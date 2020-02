Cómo impedir que Facebook espíe lo que haces en internet

Parece que ahora tanta situación jurídica sobre la privacidad de datos, ha logrado que Facebook haya incorporado una nueva herramienta de privacidad llamada la función “Actividad fuera de Facebook” (Off Facebook Activity), que permite a los usuarios ver los datos recopilados por la plataforma mientras observa su actividad en varios sitios y aplicaciones.

Para acceder a la función, deberá utilizar un teléfono inteligente porque solo está disponible en la aplicación móvil de Facebook.

De acuerdo a un informe periodístico, para encontrarlo, primero haga clic en el menú en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione “Configuración”. Luego verá la opción “Actividad fuera de Facebook” ubicada en la pestaña “Su información de Facebook”.

La “Actividad fuera de Facebook” revela una lista de su actividad en empresas y organizaciones fuera de la aplicación de Facebook. Entonces, si compró un par de tenis en el sitio web de Adidas, los detalles sobre su compra se compartirán con Facebook, que luego se vincularán a su cuenta.

Una vez que haya llegado hasta este momento, el informe indica que te quedarán varias opciones: elegir administrar su “Actividad fuera de Facebook”, lo que significa que puede seleccionar específicamente qué compañías pueden y no pueden compartir su información con la plataforma, o simplemente puede borrar todo el historial por completo.

También puede descargar una copia de su actividad por categoría. Cuando solicite una copia de los datos recopilados, aparecerá como una solicitud “pendiente”. La duración de la recuperación de los resultados diferirá según los tipos de datos que haya seleccionado.

Happy "Off-Facebook Activity" Day to you and yours!

Facebook now lets you see the data third parties send to them about you, that FB connects to your account.

Turns out it's a lot of data! And that the app has many problems! Here's my data, from over 500 sources: (1/5) pic.twitter.com/ORTQOIXZfA

— Eric Mill (@konklone) January 28, 2020