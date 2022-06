¿Cómo lograr un equipo más comprometido y alineado a los resultados de la compañía?

Por: Marco Antonio García Velázquez

No es secreto para los líderes de las Pymes en el país que el entorno empresarial se encuentra en un complejo proceso de ajustamiento luego de más de 2 años de crisis sanitaria, económica y de producción global. Este ajuste ha generado tantos cambios dentro de las empresas que puede conllevar caos, confusión y desenfoque en los equipos.

El desenfoque provoca una pérdida en la alineación, productividad y rentabilidad. De acuerdo con una investigación de Harvard Business Review la falta de alineación en los equipos provoca hasta un 18% por ciento menor productividad. Es por eso que muchos líderes se preguntan: ¿cómo mantenerse alineados cuando los retos diarios cambian y las prioridades no son las mismas?

“Nunca antes hubo que adaptarse tan rápido como lo que sucedió a partir de la pandemia”, afirma Daniel Marcos, CEO de Growth Institute: “primero fueron los retos con la digitalización, luego vino la escasez de mercancías, los cambios en los hábitos de consumo, nuevas regulaciones internacionales, inflación y estancamiento”

Los cambios globales tan repentinos generan cambios en las prioridades de las empresas, lo que puede tener un efecto negativo en los equipos de trabajo a menos que los líderes les ayuden a mantenerse alineados y con objetivos claros. A continuación te comparto 4 recomendaciones para tener un equipo alineado basadas en metodologías empresariales como Scaling Up y Great Game of Business:

Crea un Plan Estratégico con un Gran Objetivo que persiga la organización:

Un plan estratégico es la hoja de ruta de las organizaciones, indica qué quieren lograr, cómo y, lo más importante, hacia dónde se dirigen. Cuando predomina el caos es fácil dejarse llevar por diferentes direcciones pero, si la empresa tiene claro su objetivo a largo plazo, nada que suceda en el corto plazo se interpondrá en su camino.

El emprendedor y autor Simon Sinek describe en su premisa de “El Círculo Dorado” (The Golden Circle) que mientras la mayoría de empresas entienden el “qué” hacen y “cómo” lo hacen, muy pocas tienen claro su propósito, es decir, el “por qué” hacen lo que hacen. Este propósito permite que el equipo alinee todos sus esfuerzos y entienda qué debe hacer para llevar a la empresa en la dirección correcta.

“Un propósito claro y a largo plazo no sólo es aspiracional, también es estratégico pues además de ser una brújula, te permite definir un plan para llegar ahí. Te ayuda a tener todo tu equipo motivado y alineado, pues cada quién sabe qué debe hacer para mover tu empresa en esa dirección, algo fundamental en tiempos de crisis”, afirma Daniel Marcos.

Mantén un fluido ritmo de comunicación

La comunicación a través de reuniones breves y directas ayuda a que todos, desde directivos, líderes de área y el equipo operativo entienda qué sucede en cada área de la organización, identifiquen problemas, obstáculos y hallen soluciones en conjunto.

Desafortunadamente las reuniones han conseguido una mala reputación en las empresas, llegando a considerarse como “juntitis” al excesivo uso de juntas las cuales sólo consumen el tiempo y energía de las personas. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo halló que entre el 25 y 50% por ciento de las reuniones laborales son improductivas.

No se trata de tener reuniones por el hecho de tenerlas, reunirse con el equipo implica ser breve –establecer un tiempo límite por reunión–, directo –sólo hablan líderes y aquellos que deben reportar algo general o importante– y enfocarse cada día en diferentes áreas del negocio ya sea tecnología, servicio al cliente, mercadotecnia, etc.

Verne Harnish, autor del bestseller Scaling Up recomienda establecer un ritmo de juntas diarias, semanales, mensuales y trimestrales. Ya sea en línea o de forma presencial, una reunión diaria breve de no más de 15 minutos ayudará a que no se pierda la alineación y el enfoque no cambie por los imprevistos en el transcurso del día.

Sé transparente con las finanzas y resultados de la compañía

No hay nadie más enfocado y preocupado por el éxito de las empresas que los líderes a cargo de esta tarea, entonces, ¿cómo puedes convertir a tu equipo en parte y hacerles sentir como dueños de la compañía? Enséñales cómo funciona el negocio, es decir, sé transparente, abre los libros financieros y muestra los resultados de la compañía.

No sólo se trata de abrir los libros contables, la transparencia financiera no tiene valor sin educación. Compartir información financiera no significa necesariamente que en todos los niveles de la organización entiendan o se den cuenta de cómo sus acciones y decisiones diarias afectan el desempeño o la salud de la empresa; ser transparente es enseñarles la forma en que los líderes entienden la organización.

Enseñar a tu gente las realidades del negocio genera mucha más confianza que tratarlos como niños, “protegiéndolos” de lo que está sucediendo. Así comprenden si algo no va bien y qué se necesita hacer para que la operación funcione.

Define tableros de medición donde puedan ver y entender su desempeño

La disciplina de seguimiento, medición e informes es clave para cualquier organización exitosa. Crea tableros atractivos, relevantes y altamente visibles que brinden información en tiempo real de cada área y el desempeño de la organización.

Esto permitirá que todos sepan en tiempo real cómo sus decisiones y acciones repercuten en la organización. Los tableros más efectivos eliminan las conjeturas de las operaciones diarias pues las personas pueden simplemente mirarlos y discernir fácilmente cuáles deberían ser sus prioridades para el día.

La alineación de los equipos permite que las organizaciones se muevan más rápido, piensen más rápido y crezcan más rápido. En un contexto tan volátil y de incertidumbre donde puede imperar el caos, ayudar a los equipos a tener claridad y estar alineados será clave para no perder rentabilidad y tener éxito en los próximos años.

Contacto:

Marco Antonio García Velázquez es editor en jefe Growth Institute

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.