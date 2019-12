¿Cómo reinventarte profesionalmente?

Por Raciel Sosa*

Antes de reinventarnos profesionalmente, debemos de detectar el dolor y comunicarnos con él. Cuando empezamos a darnos cuenta que el trabajo que realizamos no nos llena, no nos sentimos plenos, no nos levantamos con energía y sentimos que lo que hacemos no tiene nada que ver con nuestros sueños … y hacemos consciente todo ello, estamos listos para salir de nuestra zona de confort. Es entonces cuando nos hacemos las preguntas contrarias: ¿qué quiero?, ¿qué sueño?, ¿qué disfruto?, ¿qué sé hacer? … Y en el momento en que nos contestamos todas esas preguntas con claridad surgen dos puntos de referencia: Dónde estoy y dónde quiero estar. Estas preguntas nos llevan a una tercera: ¿Cómo puedo empezar a construir un puente para llegar allá?. Teniendo claras esas respuestas lo que sigue es accionar, ponerle ruedas a tu sueño para que eso ocurra.

Nuestros hobbies

Lo que llamamos hobby es todo aquello donde nos gusta invertir nuestro tiempo libre y que pagaríamos por hacer. Y es importante saber que en nuestros hobbies, frecuentemente, están guardados nuestros talentos ocultos pero también nuestra vocación, para lo que nacimos.

Es importante aplicar el conocido Método FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en uno mismo pero creo que muchas veces pasamos por alto nuestros hobbies. Las personas más exitosas y las que hacen cambios radicales en su carrera son aquellas que se dedican a sus hobbies, a los que más les gusta hacer. No obstante, para lograrlo es necesario hacer un “puente”; es decir comenzar a hacer otro tipo de trabajos, a modo de prueba, para después hacer el cambio.

Competencias que requiere el mercado actualmente

Independientemente de las competencias técnicas que son privativas de cada negocio, hay habilidades genéricas que se requieren desarrollar en todos los puestos de trabajo o bien si vas a emprender, como es el liderazgo, el trabajo en equipo, tener un sentido de innovación. Ese tipo de habilidades son en las que deberíamos de trabajar porque son habilidades suaves (soft skills), que son altamente valoradas, independientemente del giro del negocio; son los que todos debemos de aprender si realmente queremos ser exitosos.

Las áreas laborales más solicitadas

Considero que los mercados que crecen todos los días son, por ejemplo:

Todo lo que tiene que ver con la administración del tiempo libre. El ser humano se dirige hacia una realidad que implica mayor tiempo libre. En Japón acaban de autorizar la semana laboral de 4 días, por lo que tendrán 3 días a la semana libres. Por ello se necesita gente que esté generando oportunidades, espacios, y actividades para ocupar ese tiempo de ocio. Todo lo que tiene que ver con especialistas en desarrollo humano. Hoy cuando un niño tiene un mal desempeño académico lo mandan a terapia para que aprenda cómo administrar sus propios recursos, ponga atención en clase, y empiece a desarrollar la autodisciplina… Actualmente, existe también una fuerte demanda de nutriólogos, de espacios para hacer ejercicio …, ya que tenemos mucha más conciencia en estos aspectos. Desarrollo tecnológico y digital. La tecnología llegó para quedarse y cada vez son más los beneficios que nos aporta en nuestro día a día.

Reinventarte es hoy un lujo pero muy pronto va a ser una necesidad; si no te reinventas te alcanza el destino.

