¿Cómo piensan los jóvenes que vivirán el retiro?

La encuesta “Ahorro y futuro: ¿Cómo viven los jóvenes el retiro? realizada por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) y por la encuestadora Buendía & Laredo es reveladora; los jóvenes/chavorucos que tienen entre 18 y 40 años de edad se preocupan muy poco por cómo y con qué vivirán una vez que cumplan 65 años. La mayoría de ellos espera que durante su vejez sus hijos o algún familiar se hagan cargo de ellos económicamente. ¿Y si no tienen hijos, o si les salen flojos, tontos, o simplemente no les quieren apoyar? ¿Qué harán para sobrevivir? Veamos los datos que arroja le encuesta:

De las más de tres mil que realizaron entre el 27 de julio y el 7 de agosto del año pasado, 56% de los encuestados respondió que al llegar a la edad de retiro, espera que alguien los mantenga económicamente, 40% respondió que no necesitará de alguien y 4% no dijo nada; es decir que seguramente quedaron en shock ante la idea de no saber qué será de ellos en la vejez.

También se les preguntó cómo o quién creen que se hará cargo de mantenerlos económicamente y 53% respondió que sus hijos; 15% dijo que se mantendrá con sus ahorros; 12%, dijo que sus familiares; 3% comentó que el gobierno; 14%, que vivirá de su pensión, y 3% restante no contestó. La aplastante mayoría cuenta con que vivirán de algo que no tienen seguro o garantizado; eso no pinta como un buen plan para el retiro.

En concreto seis de cada 10 hombres y siete de cada 10 mujeres entre 18 y 40 años de edad piensan que sus hijos o familiares los mantendrán en la vejez.

Interesante también resulta el dato que señala que actualmente el 18% de la población de entre 18 y 40 años vive con algún adulto mayor, y 57% tiene una relación cercana con una persona de 65 años o más.

Al preguntarles si creen que en el futuro estarán obligados a hacerse cargo de un adulto mayor, 75% respondió que sí, 23% dijo que no y 2% no respondió.

Y qué tal la respuesta a la pregunta que de si tener la posibilidad económica, enviarían a la persona adulta mayor a un asilo: 84% respondió que no, 15% respondió que sí y 1% no contestó. Pareciera que pensar en tener un asilo como negocio no pinta bien hacia adelante.

La encuesta revela además que 30% de los encuestados no se siente nada preparado para enfrentar la vejez; mientras que 36% dijo estar poco preparado; 25% respondió algo preparado; solamente 8% mencionó estar muy preparado, y 1% no comentó nada.

También se preguntó si tienen el hábito de ahorrar, a lo que 67% respondió que sí y 33% dijo que no. Con 39% la principal razón por la que ahorran es para imprevistos; mientras que 18% lo hace para su retiro laboral; 12% para la educación de sus hijos; 9% para un terreno, y el resto fue por diversas razones como pagar deudas.

Y finalmente, sobre si han escuchado hablar de las Afores, 79% comentó que sí y 21% dijo que no.

Creo que es muy sano que los jóvenes se acerquen a la Amafore, a la Consar, a Condusef y al mercado de las Afores para que empiecen a aprender y actuar sobre del tema y puedan así alcanzar un buen retiro.

