Cómo las tácticas de intimidación de Trump han transformado al Partido Republicano

Mientras Trump entra en la recta final de la campaña presidencial, ha purgado a su Partido Republicano de legisladores y funcionarios considerados desleales, pero su obsesión por la lealtad puede costarle votantes críticos en una carrera reñida.

Cuando el congresista estadounidense Tom Rice votó a favor de enjuiciar a Donald Trump por incitar a la turba que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, fue el principio del fin de su carrera política.

Llamadas y correos electrónicos furiosos, incluidas tres amenazas de muerte, inundaron la oficina del republicano de Carolina del Sur. Al año siguiente, cuando Rice se postulaba para un sexto mandato, un ayudante del sheriff a menudo lo protegía en los eventos públicos. Trump respaldó al enemigo de Rice en las elecciones primarias del partido. En un mitin, el expresidente advirtió a los votantes que el congresista “se asoció con los demócratas para apuñalar al Partido Republicano y, francamente, para apuñalar a nuestro país por la espalda”.

Rice fue aplastado en las primarias. En la actualidad, el otrora favorito conservador, un halcón fiscal que abogaba por un gobierno pequeño, es rechazado por antiguos aliados y algunos viejos amigos, dijo a Reuters. Se siente traicionado por sus correligionarios republicanos que, “en lugar de cumplir con su juramento y defender la Constitución, decidieron que su posición y su poder valían más”.

Al consolidar su tercera nominación presidencial republicana consecutiva, Donald Trump y sus seguidores más acérrimos han utilizado la amenaza y el acoso para remodelar fundamentalmente el partido de Reagan, purgando a funcionarios y activistas considerados insuficientemente leales a Trump y su agenda Make America Great Again. Trump ha impuesto esta lealtad en todos los niveles del partido, desde funcionarios estatales y locales menores hasta miembros del Congreso, secretarios de gabinete y rivales a la presidencia, llamando a la venganza contra aquellos que se resisten a sus demandas, votan en contra de sus intereses o se oponen a sus aliados.

Desde que lanzó su plataforma de redes sociales Truth Social a principios de 2022, Trump ha publicado más de 600 ataques contra compañeros republicanos, señalando a más de 100 funcionarios del partido, activistas y figuras de los medios de comunicación de tendencia derechista para condenarlos, según una revisión de Reuters de sus casi 20,000 publicaciones durante ese tiempo.

Te recomendamos: Trump pierde su tercer intento de sacar al juez Merchan de su juicio penal de Nueva York

Truth es la plataforma donde Trump comienza la intimidación y acoso

Un objetivo reciente: Brian Kemp, gobernador republicano del estado en disputa de Georgia, que Trump perdió por poco en 2020. Ahora, el candidato, reprendió a Kemp en un mitin del 3 de agosto como “Little Brian” por negarse a ayudar a revertir las últimas elecciones presidenciales. Trump enmarcó su ataque a Kemp como parte de una amplia limpieza del partido.

“Es un mal tipo. Es un tipo desleal”, dijo Trump sobre Kemp. Ese mismo día, escribió en Truth Social: “Tenemos que purgar al Partido de personas que van en contra de nuestros candidatos y hacer que sea más difícil para un presidente republicano popular vencer a la izquierda radical”. Kemp no respondió a una solicitud de comentarios.

El arma definitiva de Trump es su codiciado respaldo, que a menudo utiliza para expulsar a los desleales del cargo. Desde principios de 2022, respaldó a rivales republicanos contra al menos 13 miembros de su propio partido en el Congreso a los que acusó de traición. Todos, menos tres de los 13, perdieron sus escaños o abandonaron la carrera.

Y de los 10 miembros republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de destituirlo, solo dos siguen en el cargo. Cuatro perdieron ante rivales en las primarias respaldados por Trump, incluida Liz Cheney, exmiembro de la dirección republicana de la Cámara, y cuatro optaron por no presentarse de nuevo. Al menos siete fueron amenazados o acosados ​​por partidarios de Trump, según informes policiales, registros judiciales y sus propias declaraciones públicas.

Trump también somete a oprobio a funcionarios del partido de nivel inferior, lo que a menudo desencadena un acoso imitador y una derrota política. Según Reuters, más de una cuarta parte de sus objetivos republicanos en Truth Social eran legisladores estatales, jueces estatales, funcionarios electorales locales y otras figuras políticas de perfil relativamente bajo.

Cuando se le preguntó sobre los ataques del expresidente a sus compañeros republicanos, la secretaria de prensa de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo: “El presidente Trump sigue construyendo un movimiento político histórico y unificado para hacer que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, rico y seguro”.

Glenn Rogers, un legislador y ganadero conservador de Texas, enfrentó intimidación después de unirse a una votación el año pasado para destituir al fiscal general del estado, Ken Paxton, un aliado de Trump, por acusaciones de que abusó de su cargo para beneficiar a un donante. Paxton finalmente fue absuelto, pero la votación desató la ira de la derecha republicana y, en última instancia, del propio Trump.

Una publicación en Facebook advirtió a Rogers que debería prepararse para “enfrentarse a su creador”. Los vándalos pintaron con aerosol RINO (abreviatura de republicano solo de nombre) en sus carteles de campaña. Luego, días antes de la votación de nominación del partido, Trump criticó a Rogers en las redes sociales, lo llamó RINO y apoyó a su oponente republicano, quien lo desbancó.

Las consecuencias “fueron como un tsunami”, dijo Rogers en una entrevista. “Hay gente que realmente adora a Trump como a una deidad”. Aún planea votar por Trump, y descarta a los demócratas por ser demasiado izquierdistas.

Reuters documentó al menos 39 casos de funcionarios republicanos electos a nivel nacional y estatal que fueron amenazados o acosados ​​desde 2021 por tomar acciones o expresar opiniones que se consideran contradictorias con Trump y la agenda MAGA. Entre los objetivos se encontraban republicanos que cuestionan la afirmación falsa de Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

“La amenaza es una gran parte del poder”, dijo Sarah Longwell, ex estratega republicana que publica Bulwark, una publicación anti-Trump, y dirige Republican Voters Against Trump, un grupo de acción política. Los republicanos que se oponen a Trump deben considerar la posibilidad de que se enfrenten a amenazas o intimidación por parte de sus partidarios y se vean expulsados ​​de la política, dijo. “Es difícil disgregar el miedo a la violencia política y el miedo al suicidio profesional”.

Lee más: Elecciones EU: Harris supera a Trump por 4 puntos en encuesta del Emerson College

Influencers republicanos: los encargados de destruir a los desleales republicanos

El resultado: cuando Trump aceptó la nominación presidencial republicana el 18 de julio, el partido lo respaldaba plenamente. La mayoría de sus críticos republicanos más destacados se habían alineado, incluido su rival más potente, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, y el ex fiscal general William Barr. Ambos dijeron que Trump no era apto para el cargo, pero luego se retractaron y dijeron que votarían por él.

Las salvas de Trump contra sus compañeros republicanos conllevan riesgos políticos, dicen algunos expertos políticos. Los ataques importaron menos cuando el oponente demócrata de Trump para la Casa Blanca era el presidente Joe Biden, de 81 años, que lo siguió en las encuestas durante meses, agobiado por las preocupaciones sobre su edad. Como el sucesor de Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, está empatado en las encuestas, los ataques intrapartidarios de Trump, como el que lanzó contra Kemp, equivalen a “autolesión”, dijo David Wasserman, editor senior de Cook Political Report, una publicación política no partidista. En una carrera reñida, Trump necesita el apoyo de los moderados republicanos, dijo.

En Arizona, donde Trump parecía encaminarse recientemente a la victoria, Harris ahora tiene una ventaja de siete puntos porcentuales sobre Trump entre los votantes independientes y no afiliados, aseguró Doug Cole, un estratega republicano cuya firma con sede en Phoenix, HighGround, encuestó a los votantes allí a fines de julio y principios de agosto. “Tiene un problema con los republicanos moderados”, dijo Cole. “No sé cómo lo ayuda esta premisa de purgar el partido”. Los agregados de las encuestas muestran que Harris y Trump están prácticamente empatados en Arizona entre los votantes en general.

A veces, la intimidación ocurre a puerta cerrada. En otras ocasiones, se desarrolla en público, amplificada por personas influyentes de derecha y el propio Trump. El congresista Rice experimentó ambos tipos.

Después de que Rice emitiera su voto para destituir a Trump en enero de 2021, el entonces líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, lo llamó de inmediato, dijo Rice a Reuters. El liderazgo republicano había dicho a los miembros del partido que votaran según su conciencia, pero Scalise llamaba para expresar su desaprobación.

“Dijo: ‘Tom, pulsaste el botón equivocado’”, recordó Rice. “Le dije: ‘No, no lo hice, Steve. Lo cargué exactamente como pretendía’”. La oficina de Scalise no respondió cuando Reuters preguntó sobre el intercambio.

Rice recibió cientos de correos electrónicos y mensajes de voz enojados después de la votación, incluida una advertencia de “tener cuidado”. En cuestión de semanas, el Partido Republicano de Carolina del Sur lo censuró, una expresión formal de desaprobación.

Trump se sumó a la crítica y llamó a Rice “un desastre” que “no era respetado por nadie”. En eventos públicos, algunos electores llamaron a Rice un traidor, afirmó. Otros lo criticaron por condenar a los alborotadores pro-Trump que saquearon el Capitolio. Un político estatal le confió a Rice que también quería denunciar a Trump, pero sabía que los votantes lo expulsarían, recordó Rice sin identificar al individuo.

Rice dijo que no se arrepiente de la votación de impeachment: “Si eres conservador y apoyas la Constitución, no puedes apoyar lo que ha hecho Donald Trump”.

Trump recibió ayuda para acosarlo. Después de la votación, Rice y los otros nueve miembros republicanos de la Cámara de Representantes que desafiaron a Trump fueron atacados por Steve Bannon, el ex estratega jefe de la Casa Blanca de Trump. En el podcast diario “War Room” de Bannon, Rice fue criticado por Jason Miller, un asesor de la campaña de Trump 2020, como “inútil” y “que no va a volver”. El abuso de “War Room” continuó durante dos días. En un correo electrónico en respuesta a preguntas de Reuters, Miller no abordó sus ataques a Rice.

El programa “War Room” de Bannon, una entrevista de referencia para celebridades pro-Trump, afirma llegar a millones de espectadores. Eso lo coloca en el centro de una red de influencers en línea de extrema derecha que se une y amplifica los llamados de Trump para purgar a los funcionarios infieles. Otras figuras importantes de MAGA presentaron el programa desde julio, cuando Bannon comenzó a cumplir una sentencia de prisión de cinco meses por negarse a testificar ante el Congreso sobre el ataque al Capitolio.

Con información de Reuters

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas de nuestro contenido