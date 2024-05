Inteligencia Artificial en el ámbito empresarial, ¿estamos listos para recibirla?

Por Ale Fayad Gómez Palacio, Principal M&A y Transformation

En los últimos meses hemos observado una evolución de dimensiones que no veíamos desde hace tiempo con el tema de la inteligencia artificial generativa, hemos visto oportunidades, así como amenazas en el entorno del trabajo de las personas, que si de algo estamos seguros, es que el trabajo no es el mismo desde que tenemos en nuestras manos dicha tecnología, existen algunos elementos que rodean este fenómeno que quizá no han sido tan claros para todos y, que sin duda tienen un impacto profundo en el fenómeno mismo, hay dos que principalmente quiero destacar:

1. A diferencia de muchas otras tecnologías, la IA Generativa, pasó de las manos de los creadores, a los usuarios finales, sin haber pasado, como la mayoría de otras tecnologías, por manos del ejército, gobierno o corporaciones, antes de llegar al ser humano común.

2. El nivel de adopción fue drásticamente más rápido (quizá por lo anterior), que todo lo que hayamos visto, ChatGPT en 5 días llegó a 1 millón de usuarios, a diferencia, por ejemplo, de Netflix que tardó 3.5 años (según STATISTA).

La IA Generativa es solo la cuarta evolución de la IA, que ya venimos utilizando desde hace varios años, nos demos cuenta o no, por ejemplo, cuántos utilizan UBER, Amazon, Chatbots, etcétera, todo esto cuenta ya con elementos de IA, solo no de la cuarta generación que es la Generativa, pero ¿Por qué ésta cuarta evolución de la IA es tan importante y estamos listos como humanos y como áreas de Recursos Humanos?

Para no obviar las bondades de esta nueva tecnología, le hice esta pregunta a una de las plataformas de IA, y su respuesta, en resumen, es que NO, y las razones que da son:

Falta de conocimiento y comprensión de la IA Recursos Limitados Falta de alineación con la estrategia empresarial

Desde mi punto de vista no podemos ser tan categóricos y más bien, cada organización debería estarse haciendo la pregunta de qué es lo que quiere con esta nueva tecnología a la cual, seguramente obtendrán respuestas diferentes, sin embargo, sí he observado después de interactuar con diferentes empresas de diferentes sectores en todo México, que hay cierta preocupación, acelere, y en ocasiones ansiedad por utilizar la tecnología, sin antes haberse hecho preguntas muy relevantes en todo su mapa de transformación digital, como:

¿Cómo quiero que sea la experiencia de mi colaborador con relación a la IA?

¿Quiero que sea atendido por IA, en qué, para qué?

¿Dónde y cuál es el trabajo que quiero que hagan las personas de Capital Humano en mi organización?

¿Cómo quiero que mis colaboradores lleven a cabo su trabajo (con, sin o apoyados en IA)?

¿Cuál será nuestra postura ante la IA? ¿Buscar sustituir trabajo? ¿Ampliarlo? ¿Complementarlo? (Cada postura tiene muy diferentes implicaciones)

Las preguntas son solo algunas que toda organización debe hacerse antes de pensar en incorporar la tecnología solo por el temor a quedarse atrás de la competencia, ahora bien, ¿hay prisa? En efecto quienes sean más capaces de incorporar a su trabajo una herramienta tan potente como IA, tendrán una ventaja relativa, pero sólo relativa en este momento, sin embargo, me parece mas fundamental responder a las preguntas anteriores (entre otras), antes de lanzar a los colaboradores una herramienta que, además, mal empleada, puede generar más problemas que soluciones, una pista que dejo por aquí es que pensemos en el trabajo de la mente y el corazón como colaboradores de Capital Humano y la relevancia de este trabajo ante cualquier tecnología.

En conclusión, sí creo que es imperativo cuestionar el cómo, cuándo, dónde, por y para qué de la utilización de dicha tecnología, pero no caigamos en los dos errores más comunes que he observado 1. El miedo a la tecnología y por ende prohibirla y/o no utilizarla, los que más la utilicen serán los que en el corto y mediano plazo serán menos “invadidos por ella” 2. Lanzar por lanzar algo de IA antes de cuestionarse realmente el valor que estamos buscando obtener de ella (en futuras publicaciones, traeré ejemplos de utilización de la herramienta, estén atentos).

