razones por las cuales son el agente más contaminante de los océanos es que además de su larga degradación, este cuando entra en contacto con el agua suelta todas las sustancias contaminante que absorbe de su humo, junto a eso desprende en el agua sustancias como la nicotina, el arsénico o plomo.

Y al ser consumidas por los animales marinos que fallecen, también nos afectan a nosotros porque a la hora de comer estos productos los digerimos también.

Pese a todo ello la industria tabaquera ha estado realizando esfuerzos por volver más ecológicos sus filtros y no causar tanto daño al medio ambiente, junto a ello ha llevado a cabo campañas para convencer a los fumadores para no depositar los filtros en playas, pastos, mares y si en botes de basura, para así no contaminar.

