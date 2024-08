Cómo el propietario de los Dallas Cowboys compró accidentalmente una supuesta ‘asociación de cáncer’ valorada en 100 mdd

En 2010, el director ejecutivo de Comstock Resources, una empresa que cotiza en bolsa , Jay Allison, decidió vender un pequeño yacimiento petrolífero en la ciudad de Laurel, Mississippi. Se trataba de una operación modesta, que había pasado décadas desde su apogeo, con apenas unas pocas docenas de pozos que bombeaban unos mil barriles por día. Comstock, con sede en Dallas, estaba ansiosa por deshacerse del yacimiento.

Un posible comprador llamado Petro Harvester Oil & Gas, entonces una empresa de cartera del gigante de capital privado TPG , encargó un informe de diligencia debida sobre los activos. Lo que encontraron los consultores de Fenstermaker , con sede en Lafayette, Luisiana , no fue agradable. “El mantenimiento era deficiente en todas las instalaciones dentro del campo Laurel”, escribieron. En una docena de sitios y 79 pozos, Fenstermaker encontró equipos oxidados y corroídos, tuberías con fugas, diques de contención desgastados y pozos sin revestimiento para almacenar aguas residuales tóxicas. Fenstermaker manifestó su preocupación de que quien adquiera el activo debería investigar un poco más a fondo el alcance del daño ambiental potencialmente causado por las aguas residuales del campo petrolífero que se filtran en la tierra.

Y, sin embargo, ninguna de estas preocupaciones resultó ser un factor decisivo; Petro Harvester adquirió los activos por 75 millones de dólares. Allison y su equipo en Comstock estaban comprensiblemente felices de desentenderse del activo de Laurel y seguir adelante. Según el testimonio del tribunal, empacaron todos sus registros de Laurel y los enviaron a Petro Harvester y asumieron (erróneamente, según se demostró) que no tendrían que lidiar con el campo de Laurel nuevamente.

Comstock se transformó durante la siguiente década. En 2018, intercambió 620 millones de dólares de sus acciones con el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, por yacimientos petrolíferos en Dakota del Norte. Un año después, Jones invirtió otros 475 millones de dólares en Comstock para respaldar su adquisición de Covey Park Energy , una perforadora de gas natural con sede en Luisiana, e inyectó otros 100 millones de dólares en efectivo a principios de este año cuando la empresa casi se quedó sin efectivo. Jones ahora posee el 70% de la empresa, una participación valorada en 2.200 millones de dólares, o alrededor del 15% de su fortuna de 14.200 millones de dólares. Comstock es ahora en gran medida una empresa pura de gas de esquisto, centrada en la perforación en el campo Haynesville de Luisiana. Es un buen negocio cuando los precios del gas natural cooperan, como en 2022, cuando Comstock obtuvo un beneficio neto de 1.100 millones de dólares sobre 3.100 millones de dólares en ingresos. Sin embargo, los últimos 12 meses han sido difíciles; Mientras los precios del gas natural alcanzan mínimos de varias décadas, los ingresos de Comstock han caído a 1.400 millones de dólares, con una pérdida neta de 20 millones de dólares. Las acciones han bajado un 20% en un año.

Y es posible que tengan que seguir cayendo, ya que Jones ahora encuentra que su inversión en Comstock está expuesta a la larga cola de pasivos ambientales que aún persisten en Laurel. Este mes, en el Tribunal de Circuito del Condado de Jones en Laurel, está previsto que comience un juicio con jurado, enfrentando a Comstock contra la familia de Deidra y Marlan Baucum. Los Baucum han afirmado desde su demanda original de 2014 que las toxinas del yacimiento petrolífero enterradas en el sitio de 38 acres que antes era propiedad de Comstock han migrado debajo de los 10 acres donde viven.

Sus quejas se hicieron más estridentes en 2016, cuando Deidra Baucum, de 61 años, fue al médico por problemas para tragar y le diagnosticaron cáncer de esófago. Nunca había fumado. Una operación le extirpó gran parte de la tráquea y ahora su estómago reposa sobre su pulmón derecho. Tiene que dormir sentada. “Muchas veces podíamos oler el material del pozo en nuestra casa”, recuerda Deidra Baucum. “Pero nunca pensamos que sería perjudicial. Supusimos que las agencias reguladoras estaban monitoreando la situación”.

Las toxinas naturales, como el arsénico, el mercurio y el radio radiactivo, se acumulan en los mismos estratos rocosos que el petróleo y salen a la superficie junto con el petróleo, el gas y cantidades prodigiosas de agua salada. Una vez separado el petróleo, hay que eliminar las aguas residuales. Es demasiado tóxica para verterla en un río por tuberías, por lo que las compañías petroleras utilizan pozos de eliminación profundos regulados por la EPA, que se supone que deben perforarse por debajo de cualquier acuífero de agua dulce útil y revestirse y cementarse cuidadosamente para evitar fugas. Se dice que el pozo de eliminación adyacente a Baucums recibió 25 millones de galones de residuos inyectados. Se cree que una parte de esa cantidad se filtró a suelos más superficiales a través de estanques de evaporación sin revestimiento. Los testigos también afirman que en el lugar se enterraron docenas de bidones llenos de costras y sustancias químicas y metal radiactivo.

Forbes valora a los Dallas Cowboys de Jerry Jones en 9 mil millones de dólares. Getty

Los Baucum creen que estas toxinas no sólo causaron el cáncer de Deidra (ahora en remisión), sino que también pueden haber causado un brote. A menos de un tercio de milla del pozo de eliminación, 15 de sus vecinos han contraído cáncer, 8 ya murieron. El relato de un testigo más dramático proviene de un vecino, Jeremy Stevens, quien según una declaración jurada, dice que fue alrededor de 2008 cuando él y su hermano Chad vieron una actividad inusual en el terreno de Comstock, a menos de un cuarto de milla de la casa de sus abuelos. “Vimos equipos de construcción en un área al oeste del pozo y muchos agujeros cavados en el suelo. Había tuberías y bidones por todas partes y metal cortado en los agujeros”, escribió Jeremy en una declaración jurada. “Los barriles estaban cubiertos de una costra de material verde, amarillo y blanco”. Chad dijo en su declaración jurada que cuando pasó por el lugar un día había retroexcavadoras cavando junto a los bidones. Cuando regresó más tarde, los agujeros habían sido rellenados y los bidones habían desaparecido.

El caso ha tenido una década de idas y vueltas. El tribunal de circuito inicialmente desestimó la denuncia y la envió a la Junta de Petróleo y Gas de Mississippi para su adjudicación. El abogado de Baucum, Michael Simmons, de Cosmich, Simmons & Brown en Jackson, Mississippi, apeló ante la Corte Suprema del estado, argumentando que los reguladores no tenían por qué adjudicar el caso porque no tenían ningún mecanismo para resolver las reclamaciones por agravios y porque los Baucum no tenían ningún “nexo” que los conectara con las compañías petroleras (no habían firmado ningún contrato ni otorgado permiso a nadie para ensuciar sus tierras). En 2021, la Corte Suprema de Mississippi se puso del lado de los Baucum y envió el caso de regreso para que se juzgara sobre el fondo. Eso por sí solo fue una victoria significativa para los derechos de los demandantes, dice Simmons, ya que este será el primer caso de lesiones personales contra una compañía petrolera en Mississippi que llegue hasta el juicio.

Poco después de la decisión de la Corte Suprema, Petro Harvester, que TPG había fusionado con otra empresa de cartera en crisis, Rockall Energy, se declaró en bancarrota, lo que fue una mala noticia para Comstock. Aunque la bancarrota es una forma eficaz de liquidar las obligaciones financieras, no elimina las ambientales. Como ha sido habitual durante mucho tiempo en el sector del petróleo y el gas, si una empresa se declara insolvente y no puede pagar para limpiar el desastre que ha causado, la responsabilidad de hacerlo se transmite a través de lo que se denomina la cadena de títulos. Básicamente, si alguna vez tuvo una participación en un yacimiento petrolífero y sigue siendo solvente, los propietarios de tierras y los reguladores pueden buscarlo y exigirle que pague por los daños ambientales pasados.

Si los Baucum ganan el caso, otros demandantes los seguirán. Mientras conducimos por su barrio de Laurel, Marlan, de 62 años, señala las casas de otros enfermos de cáncer, vivos y muertos. “Somos sólo los primeros. Después de que ganemos, se abrirán las compuertas”, dice.

Increíblemente, Comstock nunca ha revelado este litigio a sus accionistas públicos. En los documentos legales, Comstock insiste en que si hay contaminación del suelo, los contratistas externos serían los culpables. El director de operaciones de Comstock, Daniel Harrison, testificó bajo juramento a principios de este año que la empresa nunca arrojaría toxinas a sabiendas: “No hacemos eso. No enterramos equipos en ningún lugar”.

De hecho, Harrison testificó que nunca se molestaron en informar a Jerry Jones sobre el caso, con el argumento de que no era relevante. ¿Qué constituye la materialidad? La SEC se basa en la definición de la Corte Suprema de Estados Unidos de que un hecho es material si existe “una probabilidad sustancial de que el inversor razonable hubiera considerado que el hecho alteró significativamente la ‘mezcla total’ de información disponible”.

Bob Bowcock, experto en contaminación del agua y compañero de toda la vida de la heroína de Hollywood Erin Brockovich , se ríe de la idea de que este desastre pueda ser “inmaterial”. Ha consultado a los Baucums y estudió inicialmente el sitio hace una década. Predice que será necesario arrasar todo el vecindario y retirar la tierra contaminada. “Es evidente que ha habido contaminación en el área, con estanques de descarga de agua superficial que se han filtrado al sistema acuífero poco profundo”, dice Bowcock.

Formentera Energy compró los activos del campo Laurel tras la quiebra en 2022, por lo que los Baucum también demandaron a Formentera, pero pronto los desestimaron como demandantes una vez que quedó claro que la empresa estaba dispuesta a operar de manera responsable y mejorar el sitio. “Hicimos todo lo posible para remediarlo”, dice el director ejecutivo Bryan Sheffield, quien anteriormente construyó Parsley Energy y lo vendió a Pioneer Natural Resources por $ 8 mil millones. “Cada vez que me hago cargo de un activo, lo limpio”.

A pesar de las garantías, los Baucum temen que Formentera sólo haya arañado la superficie. Según John Ryan, de Allen Engineering, que realizó ocho perforaciones en el suelo de los Baucum a profundidades de entre 1,20 y 8,50 metros y encontró altos niveles de contaminantes, la medida recomendada incluiría la instalación de un muro subterráneo de 9 metros de profundidad de arcilla bentonítica impermeable para evitar una mayor migración de toxinas hacia los arroyos. El control tendría que continuar “a perpetuidad”, según Ryan. Esto podría costar 30 millones de dólares.

Aunque un gerente de Comstock insistió en el tribunal que cualquier metal procesado en el sitio habría sido retirado, un estudio electromagnético realizado por expertos el año pasado por Pace Analytical determinó que “los desechos metálicos están enterrados en profundidad”. Pero si es metal, ¿por qué enterrarlo cuando el depósito de chatarra de Laurel está a solo un par de millas de distancia y pagarán por él? Stevens dice que llevaron un trozo al depósito y que resultó “caliente” o radiactivo, algo que el depósito no toca. “Mis dos abuelos murieron de cáncer”, dijo.

El caso ha tenido algunos giros extraños. Tres testigos han alegado que el abogado de Comstock, Norman Bailey, ha tratado de intimidarlos para que cambien sus historias. Jeremy Stevens, que ahora tiene más de 20 años, testificó bajo juramento que Bailey se presentó en su casa sin previo aviso y “para mi sorpresa, el Sr. Bailey comenzó a decirme que era demasiado joven para saber lo que estaba viendo” en el campo. “Me dijo que estaba equivocado”. Después de una audiencia sobre las acusaciones a principios de agosto, el juez reprendió a Bailey. Luego, en las últimas semanas, los abogados de Comstock presentaron una moción ante el tribunal solicitando que el juez prohibiera incluso mencionar a Jerry Jones en el juicio. ¿La razón? Para no perjudicar a los jurados potenciales a quienes no les gustan los Cowboys, el equipo de fútbol del que Jones es propietario desde 1989 .

Una pregunta clave sin respuesta: ¿por qué no se revela este caso a los accionistas y qué otras responsabilidades ambientales y legales de larga duración y sin plazo definido no les ha informado Comstock? “Esta demanda debería haberse resuelto hace años”, dice Marlan, “y probablemente por menos dinero del que les va a costar ahora”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar de Forbes en Español: ¿Por qué esta iglesia de Colorado está poniendo su capilla en la blockchain?