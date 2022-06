Cómo identificar y resolver las señales de alerta durante una transacción

Por: Sofía Cruz y Ale Fayad

En estos últimos meses hemos abordado sobre cómo observamos las transacciones en México, la manera en que la economía y situación sociopolítica nos ha afectado a todos en general, así como el impacto que han tenido en temas de fusiones y adquisiciones. Por ello, consideramos relevante hacer énfasis en los puntos importantes de negociación en una operación.

Primero podemos señalar la identificación de “red flags”. Frecuentemente vemos señales cuando existen problemas entre las diferentes posiciones o personas dentro de las organizaciones. Si bien estas diferencias no reflejan explícitamente los riesgos entre individuos, sí sugieren que probablemente haya desalineaciones significativas en las metas y una mala comunicación en la fuerza laboral.

Por otro lado, frases como “esto es una fusión de iguales” pueden implicar que nada necesita cambiar y que las personas deben continuar con lo que estaban haciendo y de la misma manera en que lo venían realizando, incluso después de cerrar el trato. Decir que “no vamos a cambiar nada” ignora el hecho de que la situación ya ha cambiado: hay una nueva propiedad. “Solo nos deshacemos de lo que no funciona y mantenemos lo que funciona”, puede parecer ideal en teoría, pero en la práctica, no hay dos personas que estén de acuerdo en lo que no funciona. La presencia de la subjetividad da derecho a cada persona para crear y ejecutar su propia agenda.

Finalmente, “nuestra gente es inteligente. Se darán cuenta de lo que hay que hacer”, por lo general implica que se permitirá que muchos problemas se resuelvan solos en lugar de tener un plan de ejecución claramente comunicado.

Ninguna de estas declaraciones hace referencia explícita a los problemas de la gente, pero con demasiada frecuencia sugieren una falta de identificación proactiva de los riesgos potenciales de cada una y una planificación estratégica sobre cómo mitigarlos. Los líderes de las empresas deben reconocer el impacto que tienen los colaboradores en los negocios en lo que respecta tanto a los costos como a los ingresos.

Qué hacer en la práctica

El potencial no realizado de las personas en las transacciones no es hipotético. Damos algunos ejemplos reales de cómo un acuerdo se vio comprometido por la falta de planificación y ejecución proactivas, y las intervenciones que ayudaron a volver a encarrilarlos:

Un acuerdo multimillonario se vio comprometido por la rotación relacionada con el liderazgo desalineado y los enfoques de diversidad en dos organizaciones que se fusionan. Este tipo de problemas no se incluyeron en el Due Diligence, por lo tanto, no se identificaron durante la misma. Esta situación requirió de manera rápida y práctica crear una cultura, comunicación y un plan de cambio e integración. Además, una estrategia de retención dirigida disminuyó la rotación y planificó cómo se abordarían los problemas clave.

Otro ejemplo; la tesis del acuerdo para una adquisición de $ 500 millones no tuvo en cuenta los elementos del comité de compañía local y los pagos por indemnizaciones, inconvenientes que afectan el tiempo y el ahorro de costos. Desafortunadamente, los problemas con las personas no formaron parte de la conversación inicial sobre la transacción. No fue sino hasta la fase formal de Due Diligence (posterior a la carta de intención) que surgieron estos elementos, lo que requirió la formulación rápida de un enfoque geográfico alternativo.

El camino a seguir

Nuestra conclusión es una llamada de atención para todos los líderes de organizaciones, que destacan la importancia de considerar los riesgos de las personas en las primeras etapas de la formulación de la tesis de la transacción. A medida que más y más corporaciones emprenden negocios, se debe apreciar el papel del capital humano. Los profesionales expertos en acuerdos entienden que considerar estos problemas de manera proactiva e intencional en asociación con un asesor de personas dedicado es la clave para capturar el valor de la operación.

Contacto:

Sofía Cruz, Principal M&A de Mercer y Ale Fayad, Principal M&A de Mercer

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.