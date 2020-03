Cómo mejorar tu autoliderazgo

Por: Melanie Amaya

Liderar no es ser jefe ni ocupar una posición de autoridad en la jerarquía de una organización. El liderazgo tiene que ver con tu capacidad de conseguir tus objetivos, e inspirar y ayudar a otros a crecer, para que también alcancen sus metas. Y esto es posible si sabes liderarte a ti mismo.

Si un buen liderazgo implica liderar con el ejemplo, entonces, para liderar a los demás, tu comportamiento y resultados deben ser ejemplares.

Debes ser ejemplo de alguien que consigue sus objetivos. Ejemplo de una persona que ha desarrollado sus habilidades. Ejemplo de un profesional que con su forma de actuar, relacionarse y trabajar produce un impacto positivo en las personas y los resultados.

No puedes hacer con otros lo que no has hecho primero contigo. Por eso, para ser un ejemplo de liderazgo, y liderar a otros con éxito, primero debes autoliderarte.

El autoliderazgo es gestionar tu mente, emociones y acciones de forma tal que te mantengas motivado, empoderado y que seas efectivo a la hora de producir los resultados que buscas, dejando una huella positiva en tu entorno.

El autoliderazgo te permite inspirar a los demás, no tanto desde tus palabras, sino más desde lo que las personas pueden observar en tus resultados y comportamiento.

Por eso, si quieres mejorar tu autoliderazgo existen siete aspectos en los que debes trabajar:

Ten claro tu propósito, visión y valores, y mantente fiel a estos:

Cuando tus objetivos están alineados con tu propósito de vida, valores y visión de futuro, se convierten en una gran fuente de automotivación. Así mismo, mantenerte fiel a ellos facilita que seas coherente y que inspires a otros con el ejemplo.

Reconoce tus fortalezas y ponlas al servicio de los demás:

Para liderar con éxito en aquello que emprendas es importante que seas consciente de cuáles son tus cualidades y que comprendas cómo puedes usarlas para cumplir tus objetivos y ayudar a otros. La naturaleza del liderazgo es el servicio.

Lleva tus habilidades al siguiente nivel:

Trabaja en el desarrollo de tus habilidades de liderazgo; en sacar a la luz tu potencial, y en mejorar aquellos aspectos de tu forma de ser y actuar que te impiden alcanzar tus metas y convertirte en un líder inspirador.

Pide feedback sobre tu liderazgo y desarrolla tu autoconsciencia:

La autoconsciencia es fundamental en el liderazgo. Para ser consciente de tus fortalezas y oportunidades de mejora pide retroalimentación a otros, escucha con mente abierta y utiliza el feedback para crecer.

Mantente en la zona de aprendizaje:

Parte de liderar con éxito significa ser capaz de conseguir los objetivos que te propones. Para alcanzar metas significativas debes tomar riesgos y salir de la zona conocida hacia la zona de aprendizaje. Autoliderarte significa estar en continuo aprendizaje y crecimiento.

Fortalece tu autoconfianza y cultiva una mentalidad positiva:

Para conseguir tus objetivos, y salir a la zona de aprendizaje, necesitas confiar en tu capacidad para lograr lo que te propones; enfocarte en las posibilidades, y cultivar una mentalidad que te empodere.

Hazte responsable de tus resultados:

Reconoce tu poder para crear; acepta cuál es tu responsabilidad en los resultados que obtienes, y se proactivo a la hora de diseñar y ejecutar planes de acción hasta conseguir tus objetivos.

* Cofundadora y CEO de Amayaco. Coach ejecutiva y consultora en liderazgo.

Contacto:

Página web: https://amayaco.com/

Blog: https://amayaco.com/blog/alcanzar-metas-y-crear-abundancia-en-el-2018

Correo: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/melanieamaya/

Twitter: https://twitter.com/co_amaya

Facebook: https://www.facebook.com/co.amaya/