Cómo esta dama de 92 años se convirtió en uno de los principales administradores de dinero de EU

Cuando tenía 40 años, Joan Payden se convirtió en la primera mujer socia de Scudder, Stevens and Clark, una prestigiosa firma de inversión que fue adquirida por Zurich Group, un gigante asegurador suizo, por 1.700 millones de dólares en 1997. El ascenso fue un honor para Payden , una verdadera pionera en su campo. Pero luego se dio cuenta de que debería haber sucedido mucho antes.

La dirección de la empresa en ese momento votaba una vez al año quién sería el socio. “Me enteré de algo interesante: no fui elegida en la primera votación. Fui elegida en la quinta votación y supongo que la razón fue que no jugaba golf”, dijo Payden a los estudiantes del Programa de Negocios de Mendoza de Notre Dame durante una charla en 2011. “Celebraban sus reuniones anuales en un campo de golf muy grande y prestigioso y, por supuesto, no dejaban entrar a las mujeres, así que me senté en el porche”, explicó.

Renunció años más tarde, en 1984, cobró su plan 401(k) y se fue por su cuenta. “No quería encontrarme 10 años [después] en el mismo lugar”, dijo a los estudiantes de Notre Dame. Llevó a Sandra Rygel, una de sus colegas de Scudder, Stevens & Clark, con ella y juntos lanzaron su propio administrador de dinero, Payden & Rygel. ( Según se informa, Rygel se fue en 1988 para hacer obras de caridad. No respondió a una solicitud de entrevista de Forbes ). Fue un movimiento decididamente fuera del campo izquierdo para Payden, quien dijo que habría sido votada como la persona “más improbable para comenzar”. un negocio” en la universidad. “Muchos de mis colegas y amigos estaban preocupados por mi estado mental”, dijo en el discurso de 2011.

Sin embargo, durante los últimos 40 años, Payden ha convertido silenciosamente a Payden & Rygel en uno de los administradores de dinero privados más grandes del país con $162 mil millones en activos bajo administración y oficinas en Los Ángeles (la sede de la empresa), Boston, Londres y Milán. La firma, que se enfoca en renta fija y mercados globales, ahora administra las riquezas de un grupo de inversionistas de alto patrimonio, fondos de pensiones gubernamentales y corporativos, bancos centrales, fundaciones y más. Y, a sus 92 años, Payden todavía dirige el negocio como presidente, director ejecutivo y propietario mayoritario.

“Ella es tan inteligente como puede ser”, dice la representante de medios de Payden, Angela Dailey, quien señala que no tiene planes inmediatos de ceder las riendas. Payden, que evita ser el centro de atención y sólo ha hablado con un par de periodistas durante sus 60 años de carrera, se negó a hacer comentarios para este artículo.

Después de más que duplicar sus activos bajo administración durante la última década, el crecimiento de su empresa convierte a Payden en una nueva incorporación a la lista de Forbes de las mujeres emprendedoras más exitosas del mundo. Su patrimonio neto estimado en 700 millones de dólares proviene en gran medida de su participación mayoritaria en la empresa, que Forbes valora en unos 1.200 millones de dólares. El resto de la empresa es propiedad de la alta dirección. También tiene alrededor de 100 millones de dólares en otros activos, según estimaciones de Forbes , incluida una casa de casi 4 millones de dólares en el paseo marítimo de Santa Mónica. Una filántropa apasionada, también ha donado millones a organizaciones benéficas a lo largo de los años, incluidos santuarios de animales (le encantan los gatos), causas católicas y su alma mater, Trinity College, una universidad católica para mujeres en Washington, DC que ahora se llama Trinity Washington University .

Payden en los Premios Sally del Ejército de Salvación 2019, donde fue honrada por su servicio en el sector público. El premio fue presentado por el viejo amigo de Payden, el profesor de UCLA, Dr. Eric Esrailian. GETTY IMAGES PARA EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN

Payden nació en Derby, Connecticut, en 1931, pero pasó la mayor parte de su adolescencia en el extranjero, en Yakarta, Indonesia, donde su padre, un ingeniero convertido en piloto de combate de la Primera Guerra Mundial, trabajaba como ejecutivo en Union Carbide, una empresa química que adquirida por Dow Chemical en 2001. Después de casi una década en Indonesia, la familia regresó a los EE. UU. a tiempo para que Joan y su hermano menor William (m. 2013) terminaran la escuela secundaria en un suburbio del norte del estado de Nueva York. Luego asistió al Trinity College, donde se graduó en 1953 con una doble titulación en matemáticas y física, lo cual era bastante “inusual” para las mujeres en ese momento, dice la presidenta del Trinity, Patricia McGuire.

Su primer trabajo fue como ingeniera para una empresa que construía refinerías de petróleo en Nueva Jersey. “El primer día que entré había 600 jóvenes ingenieros y cuatro de ellos eran mujeres”, dijo en la charla de Notre Dame. “Pensé que era una proporción bastante buena”. A Payden le encantaba el trabajo, pero tres años después quedó devastada al ser despedida junto con 300 de sus colegas. Esto acabó siendo un punto de inflexión en su carrera. La experiencia de Payden en matemáticas la ayudó a conseguir un trabajo en Merrill Lynch como asociada junior, con un “gran descuento” respecto al salario de su trabajo anterior. Dos años más tarde, se mudó a Los Ángeles para trabajar en Scudder, Stevens & Clark, donde formó parte de un equipo que gestionaba renta fija para grandes instituciones.

“Había muchos desafíos entonces. Uno de ellos fue ser mujer”, dijo Payden en la charla de 2011. Pero también había oportunidades: en aquel momento, a los fondos de pensiones corporativos y a los fondos estatales se les prohibió invertir en acciones, por lo que se centraron en la renta fija. “Lo encontré muy emocionante”, dijo. “A veces es difícil decirle a la gente hoy en día que los bonos son muy interesantes, a veces más interesantes que las acciones”.

Aquí es donde Payden y su socio decidieron centrar su atención cuando lanzaron Payden & Rygel en 1984. “Su visión era hacer crecer esta firma de renta fija independiente y de clase mundial”, explica el director financiero y socio gerente Brian Matthews, a quien Payden reclutó. de su trabajo en la firma de inversiones de Nueva York Brown Brothers Harriman dos años después de que ella iniciara la empresa. Conectado con Payden por un amigo de la familia, él solo planeaba reunirse con ella brevemente mientras ella visitaba Nueva York, pero terminó siendo convencido de dejar su trabajo en Wall Street. “Tan solo por la forma en que se presenta… Tiene un entusiasmo y un optimismo contagiosos”. Matthews recuerda haber quedado impresionado porque cuando llegó, la empresa tenía sólo cinco empleados pero unos 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión, gracias en gran parte a los clientes que siguieron a Payden desde su empresa anterior. Pero Payden también estaba “de viaje” constantemente buscando clientes potenciales “y simplemente tratando de estar en el radar”, explica Matthews.

La firma siempre ha pregonado un enfoque global y fue temprana en desarrollar estrategias de bonos globales. En 1992, lanzó una familia de fondos mutuos. Seis años más tarde, abrió su primera oficina internacional en Londres, junto con una versión extraterritorial de su negocio de fondos mutuos en Irlanda. Ese mismo año creó una empresa conjunta con el Metzler Bank, el banco privado más antiguo de Alemania.

Hoy en día, la empresa cuenta con 45 fondos diferentes de renta fija, además de tres fondos de renta variable. Entre los más populares se encuentran el Payden Limited Maturity Fund y el Payden Emerging Markets Bond Fund, que han reportado rendimientos del 6% y el 11%, respectivamente, para el año que finalizó el 30 de abril. Sin embargo, en general, Payden & Rygel se destaca como un oferta sólida de bajo riesgo para complementar una cartera variada, dice el analista de Morningstar David Little. “Se adaptan a los inversores que quizás sean más cautelosos con las tasas de interés”, explica Little, que ha cubierto Payden & Rygel durante años. “Es posible que no utilice esta estrategia como su cartera principal de renta fija, pero para aquellos inversores que buscan generar ingresos con una baja volatilidad, les convendrá”.

Además, como empresa más pequeña y de propiedad independiente en una industria dominada por empresas como el gigante Fidelity, con sede en Boston (con 4,9 billones de dólares en activos bajo gestión), Franklin Templeton Investments (1,46 billones de dólares) y Blackstone (1 billón de dólares), es capaz de para ofrecer un toque más personal, según Matthews. “No tenemos accionistas externos, lo que significa que podemos decidir cuál es la mejor manera de seguir adelante, y eso nos pone realmente en alineación con nuestros clientes porque no estamos sirviendo a nadie más”, afirma.

Si bien se ha hecho un nombre en la administración del dinero, Payden ha construido su legado a tres millas del Capitolio de los Estados Unidos en el vecindario Brookland de Washington, DC. Allí es donde se encuentra el modesto campus de la Universidad Trinity, con sus 2.000 estudiantes. Payden, exalumno, financió el Centro Académico Payden de 80,000 pies cuadrados, que incluye una combinación de aulas y laboratorios de vanguardia, con una donación de $10 millones en 2013; fue el primer edificio nuevo de la escuela en más de 50 años.

Payden se ha dedicado a Trinity desde que se graduó hace más de siete décadas. Se unió a su junta directiva en la década de 1980 y ha desempeñado un papel crucial para ayudar a transformar la universidad en los últimos años, según Patricia McGuire, presidenta de Trinity desde hace mucho tiempo. Fundada en 1897 por las Hermanas de Notre Dame de Namur para ser la primera universidad católica para mujeres de Estados Unidos, Trinity tuvo problemas en las últimas décadas cuando las universidades estadounidenses comenzaron a ser mixtas y las solicitudes para universidades para mujeres como Trinity se desplomaron.

El Centro Académico Payden, parcialmente financiado con una donación de $10 millones de Joan Payden, abrió sus puertas en 2016. WASHINGTON POST VÍA GETTY IMAGES

“Tuvimos que descubrir si había un futuro para la institución cuando había tantas opciones mixtas cerca de DC: Georgetown, la Universidad George Washington, etc.”, explica McGuire, quien dice que ella y Payden comenzaron a abordar el problema en el década de 1980, cuando ambos estaban en la junta directiva de Trinity. Maguire se convirtió en presidenta de la escuela en 1989. La solución que se les ocurrió: “Decidimos acoger a las mujeres de la ciudad que necesitaban mucho este tipo de educación. Y son mujeres de bajos ingresos, en su mayoría mujeres de color”.

El alumnado de Trinity ha pasado de ser “predominantemente blanco, católico y residencial” a una de las pocas universidades oficialmente designadas como “Institución predominantemente negra” (el 56% de la población estudiantil es negra) e “Institución de servicio a hispanos” (30% ). Más del 70% de los estudiantes reciben becas federales Pell y el costo promedio después de la ayuda financiera es de $12,000 al año. Aun así, la escuela está trabajando para reducir la matrícula, ya que las mujeres negras tienen, en promedio, la deuda por préstamos estudiantiles más alta de cualquier grupo demográfico.

“Joan aceptó eso. Ella dijo: “Esto es lo que Trinity debería hacer”, dice McGuire sobre la transición. Como “principal donante” de la escuela, Payden ha tenido un impacto enorme en los cambios en la escuela, incluida la mejora de sus programas STEM, dice McGuire. Ha sido galardonado en los últimos años con subvenciones de la Fundación Mellon y el Instituto Médico Howard Hughes. “Para una escuela pequeña como Trinity, recibir una donación multimillonaria le cambia la vida”, explica. “Creo que muy a menudo leemos sobre estas donaciones masivas de 50 millones de dólares, 100 millones de dólares o 300 millones de dólares a grandes instituciones de élite que ya son bastante ricas. Ya sabes, estoy sentado aquí golpeando la mesa”. (La dotación actual de Trinity es de 35 millones de dólares frente a 3.300 millones de dólares de su vecina Universidad de Georgetown).

Pero Payden también ayuda a las escuelas más grandes. De hecho, forma parte de las juntas directivas de al menos otras cuatro universidades: la Universidad del Sur de California, la Universidad Loyola Marymount, el Occidental College y la Anderson School of Management de UCLA. En 2015, donó 5 millones de dólares para apoyar una iniciativa dedicada a preparar a adolescentes desfavorecidos de Los Ángeles para la universidad. También ha donado a otras escuelas como Los Angeles Valley College y la Universidad de Colorado Boulder, donde estudiaba su difunto hermano.

“Ella es una defensora de la educación”, dice el Dr. Eric Esralian, profesor de UCLA y director de la División de Trastornos Digestivos Vatche y Tamar Manoukian de la universidad. Esralian conoció a Payden a través de un amigo hace unos 15 años y lo describe como un “amigo cercano” y un “mentor”. Ambos forman parte de la junta directiva de la Anderson School of Management de UCLA (Payden es una de las dos mujeres en la junta directiva de 22 personas). Payden también se ofreció como voluntaria para ayudar con la división de trastornos digestivos cuando Esralian estaba estableciendo un consejo asesor.

“Creo que Joan tiene la perspectiva de alguien que no se dedica a la medicina, pero tiene familiares que han estado involucrados en la atención médica”, explica Esralian sobre el interés de Payden en su división, que se especializa en investigación y tratamiento para combatir trastornos digestivos debilitantes y mortales. “Su hermano, que era todo para ella, murió de melanoma. Y la recuerdo hablando de la experiencia de un paciente y de la experiencia de un familiar. Sus frustraciones por ser paciente y defensora del paciente estaban al frente y al centro para ella”.

Sin familia directa, Payden planea dejar una parte importante de su fortuna a la caridad, según una persona cercana a ella. Su hermano William dejó un regalo no revelado a Trinity a través de su patrimonio después de su muerte en 2013, que ayudó a pagar el laboratorio de simulación de enfermería de la universidad. Trinity también tiene la colección de modelos de aviones de William. Era un coleccionista dedicado de todo, desde automóviles hasta recuerdos deportivos e incluso tuvo un pequeño museo personal en Los Ángeles durante su vida, según McGuire. Payden era el albacea de su patrimonio.

Se sabe que Payden sigue un principio rector simple. “Las dos palabras que realmente me impactaron son ‘pasión’ y ‘compromiso’”, dijo en la inauguración en 2016 del Centro Académico Payden (llamado así por su hermano y sus padres). “Como puedes imaginar, en mi vida y en mi vida profesional la gente siempre me preguntará qué es lo que hace que el éxito sea exitoso. ¿Qué buscas en las personas que contratas? ¿Cuál es su coeficiente intelectual? Y he dicho que, en lo que a mí respecta, sólo hay dos palabras: ‘pasión’ y ‘compromiso’”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

