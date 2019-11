Cómo Nezt “el Apple del sueño” ha revolucionado la manera de dormir

Después de haber creado SofaMatch.com, dos emprendedores mexicanos aprovecharon todo lo aprendido para crear un modelo Direct to Consumer e invirtieron para crear Nezt, una startup que no sólo vende online colchones de calidad premium y que llegan a los consumidores empacados en una caja, sino que se han convertido en un nuevo referente y tienen aspiraciones que van más allá de la luna.

Tienen la mira puesta en ganar no solo un sector, como los colchones, sino todo el género del sueño.

Fue en 2015 cuando Nezt incursionó en una industria “dormida” pues ofrecía una experiencia aburrida, abstrusa y realmente difícil para el cliente. Todos necesitamos dormir, pero todos le teníamos miedo a comprar o renovar el colchón ya que el comparar, probar y comprar era algo arcaico, al menos hasta que llegó Nezt.

Con una apuesta de vender 100% online, dar una prueba en casa de 101 noches y ofrecer los mejores términos del mercado, Nezt lanzó un solo producto: un colchón. Pero Nezt ahora es un proveedor de sábanas, mantas, edredones, camas de plataforma y mesas de noche.

Esta compañía del sueño integral comienza a estar entre las marcas de colchones más conocidas entre los millennials (como ejemplo, sus fundadores nos dicen que Nezt es el colchón con más reseñas en Amazon), pero estos emprendedores seguramente no están descansando mucho, pues sus planes son bastante ambiciosos.

“Realizamos una prueba de compra y comprobamos que algunas de las desventajas para los clientes mexicanos a la hora de elegir un colchón en tiendas tradicionales son que en pocos minutos, debes decidir el colchón que usarás los próximos cinco u ocho años”, señala la compañía.

Muchas veces los descuentos en el producto y las ventas por comisión impiden al cliente apreciar cuál es la mejor oferta en cuanto a costo-beneficio y finalmente que un colchón premium cuesta mucho más ya que existen distintos intermediarios, por lo que el precio que paga el cliente final está totalmente inflado, abunda la firma.

Nezt se dio cuenta de esto y lo cambió

“No hay duda de que donde comenzamos fue el lugar más simple en el que podríamos estar”, dice uno de sus fundadores. “Al no tener un fondeo externo y depender en el marketing de boca en boca y la calidad de nuestros productos, teníamos un sitio web muy simple de solo tres páginas que vendía un producto en cuatro tamaños. Queremos mantener nuestra simplicidad, pero nuestra misión es lograr que las personas duerman mejor, y creemos que llegó el momento de pensar en el dormitorio de forma integral”, afirma uno de los creadores del concepto.

Nezt tiene claro que el colchón, en sí mismo, no es suficiente para dormir bien por la noche, sino que hay múltiples factores físicos en el cuarto y factores ambientales, como la luz, el sonido, la temperatura, que todos interactúan. Nezt se considera el “Apple del sueño”, donde si bien no hay duda de que la marca está invirtiendo mucho en su proceso de prueba de productos, la compañía también está siendo estratégica al considerarse la marca del sueño basada en la más alta tecnología, la calidad de materiales y limpieza de procesos que esperan atraerá a un tipo particular de consumidor que se preocupa por tener el mejor rendimiento. El mejor descanso es la base de este rendimiento.

La próxima frontera de Nezt: tu habitación entera

Para la marca la experiencia de compra es el pilar más importante para lograr convencer a nuevos clientes que no conocen aún la marca. En 2015 fueron los primeros en la industria en ofrecer 101 noches de prueba. “Nos sentimos muy orgullosos de ver que otros competidores han seguido el ejemplo y ahora también ofrecen esta prueba para los clientes”. La prueba en casa es una forma de “bajar” las barreras que existen todavía para comprar en internet en México.

Nezt ha invertido en tener tecnología de punta y no solo se han quedado con el empaque al vacío que les permite meter el colchón en una caja lo que reduce gastos logísticos y también ayuda al medio ambiente al tener menor huella de carbono. Nezt utiliza sistemas predictivos y Big Data para poder encontrar a clientes que, aunque no lo sepan aún, no están durmiendo bien y así poder ofrecerles una nueva alternativa para mejorar su descanso.

Teniendo en cuenta la proliferación de productos temáticos para el sueño, incluidos los wearables para el “tracking” del sueño, las aplicaciones que promueven el sueño e incluso los antifaces hay mucho espacio para crecer.

Nezt ha sabido cómo generar lealtad a la marca y crecer con recomendaciones de sus propios clientes, los estaremos siguiendo muy de cerca para saber qué harán en los siguientes años.

