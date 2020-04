Cómo liderar equipos virtualmente

Por: Melanie Amaya*

El teletrabajo, o home office, además de ser la alternativa que muchas empresas están utilizando para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, es una tendencia que está en crecimiento, al igual que la formación de equipos virtuales, cuyos integrantes están ubicados en diferentes lugares geográficos.

Si lideras un equipo en el que las personas interactúan de manera virtual y para alcanzar metas deben trabajar de forma coordinada, ten en cuenta las siguientes claves que te pueden ayudar a liderar equipos de personas que trabajan virtualmente.

Utiliza las mejores herramientas tecnológicas para el trabajo virtual:

Para comunicarse y trabajar en equipo los equipos virtuales se apoyan de distintas plataformas tecnológicas que les permiten trabajar juntos. Algunos ejemplos son Slack, Google Docs and Sheets, Zoom, Skype, Hangouts, Dropbox, softwares para gerencia de proyectos, deliverables dashboards, o hubs de colaboración.

Garantiza que existe claridad en las tareas, procesos, metodologías, responsabilidades y plazos:

Para que tu equipo trabaje de manera coordinada debe existir claridad sobre cuáles son las metas del equipo; cuáles son los proyectos que se van a realizar; cuáles son la metodologías y procesos compartidos para comunicarse y trabajar en equipo; quién es responsable de cada tarea, y cuáles son los hitos, entregables y plazos de cumplimiento.

Estructura las reuniones de equipo virtuales:

Debes realizar reuniones virtuales con todo tu equipo periódicamente en las que se monitorea el avance de los proyectos y se hace seguimiento al trabajo en equipo. Para que estas reuniones sean efectivas puedes planear con anticipación la agenda de la reunión de acuerdo con su objetivo; asignar tiempos para cada actividad, y asegurarte que se cumplen con los tiempos establecidos. Además, puedes establecer reglas para el funcionamiento de las reuniones y protocolos de comunicación y manejo del tiempo.

Implementa estrategias virtuales para fortalecer las relaciones y construir equipo:

Existen diferentes estrategias que puedes utilizar para construir sentido de pertenencia y fortalecer relaciones de colaboración entre los integrantes del equipo. Por ejemplo, en las reuniones de equipo virtuales puedes incluir un espacio para los agradecimientos, felicitaciones y reconocimientos de logros y avances. Inclusive, puedes enviar regalos a tus colaboradores en fechas especiales. También puedes realizar reuniones virtuales, en equipo e individuales, en las que se comparte, se celebra o se realizan actividades para afianzar los lazos. De hecho, pueden acompañar estas reuniones con un café o una comida.

One on Ones periódicos usando herramientas de coaching:

Tu rol es ser un líder coach que ayuda a sus colaboradores a desarrollar su potencial y alcanzar sus metas. Por eso, es fundamental que realices video llamadas, de forma periódica e individual, con cada uno de tus colaboradores y utilices técnicas de coaching que te ayuden a tener conversaciones constructivas. Usa estas técnicas para ayudarlos a encontrar motivación y soluciones, retroalimentar, realizar seguimiento, conocerlos, guiar, apoyar, y fortalecer la relación con cada uno de ellos.

Entrenamientos virtuales para facilitar el desarrollo de tu equipo:

Un buen líder sabe que para que su equipo esté comprometido y mantenga un alto desempeño en el largo plazo, necesita invertir tiempo en desarrollar sus habilidades. Los entrenamientos virtuales son una excelente opción para garantizar que tu equipo cuenta con los conocimientos, habilidades y herramientas que le permitirán cumplir con sus objetivos de manera exitosa.

Contacto:

*Cofundadora y CEO de Amayaco. Coach ejecutiva y consultora en liderazgo.

Página web: https://amayaco.com/

Blog: https://amayaco.com/blog/equipos-de-alto-desempeno-la-guia

Correo: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/melanieamaya/

Twitter: https://twitter.com/co_amaya