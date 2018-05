Aunque los cinco candidatos presidenciales se han manifestado a favor de las políticas de apertura comercial del país, es importante que den a conocer las políticas específicas en materia de transformación de sectores como el automotriz, electrónico, agricultura y energía.

Son estos sectores los que justamente han significado un reto mayor en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señaló Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Sería importante qué en la discusión de estas campañas, más allá de quién pudiera ganar, pudiéramos hablar de políticas específicas para que sin importar que pase en la negociación del tratado estos sectores pudieran seguir generando la transformación importante que han creado en la economía mexicana”, afirmó el académico en una conferencia de prensa enfocada en los temas que se abordarán en el segundo debate de los candidatos presidenciales.

Las propuestas de los aspirantes que se expondrán en el segundo de tres debates presidenciales serán en torno al comercio exterior, inversión, seguridad fronteriza y derechos de los migrantes.

En ese sentido, el especialista apuntó que, a pesar de que el formato de los debates no permite presentar de forma amplia las propuestas de los candidatos, si es una buena oportunidad para romper el cerco en las campañas que se ha dado en torno a los temas económicos.

Recordó que las exportaciones e importaciones de México están poco diversificadas.

“Mucho se ha hablado de que si el tratado de libre comercio no funcionaría y se cerrará de alguna suerte el mercado mexicano para los productos que podríamos negociar con China, pero en realidad a los chinos no les podríamos vender mayor cosa somos una economía competidoras no somos economías complementarias como lo somos con Estados Unidos”, apuntó el especialista.

Francisco Rivas, integrante del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que en materia de seguridad fronteriza es necesario un enfoque para disminuir los delitos de alto impacto en los estados que conforman la franja norte del país.

En ese sentido el Observatorio propuso una serie de acciones para garantizar la seguridad en esa región del país, combatir el crimen trasnacional y preservar los derechos de los migrantes.

Entre las propuestas se encuentra la creación de la Subdivisión Fronteriza de Seguridad, profesionalizar al personal del Instituto Nacional de Migración, así como impulsar una reestructuración y que la política migratoria privilegie la seguridad de los migrantes en tránsito por México.