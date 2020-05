¿Cómo recibieron los mexicanos los nuevos impuestos digitales?

En 2018 fue el año en el que se propuso una iniciativa de ley con un proyecto de decreto para que las empresas que ofrecen algunos servicios digitales en México paguen un impuesto por la prestación de sus servicios, misma que ya es una realidad, pues este 2020 los legisladores aprobaron que las plataformas digitales deberán cobrar el IVA de 16% en todas las transacciones se realicen a través de ellas.

De esta forma, estas plataformas digitales, sobre todo, las extranjeras como Didi, Uber, Amazon, Mercado Libre, Spotify, Netflix, entre otras, ya estarían alineadas con las empresas mexicanas que cumplen con esta obligación; sin embargo, la percepción entre los usuarios no fue la mejor.

Al menos eso indica un análisis que realizamos en Smartup México sobre la conversación digital de 11 mil 929 publicaciones en internet, entre el 7 y el 10 de mayo, para conocer el recibimiento de este nuevo impuesto digital, que será efectivo a partir del 1 de junio.

Pero, ¿por qué el nuevo gravamen no fue del todo bien recibido por los internautas mexicanos? A continuación, compartimos los insights más representativos que detectamos en el análisis:

Entre el 7 y el 8 de mayo se dió la conversación digital de mayor tamaño con un poco más de 4,500 y 6,000 publicaciones por día, respectivamente y para el día 9 alcanzó niveles muy bajos como se muestra en el gráfico.

Cerca del 70% de los comentarios de los usuarios fueron negativos, derivado de críticas al gobierno de AMLO y su promesa de no crear nuevos impuestos, así como de quejas de quienes no quieren pagar más. El porcentaje restante se divide entre 20% de contenidos periodísticos con carácter neutral, así como 10% de comentarios positivos, provenientes de personas que consideran necesario el nuevo impuesto.

El 79% de la conversación digital fue generada por personas del sexo masculino. Además, el top ten de influencers alrededor de los impuestos digitales se integró por voces críticas del actual gobierno, como del ex presidente Felipe Calderón.

También sobresalieron menciones asociadas a Marko Cortés, presidente del CEN del PAN, quién criticó al gobierno de Morena e impulsó el uso del hashtag de #NoMásImpuestos.

Las ciudades que más generaron publicaciones al respecto fueron: Nuevo León, con 4 mil 421 publicaciones, y la Ciudad de México, con 2 mil 984, de las casi 12 mil publicaciones existentes.

En la nube de conversación destacan las críticas al presidente, las características del nuevo impuesto, así como el aumento en el precio en los paquetes de la plataforma de Netflix, derivado del nuevo esquema fiscal.

Otro hallazgo destacado es que los emojis, cada vez más son utilizados como una forma de expresión y como complemento, destacando así en diversos mensajes el descontento de los usuarios por este nuevo impuesto: Las caritas de enojo y diciendo groserías, billetes con alas, caras de hartazgo o de duda, fueron recurrentes.

Finalmente, la decisión de marcas como DiDi, Uber y Amazon Prime Video, de no aumentar el costo de sus servicios tras este nuevo impuesto, también fueron temas de conversación importante dentro de las redes sociales.

En conclusión, la medida no fue especialmente apreciada, porque muchos usuarios la relacionan con una falta a la palabra en campaña, sobre no imponer más contribuciones; un tema meramente político por el que las marcas deberán encontrar la forma de no afectar demasiado a sus clientes y consumidores, y crear nuevas estrategias de negocio donde todos logren un ganar – ganar.

