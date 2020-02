¿Cómo puedo ayudar a mi familiar deprimido?

Por Liz Basañez*

La depresión en el 2020 será la 2ª enfermedad más incapacitante en el mundo. Pero fíjate en las estadísticas en México: 1 de cada 3 mexicanos han sido diagnosticados con depresión, estamos hablando de 40 millones de mexicanos que han sufrido depresión en su vida. Y a los 24 años la mitad de las personas que padecerán depresión a lo largo de su vida ya tuvieron su primer episodio depresivo. Estoy segura que conoces a alguien que tiene o ha tenido depresión, y “echarle ganas” a nuestro ser querido no solo no es suficiente, sino en muchos casos, contraproducente.

Hoy quiero platicarte de qué podemos hacer como amigos o familiares de alguien deprimido que pueda no solo darte una guía a ti, sino ayudarle a sentirse mejor y querido por ti.

Recuerda que las personas deprimidas suelen tener especial atención por los aspectos tristes, dificultándoseles más ver los positivos, a esto se le llama visión de túnel. Es complicado pedirle a un deprimido que nos explique lo que piensa sobre las cosas, porque en general, no sabe lo que le pasa.

Le cuesta trabajo tener una mente organizada, concentrada y atenta, aunado a la visión de túnel con la que vive. “Cuando insistes en saber qué me pasa me ayudas a convencerme aún más de que no me entiendes y pienso que solo ocasiono problemas, por eso a veces me llego a irritar o a aislar aún mas”.

Es esencial que adoptes una actitud comprensiva y abierta y que permitas que se desarrolle el diálogo (en la medida de lo posible). No intentes argumentarle que vea la realidad con objetividad, no podrá. “Por favor entiéndeme, no estoy así por gusto, yo intento no sentirme así y de no ver las cosas tan negativamente, pero NO puedo”. (Persona con depresión).

No intentes actuar como si nada pasara “Por favor, no me ignores, me siento mal y no sé qué hacer ni cómo expresarlo, si me aíslo o me irrito, como generalmente lo hago, me siento peor, ayúdame”. (Persona con depresión)

Lo prohibido a hacer con alguien deprimido:

❌ No la excluyas de asuntos y discusiones familiares.

❌ No trates de hacer todo por ella. “No, no lo hagas, lo haré yo”.

❌ No la critiques o culpes por reaccionar así ni esperes a que simplemente se “deshaga” de ésta. “Pero si yo no te ves tan deprimido, yo te veo bien… tienes tantas cosas buenas, solo disfrútalas y verás que te sentirás mejor”

❌ No tengas miedo a hacer preguntas ni la instigues a tomar decisiones, es el peor momento para tomar cualquier decisión.



Lo recomendado a hacer con alguien deprimido:

✅ Permite que exprese sus preocupaciones con simpatía y paciencia. “Tú no estás solo en esto, ¡cuentas conmigo!”. “¿Quieres que te abrace?, ¿te puedo abrazar?”

✅ Evita los adjetivos adjetivos denigrantes o llamar su atención sobre sus debilidades o temas sensibles. “Oye, ¡tú no estás loco!”

✅ Permanece en el presente y no desentierres ofensas del pasado. “Acompáñame a la reunión y nos salimos en el momento que digas, solo quiero que nos distraigamos un rato, ¿te parece?”

✅ Mantén tus expectativas realistas. “Haz que la fortaleza del pasado te ayude para el futuro, aunque parezca difícil, de todas formas no estás solo”.



Por favor, si tu familiar o amigo te ha expresado ideas suicidas como “antes deseaba no despertar o que me ocurriera un accidente y muriera, pero ahora, si tuviera una pistola me mataría”, “¿sabes cuál es la forma más efectiva para quitarte la vida? Yo he estado investigando y si lo intentara no fallaría” “…te voy a decir dónde está mi testamento y todos mis documentos de valor por si algún día me muriera…”, llama a su psiquiatra de inmediato. No minimices ese comentario, no reacciones de manera insuficiente ni esperes a que pase “la crisis”. Mantén la comunicación con él haciéndole preguntas directas que muestren tu interés y haciéndole saber que su vida es muy importante y valiosa para ti. Además, sigue al pie de la letra las indicaciones del psiquiatra.

Éstas son solo unas recomendaciones generales, si tienes a un ser querido con depresión, no dudes en buscarme o acercarte a un psiquiatra o psicólogo cognitivo conductual.

“Recesión es cuando tu vecino se queda sin empleo, depresión es cuando lo pierdes tú” ⎮ Ronald Reagan

La autora es Psicóloga Cognitivo Conductual.

