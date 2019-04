Cómo podría beneficiar a Guatemala el plan de inversión que pactan México y EU

Por Urías Gamarro

La importancia de este acuerdo para Guatemala es que hay proyectos que se estarían enfocando en la parte sureste de México con un enfoque de apoyo a los países centroamericanos.

El acuerdo entre los sectores privados de México y Estados Unidos se dio en el marco del U.S.-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in Mexico, en el que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos.

“Por nuestra parte nos comprometemos a hacer valer un auténtico estado de Derecho, a respetar los compromisos que se hicieron para la aprobación del Tratado de Libre Comercio, a desarrollar el sureste de nuestro país y cooperar con el desarrollo de los países centroamericanos”, indica un boletín de prensa que emitió la Embajada de México en Guatemala.

Por el momento no se precisó una cifra o monto económico de inversión, sino que únicamente el Gobierno de México se compromete en brindar certeza a empresarios e inversionistas para desarrollar los proyectos.

Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), expuso que la iniciativa que vincula inversiones fronterizas es un beneficio para generar empleo, más negocios e incentivar el comercio.

“Si los empresarios mexicanos y de Estados Unidos hacen las alianzas, consideramos oportuno que se invite a participar a los empresarios del Triángulo Norte de Centroamérica para participar en estos proyectos”, aseguró.

Agregó que se pueden generar buenas alianzas. “Como empresarios cualquier encuentro que se dé para seguir invirtiendo, creando empleo y hacer negocios, será positivo”, expresó.

Lo que viene será buscar cómo se vincula esta iniciativa con los países centroamericanos, cuyas condiciones de falta de oportunidades está generando migraciones masivas a Estados Unidos.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), explicó que México está incluido dentro de la iniciativa del Plan de la Alianza para la Prosperidad y de esa cuenta se han incluido que compañías de ese país y de Estados Unidos inviertan en el área del Triángulo Norte.

Calificó que es algo positivo para la región, porque va a permitir hacer un encadenamiento de inversiones que no solo beneficiará al Triángulo Norte de Centroamérica sino al área sur de México, que está recibiendo incentivos para la inversión.

Para Guatemala, Estados Unidos es el principal socio comercial y de inversión, y México se encuentra dentro de los primeros cinco países en ambos rubros.

El dirigente mencionó que estas inversiones pueden amortiguar el impacto del recorte de ayuda al Triángulo Norte que emprendió la administración de Donald Trump porque no ve resultados que detengan la migración indocumentada.

