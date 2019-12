Cómic de Batman retrata a Joker como un ávido seguidor de Trump

En tiempos donde la política norteamericana no sonríe al presidente Trump, un cómic de Batman recientemente lanzado muestra al Joker como ávido seguidor y causa controversia en redes sociales.

El cómic es de DC y es el titulado Dark Knight Returns: The Golden Child.

En el arte de la publicación se ve al Joker parado frente a carteles patrióticos que representan a un hombre que se parece al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La figura se parece innegablemente a Trump, e incluso revela su patrón y tono de discurso.

En una línea, el personaje comenta: “¡Va a ser hermoso! ¡Te va a encantar! ¡Te va a encantar cada centímetro!

Joker, por otro lado, está vestido con un traje con el tema de la bandera de los EU que lleva la frase, “¿realmente no me importa, ¿a ti?” aludiendo a la controvertida chaqueta utilizada por Melania Trump en un evento donde se encontró con niños migrantes en la frontera con nuestro país en 2018.

El famoso personaje, de sonrisa burlona, es uno de los villanos en los “agentes del caos” de Darkseid, y parece estar haciendo campaña con la imagen de Trump mientras se para frente a los carteles rojos, blancos y azules del político.

Los manifestantes también son fotografiados inundando las calles para expresar su frustración mientras sostienen carteles que dicen: “No más odio”.

Also from today’s “The Dark Knight: The Golden Child”… forget about Putin and Ukraine, it’s Darkseid manipulating the polls for the RNC while Joker makes Trump toys! Ah, the trials of polling… pic.twitter.com/lSTDYxC3nC

Familiar faces (and jackets) from Frank Miller & Rafael Grampá's new Dark Knight comic, The Golden Child. Their Trump stand-in turns out to be a stooge of The Joker. And isn't that Greta Thunberg among the righteous crowd coming to save us on the last page? #PresidentSupervillain pic.twitter.com/Sh7fbDHwRB

— Paul Slade (@PlanetSlade) December 11, 2019