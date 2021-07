¿Cómo cuidar tus ojos sin vaciar tu bolsillo? La vista en tiempos de teletrabajo

Uno de los cambios más importantes de la pandemia es nuestra exposición a las pantallas. Desde que estudiamos o trabajamos en casa, el lapso es mucho mayor. Antes pasábamos entre seis y siete horas expuestos, ahora —independientemente de nuestra profesión y edad— estamos 12 horas al día o incluso más frente a la pantalla de un dispositivo, ya sea computadora, tablet, celular o televisión.

¿Qué efectos puede tener este cambio en nuestra visión y cuál podría ser su impacto en nuestros bolsillos si no actuamos a tiempo? En +Dinero de Forbes México sabemos que la salud física y financiera están íntimamente ligadas, por ello, te compartiremos a partir de ahora información que te ayude a cuidar de ambas.

Y para hablar de la salud de los ojos rojos y resecos de miles de mexicanos que han experimentado por primera vez el home office, entrevistamos a Ana Mercedes García Albisua, oftalmóloga, jefa de enseñanza y médica adscrita al Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva de la Asociación Para Evitar la Ceguera en México (APEC). Descubre cómo cuidar tu salud visual y mantén a raya los enormes gastos en consultas o medicamentos por medio del conocimiento y la prevención.

Las pantallas no nos dejarán ciegos, pero sí pueden generar daño ocular o depresión

Si bien ver una pantalla de cerca por un periodo prolongado no nos hará perder el sentido de la vista, sí puede generarnos ciertas afecciones visuales y una de las más comunes es el síndrome del ojo seco.

“Esto ocurre porque cuando estamos frente a una pantalla nos concentramos tanto en lo que hacemos que dejamos de parpadear con regularidad, lo cual provoca que el epitelio del ojo se reseque y comience a “agrietarse” —es algo parecido a lo que pasa en invierno con nuestras manos, se resecan y comienzan a cuartearse—. Esa resequedad es lo que provoca ardor en los ojos, pesadez, enrojecimiento, cansancio, sensación de un cuerpo extraño que puede percibirse como una “basurita” o “piedrita” en el ojo, picazón o sensación de punzadas e incluso visión borrosa que mejora luego de parpadear”, explica la especialista.

La probabilidad de que esto se vuelva un padecimiento crónico es muy alta, ya que rápidamente se convierte en un ciclo vicioso: entre más seco esté el ojo, habrá más inflamación y, entre más inflamación exista, más resequedad habrá.

Con el paso del tiempo la intensidad de los síntomas llega a ser tan fuerte que impide a la persona realizar sus actividades de manera normal, disminuyendo su calidad de vida e incluso convirtiéndose en un factor de desarrollo de depresión.

¿Qué puedo hacer para prevenir esta afección si tengo que trabajar frente a una pantalla la mayor parte del día?

Si también te hiciste esa pregunta, te presentamos los consejos que nos compartió la Dra. Ana Mercedes García:

Aplica la regla 20-20-20

El año pasado la Academia Americana de Oftalmología reforzó su campaña de cuidado ocular a través de la regla 20-20-20, es decir, dejar de mirar la pantalla cada 20 minutos y fijar los ojos a 20 pies de distancia (aproximadamente seis metros), durante 20 segundos.

Sabemos que cuando estás frente a la computadora el tiempo vuela, pero con solo voltear hacia la ventana o al otro lado del cuarto de donde te encuentras, le estarás dando a tus ojos la oportunidad de parpadear, lubricarse y descansar.

Elige trabajar con luz natural

En la medida de lo posible, trabaja con luz natural. Esto te ayudará a mantenerte concentrado y hará que tus ojos se fatiguen menos.

Mantén una dieta e hidratación adecuada

Así como pasa con nuestra piel y cabello, los ojos también se resecan si no tenemos una dieta equilibrada y un adecuado consumo de líquidos.

Coloca tus pantallas de trabajo por debajo de la altura de los ojos

Aunque últimamente se ha puesto de moda trabajar con monitores adicionales colocados a una altura ligeramente elevada, eso no es recomendable, pues cuando dirigimos la mirada hacia arriba, el ojo queda menos protegido por el párpado propiciando la resequedad. Es preferible colocar las pantallas a la altura de nuestros ojos o ligeramente por debajo, de esa forma, nuestros párpados cubrirán más nuestro globo ocular protegiéndolo de la resequedad.

¿Lentes con filtro de luz azul? Tú decides

A pesar de que los lentes con filtro de luz azul son muy populares en la actualidad, no hay evidencia científica que confirme que realmente brindan protección o algún beneficio al ojo, tampoco hay información de que causen algún tipo de daño —probablemente lo único que afecte será tu bolsillo en caso de que no tengas presupuestada esa compra—. Por lo tanto, la decisión de usar o no este tipo de lentes es totalmente personal.

¿Qué debo hacer si tengo alguno de los síntomas de ojo seco?, ¿cuándo debo ir a visitar al oftalmólogo?

Idealmente todas las personas debemos acudir a revisión oftalmológica una vez al año, pero si presentas alguno de los síntomas es muy importante que acudas a la brevedad para comenzar con el tratamiento y prevenir un daño mayor. Créelo, atender ese problemita a tiempo te ahorrará molestias y dinero a la larga.

Consultamos con la jefa de enseñanza del Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva de la Asociación Para Evitar la Ceguera en México (APEC) sobre los posibles escenarios en caso de no seguir ese consejo y esto es lo que descubrimos. Echa un vistazo al panorama, su tratamiento y el costo que implicaría controlar una afección mayor.

EL PROBLEMA ESTÁ COMENZANDO: si recién comienzas con las molestias, es probable que se trate de un ojo seco leve; de modo que puede ser tratado únicamente con lágrimas artificiales cuyo costo, dependiendo de la marca, va de los $300 a los $700 pesos. Dichas gotas son de uso personal y normalmente duran entre un mes y un mes y medio. Además, seguir las recomendaciones de arriba puede llegar a reducir el uso de las gotas lo que, a su vez, disminuiría el costo del tratamiento.

LA AFECCIÓN YA AVANZÓ: cuando el problema ha avanzado más, los síntomas son más intensos y persistentes puede que presentes un ojo seco moderado. En este caso, además las lágrimas artificiales es posible que requieras un antiinflamatorio, con un precio aproximado de $600 pesos, por lo que el costo mensual del tratamiento sería de entre $900 y $1,300 pesos.

YA ES ALGO MUCHO MÁS FUERTE: por último, si el problema es aún mayor, las molestias te impiden realizar tus actividades con normalidad y han estado presentes de manera crónica, es probable que se trate de un ojo seco severo —y generalmente una consecuencia de la falta de atención médica previa—. En este punto, además de lo antes mencionado, podría ser necesario el uso de un lubricante en gel (cuyo precio es de $800 pesos aproximadamente), lo que hace que el costo del tratamiento mensual sea de entre $1,700 y $2,100 pesos.

“Es importante mencionar que si padeces algún otro factor predisponente para ojo seco, por ejemplo alguna enfermedad autoinmune como lupus, artritis reumatoide o síndrome de Sjögren, debes estar mucho más atento a la evolución de tus síntomas, ya que en estos casos sí pueden haber complicaciones más severas como perforación en el ojo, una condición que debe ser tratada mediante una cirugía de urgencia y que tiene un costo aproximado de $20,000 pesos para posteriormente cumplir con un largo periodo de rehabilitación”, finalizó la especialista.

Como ves, el costo del tratamiento aumenta de manera importante a medida que el padecimiento se complica.

A pesar de que los efectos de la pandemia por COVID-19 han generado cambios radicales en nuestra cotidianidad, mantenernos bien informados sobre cómo conservar la salud en este nuevo orden de la vida será un factor clave para mantener nuestro bienestar y enfrentar lo que venga a futuro.

Recuerda que no es normal tener molestias en los ojos incluso después de una larga jornada de trabajo frente a una pantalla, lo normal es que vivas tu vida sin ardor en los ojos, enrojecimiento o irritación y los oftalmólogos son los indicados para ayudarte a conseguirlo.

