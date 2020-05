Cómo lanzar una campaña de pago y maximizar la inversión

Las campañas de pago, sin importar la plataforma que selecciones, son bastante útiles, pero para lograr mejores resultados es importante considerar lo siguiente:

Objetivo de la campaña

Propuesta de valor

Mensajes claves

Página de destino y formulario

Antes de detallar cada punto te diré cómo podrás maximizar tu inversión.

Ofrece algo de valor que incentive la conversión

Hablando de tipos de campañas donde el objetivo es conseguir interesados, el valor juega un papel clave para maximizar tu inversión.

En una campaña de pago logras que 100 personas lleguen a tu página de destino, de las cuales es posible que únicamente 10 personas dejen sus datos, lo que supone un porcentaje de conversión del 10%.

Entonces, si vas a invertir para llevar a esas 100 personas, el colocar algún recurso gratis para incentivar a que dejen sus datos puede incrementar el número de interesados y así lograr más registros.

Ahora bien, esta técnica es efectiva siempre que la campaña se estructure de forma correcta, ya que no se trata únicamente de dar un recurso y listo.

Detallamos los puntos base con los que debe contar tu campaña.

Objetivo de la campaña

Es cierto que, en su mayoría, las estrategias de marketing digital funcionan, pero la regla para que eso suceda es definir un objetivo.

Para las campañas de pago, debes considerar únicamente un objetivo por campaña y canal.

Por ejemplo:

Quieres lanzar una campaña en Facebook Ads, la cual te brinda la opción de más de un objetivo como es clicks a tu sitio web, conversiones, interacciones, etc.

Si bien podrías pensar que puedes lograr matar dos pájaros de un tiro, déjame decirte que eso no va a ocurrir. Si decides clicks existe una muy alta probabilidad de que no se generen interacciones en tu publicación tales como me gusta, comentarios, etc.

Entonces, si tu objetivo de campaña son clicks, empatamos con tu objetivo general, el cual podría ser tener 10 ventas.

Propuesta de valor

La propuesta de valor de tu producto o servicio es la que te hace diferente de tu competencia, así que alinea tu objetivo a la propuesta de valor, misma que resuene en la audiencia objetivo.

Existen varias técnicas para crear tu propuesta de valor, la que yo prefiero es la del círculo dorado de Simon Sinek.

Aquí, el detalle:

Por qué: en este nivel lo que debemos hacer es explicar por qué hacemos lo que hacemos, nuestra motivación. Esto generará la atracción para unirse a tu causa.

Cómo: cómo vamos a hacer posible que nuestra motivación llegue al público, es decir, el proceso con el cual llegamos hasta el consumidor final. En este nivel creamos la demanda de contenido.

Qué: esto es lo que todas las empresas saben, qué es lo que venden, sea producto o servicio. Esto es lo que genera la demanda del producto o servicio.

Mensajes clave

Ya que tienes definida tu propuesta de valor, es momento de crear tus mensajes clave, los cuales harán resonar en la audiencia.

Estos mensajes son los que usarás en los anuncios gráficos. Una regla a seguir es que sean cortos y sencillos de comprender para tu audiencia.

Página de destino y formulario

El anuncio nos permite tener un acercamiento con la audiencia, pero requieres comunicar tu propuesta de forma más extendida y detallada según la industria a la que perteneces.

Aquí una página de destino es un recurso que te permite comunicar el valor de tu servicio o producto de forma más detallada. El formulario, dependiendo del objetivo general, es clave que se muestre en la parte superior y que el número de campos no exceda los 4.

Te daré una pequeña excepción a la regla de 4 campos.

Si añades campos de tipo selección o casillas de marcación, el número de campos puede ser mayor siempre que los campos donde el usuario deba escribir no sea mayor a 4.

Contacto

Bernardo Salazar Jiménez es entrenador Certificado por HubSpot. Fundador de Agencia de Inbound Marketing Media Source. Apasionado de la tecnología el marketing digital y las ventas inbound, más de 15 años de experiencia y fundador de la agencia Media Source.

Redes: https://www.facebook.com/mediasourcemx

Web: https://www.mediasource.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.