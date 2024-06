Cómo la IA está distorsionando los retornos de los ETF más grandes de Vanguard Mitchell Martin | junio 24, 2024 @ 12:56:00 am IMÁGENES MIRAGEC/GETTY Los recientes rendimientos de VOO y VTI parecen confundir la creencia convencional de que las acciones de empresas pequeñas y medianas superan a las de gran capitalización en el largo plazo. Dos de los cinco mayores fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos son dos hermanos de la familia de bajo coste Vanguard, que no han tenido el rendimiento que cabría esperar en los últimos cinco años. El Vanguard S&P 500 ETF (conocido por su ticker VOO) cuenta con 473.400 millones de dólares en acciones de gran capitalización que componen el índice Standard & Poor’s 500, y el más complejo Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) incluye más de 3.700 emisiones adicionales que ofrecen exposición a empresas estadounidenses de tamaño pequeño y mediano, y posee 406.900 millones de dólares en activos. Ambos fondos tienen ratios de gastos anuales mínimos del 0,03%. Según datos del ETF Research Center, todos los activos de VOO y aproximadamente el 87% de las tenencias de VTI (en dólares) están compuestas por acciones del S&P 500. Eso significa que VTI tiene una exposición un poco menor al S&P 500, especialmente a los miembros más valiosos de ese índice. Jeff DeMaso, editor de Independent Vanguard Adviser , calcula que aproximadamente el 31% de la cartera de VOO está formada por la ‘querida’ del mercado de valores, Nvidia, junto con Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Tesla. La exposición de VTI es solo del 27%. Además de sus tenencias más reducidas en el S&P 500, VTI tiene posiciones (cada una de ellas representa alrededor del 0,3% de sus activos) en empresas más pequeñas como la constructora de viviendas Toll Brothers, el minorista Dick’s Sporting Goods y Robinhood Markets, la correduría de descuento. LOS HERMANOS RIVALES DE VANGUARD Los gigantes VOO y VTI tienen carteras similares, pero VOO tiene más de la tecnología de gran capitalización que impulsa el mercado. En teoría, esa diversidad debería ser algo positivo. Los rendimientos de las empresas de gran capitalización han seguido a los de las pequeñas empresas en el mercado de valores desde la década de 1920, y las empresas más grandes han ganado alrededor de un 10% frente al 12% de sus contrapartes más pequeñas. Hay varias explicaciones posibles para el mejor desempeño de las acciones pequeñas, pero el concepto básico es que son inherentemente más riesgosas y, por lo tanto, los inversores exigen mayores rendimientos a largo plazo para poseerlas, como escribieron los autores Roger G. Ibbotson y James P. Harrington en la edición de 2021 de Stocks, Bonds, Bills, and Inflation. “No está claro”, agregaron, “si esto se debe al tamaño en sí o a otros factores estrechamente relacionados o correlacionados con el tamaño”. Sin embargo, en la contienda entre los fondos Vanguard, la incorporación de las acciones de pequeña capitalización a VTI no parece haber dado lugar a un mejor rendimiento durante la última década que el de las acciones de gran capitalización por sí solas, al menos en una base superficial. Las hojas de datos de las dos inversiones muestran que VOO superó a VTI en cada uno de los últimos períodos de 1, 3, 5 y 10 años hasta el 31 de marzo, aunque ambos fondos tuvieron ganancias considerables en todos esos períodos. La disparidad este año calendario es especialmente amplia, ya que VOO tuvo un rendimiento del 15,3% sobre una base de valor de activo neto hasta el 21 de junio frente al 13,5% de VTI. Gran parte de ese rendimiento superior se produjo en el trimestre actual. Al comparar los rendimientos de los fondos durante períodos específicos, las fechas de inicio y finalización pueden tener un efecto descomunal en los resultados. Para ofrecer una imagen más justa, los inversores pueden observar los rendimientos continuos , que tienen en cuenta los resultados anuales de cada año en un período determinado en lugar de medirlos solo desde la fecha de inicio hasta el final. Debido a que VOO recién comenzó en 2010, Forbes le pidió a Vanguard que proporcionara datos continuos de 10 años cuyos años anteriores se basaron en carteras de fondos mutuos similares en lugar del propio ETF. MÁS GRANDE SE VE MEJOR Historial de rendimiento de Vanguard S&P 500 ETF (VOO) y Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) Viéndolo de esa manera, durante los 10 años hasta 2023, cada fondo tuvo el mejor rendimiento cinco veces y todas las ganancias fueron rachas consecutivas. VTI prevaleció de 2014 a 2018 y VOO tuvo los mejores resultados de 2019 a 2023. Medido de otra manera, los inversores que invirtieron sumas de dinero iguales en ambos fondos una vez al año durante los últimos 10 años calendario solo habrían estado alrededor de un 3% por delante en VOO, y solo tomó la delantera en 2021. ¿Por qué a VOO le ha ido mejor? Las principales empresas tecnológicas estadounidenses están en racha. “Las acciones de gran capitalización, principalmente las tecnológicas orientadas al crecimiento, registraron rendimientos estelares y marcaron el ritmo del mercado, lo que ayudó a que VOO superara a VTI”, le dice a Forbes por correo electrónico Mo’ath Almahasneh, analista asociado de investigación de gestores del especialista en fondos Morningstar. Señala que el rendimiento superior anterior de VTI se remonta a principios de la década de 2000. De hecho, los datos continuos de Vanguard muestran que la racha de VTI comenzó en 2005 y se prolongó durante 14 años consecutivos antes de que VOO tomara el control. La fortaleza reciente de VOO se debió a las ganancias tecnológicas durante la pandemia de Covid-19, cuando los confinamientos y el trabajo desde casa alentaron un mayor uso de los servicios en línea. A medida que ese beneficio disminuyó, fue reemplazado por una acogida entusiasta de la inteligencia artificial (IA). “Hoy en día, el tema clave que impulsa los retornos es claramente todo aquello que se espera que se beneficie de los últimos avances en inteligencia artificial”, dice Eric Compton de Morningstar, director de investigación de acciones para el sector de tecnología. El ejemplo más representativo es Nvidia , cuyos chips desarrollados para gráficos de computadora han encontrado nuevos usos en IA, lo que explica cómo la compañía llegó a ser la principal participación en VOO y por qué la menor exposición de VTI perjudica al fondo. LOS RETORNOS ROTATIVOS CAMBIAN LA IMAGEN Si se considera en un período continuo de 10 años, el rendimiento superior de VOO no es tan contundente. Un efecto de esa asignación reducida a las grandes empresas tecnológicas es que Morningstar le otorga a VTI una calificación de tres estrellas , en comparación con la calificación de cinco estrellas de VOO. Pero esa calificación es retrospectiva, dice Almahasneh, y fue provocada por el desempeño moderado que refleja la combinación de asignaciones. Señala el sistema Medalist de la compañía , que clasifica a ambos ETF como oro, lo que significa que se espera que agreguen el mayor valor entre los fondos similares durante un período de al menos cinco años. Entonces, la pregunta para los inversores que estén considerando los dos ETF (o cualquier elección similar entre un fondo de mercado amplio y uno más expuesto a las grandes empresas tecnológicas) es cuán sostenible puede ser el desempeño superior de las grandes empresas. “Hay un par de factores que podrían frenar los altos rendimientos del grupo”, explica Compton de Morningstar a Forbes por correo electrónico. “El primer factor son simplemente las valoraciones actuales, que ya han incorporado un crecimiento sólido para los principales beneficiarios de la IA. Por ejemplo, creemos que muchos de los beneficiarios obvios de la IA en hardware están plenamente valorados e incluso sobrevalorados en algunos casos”. Eso podría llevar a menores ganancias o incluso a descensos en el sector de la IA, que está en alza, pero probablemente no hoy ni mañana, añade Compton. “A corto plazo, no esperamos que eso suceda, ya que muchos de los elementos clave de crecimiento, como las ventas de GPU para Nvidia, parecen estar desprotegidos para los próximos trimestres debido a los pedidos pendientes actuales, pero si las perspectivas comienzan a mostrar una desaceleración inesperada, tengan cuidado”, dice. Las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia, una especie de chip de computadora, se utilizan ampliamente para alimentar hardware para inteligencia artificial y también para la minería de bitcoins. Por otra parte, la innovación tecnológica es una de las razones por las que la economía estadounidense sigue creciendo más rápidamente que la de otras naciones desarrolladas. “En la medida en que la innovación tecnológica futura continúe favoreciendo a los líderes y a los mercados consolidados”, dice Compton, “es de esperar que las empresas más grandes mantengan su dominio”. Eso sería una ventaja para VOO, pero se requieren muchos elementos positivos para mantener el desempeño superior basado en los componentes tecnológicos del S&P 500. Considerando la modesta diferencia en los retornos entre los dos fondos y con VOO cotizando a 26,1 veces las ganancias a fines de mayo frente a 25,1 para VTI, tendría que tener mucha fe en la capacidad del sector tecnológico de gran capitalización para continuar liderando el mercado o un considerable desdén por la idea de que las acciones más pequeñas tendrán un mejor desempeño en el largo plazo. A Vanguard no le gusta hacer comentarios sobre el mercado, pero su portavoz Michael Nolan ofrece una perspectiva macro que daría al menos una ligera ventaja a VTI: “Durante los próximos 10 años, Vanguard espera que el rendimiento anual promedio de las acciones estadounidenses de gran capitalización se sitúe en el rango de 3,1% a 5,1%, y que las de pequeña capitalización se sitúen entre 4,3% y 6,3%”. Para DeMaso, de Independent Vanguard Advisor , VTI tiene una ligera ventaja. “Si tuviera que elegir una hoy, me inclinaría por Total Stock Market”, le dice a Forbes por correo electrónico, “dado que las empresas tecnológicas gigantes no pueden sostener el mercado para siempre. O dicho de otra manera, con el tiempo, las acciones más pequeñas tendrán un mejor desempeño. ¡Pero no me pregunten cuándo!”. Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US. Te puede interesar de Forbes en Español: Por qué el plan de recuperación de PayPal podría llevar años, si es que llega a funcionar