Así fue como el multimillonario más rico de las cripto duplicó su patrimonio neto tras las rejas

La prision ha sido benévola con el fundador de Binance, Changpeng Zhao. Ya es la persona más rica en ir tras las rejas y la persona más rica en criptografía muchas veces, el patrimonio neto de Zhao se ha disparado desde que se convirtió en un delincuente.

Forbes estima ahora que su fortuna asciende a 61.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la 24ª persona más rica del mundo , justo detrás de Julia Koch y su familia. La siguiente persona más rica en el mundo de las criptomonedas es el fundador de Coinbase, Brian Armstrong, con 11.000 millones de dólares.

La revisión al alza de CZ tiene dos componentes. En primer lugar, su participación del 90% en Binance, el gran intercambio de criptomonedas, está valorada en 33 mil millones de dólares a pesar de que CZ renunció como director ejecutivo en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. en el que se declaró culpable de lucha contra el lavado de dinero. y sanciones por violaciones. Su empresa también pagó una multa de 4.300 millones de dólares al gobierno.

Sin embargo, el impacto en la riqueza personal de Zhao fue menos severo, ya que solo tuvo que pagar una multa de 50 millones de dólares. En los seis meses transcurridos desde su declaración, Binance en realidad aumentó su dominio entre los intercambios de cifrado en todo el mundo en términos de volumen de operaciones (aunque fue excluido de la lista de Forbes de los intercambios de cifrado más confiables ). Según datos compilados por The Block , su participación en El mercado al contado total en las bolsas ha aumentado al 42% en los seis meses desde que dejó la empresa desde un promedio del 38% en los dos meses anteriores a su acuerdo.

BNB CONTRA BITCOIN Y ETHEREUM

Rendimiento en lo que va del año 2024

El gran cambio en el patrimonio neto de CZ proviene del descubrimiento por parte de Forbes de sus tenencias personales en su token BNB emitido por la bolsa, que estimamos en 94 millones de tokens o el 64% del total de 147,5 millones de tokens BNB en circulación. Forbes estima que Binance posee el 71% del suministro de BNB.

A pesar de los problemas legales del intercambio, BNB ha estado en auge en 2024, aumentando un 100% superando con creces a otras criptomonedas importantes como bitcoin (hasta un 54%), ether (hasta un 53%) y solana (hasta un 49%). BNB alcanzó recientemente un máximo histórico de 714 dólares, lo que le otorga una capitalización de mercado de 110 mil millones de dólares.

¿Qué es BNB? Binance coin o BNB se lanzó inicialmente en 2017 como una herramienta de recaudación de fondos para que CZ lanzara su nuevo intercambio. Los tokens como BNB son creados por los desarrolladores que ejecutan los proyectos criptográficos y son similares a los puntos de fidelidad de millas aéreas que a las acciones reales de una empresa, aunque se negocian en intercambios criptográficos como acciones y son buscados por los inversores. Los tokens como BNB no ofrecen propiedad, pero recompensan a los titulares, que a menudo son clientes, con descuentos para operar o como incentivo para reclutar nuevos titulares de cuentas. A menudo se utilizan, en palabras de un antiguo miembro de FTX, cuyo token de intercambio FTT de la empresa provocó su dramática caída, como una “forma de acciones porque no hay capital público”. La Comisión de Bolsa y Valores parece estar de acuerdo, ya que actualmente está demandando a Binance por vender BNB a clientes estadounidenses como un valor no registrado.

Changpeng Zhao, de 47 años, acumuló sus reservas de BNB de dos maneras. Binance se creó en 2017 y él y el equipo fundador recibieron 80 millones de tokens de un suministro total de 200 millones de BNB. El análisis forense de Forbes de las carteras que recibieron estos tokens, realizado en conjunto con Gray Wolf Analytics, indica que la compañía posee 46,2 millones de los 80 millones de tokens originales. A CZ se le atribuyen 41,6 millones de BNB de esta cantidad debido a su propiedad del 90% de Binance.

El segundo componente de la riqueza de CZ es más oscuro. Los resultados de una investigación publicada por Forbes y realizada con Gray Wolf en octubre de 2023 revelaron que la oferta inicial de monedas de Binance no tuvo suficientes suscriptores, lo que llevó a CZ y a su empresa a canalizar las acciones no vendidas a las billeteras que él controlaba. En 2017, Binance afirmó que vendió 100 millones de BNB por 0,15 dólares cada uno, recaudando un total de 15 millones de dólares. Nuestro análisis del otoño pasado mostró que no se vendieron más de 10,8 millones de BNB, lo que generó menos de 5 millones de dólares.

PROPIEDAD DE BNB DE BINANCE

Oferta actual de BNB: 147,5 millones

En su libro blanco oficial, que funciona en el mundo de las criptomonedas como un pseudo prospecto para los inversores de ICO, Binance no reveló qué sucedería con los tokens no vendidos. En última instancia, los análisis forenses muestran que se colocaron en billeteras que son propiedad de Binance. Hoy, estimamos que estas billeteras contienen 58 millones de BNB, por un valor de $ 35 mil millones al precio actual de $ 602. La propiedad del 90% de CZ en Binance le daría un poco más de 52 millones de BNB adicionales. En total, creemos que posee casi 94 millones de tokens BNB. Binance y los abogados de CZ no respondieron nuestras solicitudes de comentarios sobre las tenencias de CZ.

El valor de las tenencias del fundador de Binance sería de 56.600 millones de dólares en la actualidad, pero dado que hay pocas posibilidades de que Zhao pueda acercarse a esa cantidad si intentara vender, Forbes aplicó un descuento de liquidez del 50% a su participación. Actualmente, el volumen de operaciones de BNB es de aproximadamente 1.600 millones de dólares en tokens por día.

A pesar de afirmar que tiene 200 millones de clientes en todo el mundo, se sabe muy poco sobre el funcionamiento interno de Binance (nunca se ha sometido a una auditoría) y más del 53% de todas las transacciones de BNB se realizan en la propia plataforma de intercambio de Binance. En el último mes, BNB ha ganado alrededor del 5%, lo que equivale a unos 3.000 millones de dólares en ganancias para el fundador de Binance en el papel. Así que, mientras Zhao cumple su condena de cuatro meses, disfrutando del sol de California en el patio del centro penitenciario federal de Lompoc II, ve cómo sus miles de millones de BNB aumentan.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

