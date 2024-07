Cómo la ciudad natal de JD Vance, Ohio, desafió sus expectativas

En sus exitosas memorias de 2016, el candidato republicano a la vicepresidencia JD Vance se pregunta si los estadounidenses blancos y rurales, como los de su natal Middletown, Ohio, tienen el impulso para revertir su declive económico. Pero mientras Vance escribía, su ciudad natal estaba en medio de la revitalización de base que él imaginaba.

“Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis” de Vance intentó explicar la mentalidad de los votantes blancos de los Apalaches en un momento en que muchos estadounidenses estaban desconcertados por la popularidad de Donald Trump, quien ganaría las elecciones presidenciales más tarde ese año.

El senador de Ohio educado en Yale, que fue elegido a principios de este mes para ser el compañero de fórmula de Trump en las elecciones del 5 de noviembre, instó a esta cohorte en dificultades a asumir más responsabilidad por sus problemas, dejar de buscar soluciones en el gobierno o en las grandes empresas y trabajar más duro para mejorar su suerte.

Algunos trozos de Middletown aún encapsulan las imágenes trilladas de los centros industriales marginados sobre los que escribió Vance: centros comerciales destartalados se extienden a lo largo de vías públicas extensas y llenas de baches en una ciudad donde las banderas de Trump ondean desde camionetas.

Pero en el centro de esta ciudad del suroeste de Ohio hay un ambiente diferente. Una cervecería, un bar de vinos, un colectivo artístico e incluso una ópera rodean las intersecciones, que están cubiertas por elegantes pasos de peatones de ladrillo y paredes iluminadas por murales. Las banderas arcoíris, que quedaron de las celebraciones del Orgullo LGBTQ del mes pasado, cuelgan en varias ventanas.

Es parte de una revitalización que, si bien está lejos de estar completa, entra en conflicto con la descripción que hace el libro de 2016 de una comunidad que es un “centro de miseria” y cuya gente reacciona “a las malas circunstancias de la peor manera posible”, según unos 20 lugareños entrevistados por Reuters.

“Ya hemos pasado por esto antes, donde tuvimos que reinventarnos. Eso es lo que creo que la gente pierde de vista”, dijo Sam Ashworth, fideicomisario y ex director ejecutivo de la sociedad histórica de la ciudad.

Ashworth señaló que la población de la ciudad, que es aproximadamente un 78% blanca, experimentó cambios industriales a lo largo del siglo XX que provocaron la pérdida de puestos de trabajo en las industrias del tabaco y el papel. “El tiempo que JD pasó en Middletown fue muy breve”, dijo Ashworth, de 83 años.

La Middletown de la juventud de Vance se tambaleaba por la contracción y las disputas laborales en su planta de acero AK Steel, que en 2003 (el año en que Vance se graduó de la escuela secundaria) empleaba a unas 4,000 personas, muy por debajo de su apogeo en la década de 1970.

La recesión de 2007-2009 agravó la situación y provocó una caída de los ingresos por impuestos inmobiliarios de la ciudad. AK Steel siguió reduciendo su plantilla y en 2012 empleó a unas 2,300 personas, según muestran los registros financieros municipales. La planta es propiedad actualmente de Cleveland-Cliffs Inc.

En sus memorias, Vance se refirió a las comunidades blancas marginadas como “un grupo pesimista” y se preguntó retóricamente si eran “lo suficientemente fuertes” para hacerse responsables de su situación y revertir su suerte. “Nosotros creamos (los problemas) y sólo nosotros podemos solucionarlos”, escribió el futuro senador estadounidense.

Middletown, parte de un distrito congresional firmemente conservador que votó abrumadoramente por Trump en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, está tratando de hacer precisamente eso.

Cómo la ciudad natal de JD Vance, Ohio, desafió sus expectativas

Según los registros oficiales, entre 2012 y 2022, los ingresos por impuestos a la renta de la ciudad aumentaron de 19.7 millones de dólares a 33.6 millones. El optimismo se ha visto alimentado aún más por el anuncio de Cleveland-Cliffs este año de una inversión de 2,000 millones de dólares en su planta siderúrgica Middletown Works, y la ciudad ha aprobado un nuevo desarrollo comercial de 200 millones de dólares en 50 acres de terreno municipal.

La ciudad, con una población de aproximadamente 51,000 habitantes, aún enfrenta una alta pobreza y un ingreso medio bajo, y el Hope House Mission, un refugio local para personas sin hogar con 75 camas, permanece constantemente lleno, dijo Tim Williams, vicepresidente de servicios para personas sin hogar del refugio.

Pero la situación está mejorando y los vecinos lo atribuyen a la iniciativa de tipo “bootstraps” cuyas perspectivas Vance había puesto en duda. “Hace que parezca que este lugar te absorbe y que estás destinado al fracaso”, dijo Rochelle Zecher, una comerciante de 42 años. “Pero esta comunidad se construye a sí misma”.

El secretario de prensa de Vance no hizo comentarios inmediatos sobre el informe de Reuters.

En 2011, el gobierno de la ciudad y la Fundación Comunitaria de Middletown crearon Downtown Middletown Inc, una organización sin fines de lucro que ayuda a promocionar el distrito comercial de la ciudad. Como el capital era limitado después de la recesión, los líderes de la ciudad se pusieron creativos para encontrar dinero, incluso utilizando fondos que quedaron de un préstamo de reurbanización anterior.

Ese mismo año, la ciudad convenció al empresario de Cincinnati Jim Verdin para que remodelara un edificio que ahora alberga el Centro de Arte Pendleton, creando espacio para 30 vendedores de arte a bajo costo para Middletown.

Triple Moon Coffee Company, al otro lado de la calle del centro de arte, fue fundada en 2015 por Heather Gibson, residente de toda la vida de Middletown, quien la abrió con fondos de la cuenta de jubilación AK Steel de su pareja, hace tiempo olvidada.

El café es uno de al menos cinco negocios propiedad de LGBTQ en Middletown, dijo Duane Gordon, portavoz del Comité del Orgullo de Middletown, quien agregó que el acercamiento de la ciudad a una gama más amplia de comunidades ayudó a impulsar su revitalización económica.

Middletown superó la pandemia del coronavirus con la ayuda del gobierno federal, recibiendo 19 millones de dólares del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 del presidente demócrata Joe Biden. Las empresas de la ciudad obtuvieron un total de 75 millones de dólares del Programa de Protección de Cheques de Pago (una iniciativa de préstamos comerciales firmada por Trump y luego extendida por Biden), según la base de datos de gastos pandémicos del gobierno federal.

La plataforma del Partido Republicano para 2024 promete “controlar el gasto federal innecesario” como una forma de “promover el crecimiento económico”, y Vance ha expresado su escepticismo sobre cuánto pueden hacer los responsables de las políticas federales por las comunidades locales.

Pero Gibson, quien utilizó su préstamo PPP para abrir un drive-thru detrás de su cafetería, dijo que el dinero federal salvó su negocio.

“Fue un momento de nadar o hundirse”, dijo.

Con información de Reuters.

