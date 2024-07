Cómo generar una estrategia para atraer a personas con discapacidad a la empresa familiar

“Debemos dejar de creer que las discapacidades hacen que una persona deje de hacer algo. Tener una discapacidad no me impide hacer cualquier cosa”. Benjamin Snow

En México hay más de 6 millones de personas con discapacidad. Aunque nuestra sociedad está construyendo una consciencia de la inclusión, los datos que existen son todavía alarmantes: únicamente el 30 % de las personas con discapacidad tienen un empleo, y de estas, solo el 19 % lo tienen de manera formal. La siguiente fábula nos ayudará a ser más conscientes de esta preocupante realidad en el entorno empresarial.

La falta de una cultura de inclusión en las empresas familiares mexicanas me recuerda la siguiente fábula que leí en internet: había una vez un granjero que compró una perdiz y decidió ponerla en el mismo corral que dos gallos. La perdiz, que tuvo que lidiar con la agresividad de los gallos, pensó: “Seguramente me atacan porque no soy como ellos”. Sin embargo, luego de que la perdiz dejó de ser novedad, los gallos regresaron a pelear entre ellos. Entonces la perdiz corrigió: “Ahora lo entiendo: si entre ellos también se atacan, no puedo esperar que me den un trato distinto”. Y así, dejó de quejarse y aprendió a cuidarse todos los días.

Las empresas familiares deben aprender a vivir la inclusión que no tuvieron los gallos de la fábula. El mundo de los negocios puede aportar acciones muy importantes para que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta por nuestra sociedad, encuentren las oportunidades que merecen y hagamos de nuestro mundo uno más accesible. Quiero compartir, desde mi experiencia profesional, algunos aspectos para que las organizaciones familiares puedan aportar a un cambio verdadero.

La inclusión necesita más que palabras. Poner en práctica la inclusión comienza con saber que la discapacidad no es un impedimento: las personas con esta condición no necesitan nuestra lástima, sino que ayudemos a eliminar las barreras del entorno para que tengan las mismas oportunidades. Terminar con la discriminación es también acabar con los prejuicios sobre las personas con discapacidad: no son personas que pongan en riesgo el rendimiento de una empresa, al contrario, ya que son colaboradores sumamente leales, dedicados, empáticos y muchas veces con una formación específica que puede ayudar a nuestra organización.

Las empresas comprometidas deben dar el primer paso. Las personas con discapacidad saben de las barreras que existen para ellos en el mundo laboral. Es tarea de las empresas comenzar a establecer condiciones para aprovechar su talento. Una organización socialmente comprometida debe aprender a diseñar un perfil adecuado para incorporar a personas con discapacidad a su organización. En esta búsqueda resultará clave también el aprender a tener un lenguaje sincero y abierto que invite a los candidatos. También es importante muestre sus avances en el tema de la inclusión, dando a conocer testimonios de personas con discapacidad que formen parte ya de la empresa.

“El mundo de los negocios puede aportar acciones muy importantes para que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta por nuestra sociedad, encuentren las oportunidades que merecen y hagamos de nuestro mundo uno con menos diferencias”.

La cultura de la inclusión beneficia a todos. Otra creencia errónea es pensar que contratar personas con discapacidad resulta costoso para una empresa. En México, el Estado permite deducir al 100 % los gastos de adecuación que haga una empresa por sus empleados con discapacidad; así mismo, se puede deducir el total del ISR correspondiente a estos colaboradores. Los beneficios no terminan en lo económico: las organizaciones que practican de verdad la inclusión muestran claras mejoras en su clima laboral y en sus tendencias en innovación. De acuerdo con un importante estudio, 58 % de las personas toman en cuenta, para realizar una compra, los valores y responsabilidad social de una organización.

La idea de que las empresas pueden hacer de nuestro mundo un lugar mejor no es solo ficción, sólo hace falta más conocimiento y un poco de estrategia para lograrlo. ¡Hagámoslo posible!

