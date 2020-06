Cómo saber si son síntomas de ansiedad o de Covid-19

Por Liz Basañez*

“El temor agudiza los sentidos. La ansiedad los paraliza” Kurt Goldstein

El Covid-19 llegó para quedarse.

Y con éste muchos miedos también.

Hay personas que sufren habitualmente de ansiedad o tienen tendencia a la ansiedad y con todas las noticias, incertidumbre, cambios y pérdidas sobre el Covid-19 muchas de ellas han sentido que han alcanzado niveles de ansiedad extremos y otras más han presentado ataques de pánico.

Tengo a una paciente que inició con síntomas de resfriado: catarro, tos y fiebre. En el tiempo en el que le daban los resultados de la prueba de Covid-19 su agobio por padecerlo fue extremo y sin control. No había momento del día en que no estuviera monitoreándose señales o síntomas que la convencieran de que no lo tenía, obviamente, un círculo vicioso para no salir del miedo ansioso a dar positivo a Covid-19.

Literalmente, vivió un infierno durante la espera de resultados. Su ansiedad y síntomas “tipo Covid” fueron casi insoportables. Su sufrimiento, muy doloroso.

Por cierto, su resultado fue negativo.

Te voy a mencionar (solo) algunos síntomas de ansiedad que pueden ser confundidos con los de Covid:

Dificultad para respirar que no está constante todo el tiempo. En momentos de ansiedad extrema puede alcanzar su manifestación máxima (pico) a los 10 minutos y con un extremo de 30 minutos con este tipo de respiración, en presencia de un ataque de pánico. En realidad, se presenta como hiperventilación, así como cuando hacemos ejercicio.

que no está constante todo el tiempo. En momentos de ansiedad extrema puede alcanzar su manifestación máxima (pico) a los 10 minutos y con un extremo de 30 minutos con este tipo de respiración, en presencia de un ataque de pánico. En realidad, se presenta como hiperventilación, así como cuando hacemos ejercicio. Boca seca y cierre de la glotis (que puede provocar tos ). Al estar ansiosos la humedad del cuerpo se disgrega y se secan la boca y los lagrimales (por eso una persona ansiosa pestañea frecuentemente). De la misma forma, la porción más estrecha de la laringe (glotis) se cierra aún mas, lo cual, además de provocar sensación de sofoco puede estimular tos. Pero no en todos los casos la persona con ansiedad presenta dicha tos.

(que puede provocar ). Al estar ansiosos la humedad del cuerpo se disgrega y se secan la boca y los lagrimales (por eso una persona ansiosa pestañea frecuentemente). De la misma forma, la porción más estrecha de la laringe (glotis) se cierra aún mas, lo cual, además de provocar sensación de sofoco puede estimular tos. Pero no en todos los casos la persona con ansiedad presenta dicha tos. Diarrea que puede ser secundaria a una colitis nerviosa ante ansiedad crónica o repentina como un síntoma más de ansiedad aguda. En este caso, la diarrea no es constante.

que puede ser secundaria a una colitis nerviosa ante ansiedad crónica o repentina como un síntoma más de ansiedad aguda. En este caso, la diarrea no es constante. Calor asociado a bochornos (que pueden ser confundidos con fiebre). Ante ansiedad extrema la atención y concentración se alteran y ya no hay claridad en observar que son síntomas de angustia, las cuales, aunadas a los pensamientos catastróficos “seguro es Covid y moriré” no permiten dilucidar que se trata de ansiedad y no de una enfermedad física. De la misma forma que con la respiración difícil, no se presenta de forma continua, sino en momentos específicos, generalmente asociados a la futurización de que algo terrible va a suceder.

“La ansiedad no está aquí, está en el futuro” Liz Basañez

En cuanto al Covid-19, los principales síntomas confundibles con la ansiedad son:

Respiración difícil.

Tos seca.

Diarrea.

Fiebre.

Además de presentar dolores y escurrimiento nasal, no presentes en la sintomatología ansiosa.

Todos los síntomas se manifiestan persistentemente, no dependen de pensamientos catastróficos o momentos específicos asociados a un estado emocional. Pueden llegar a consecuencias graves y extremas, en la ansiedad no es así.

¿Te ha pasado que crees que (ya) tienes Covid-19 y no es así?

¿Has vivido momentos de mucho sufrimiento y temor para percatarte que estás físicamente sano?

Si ha sido así, has presentado síntomas de ansiedad. Y, ¿sabes por qué se presentan? Por que en tu pensamiento has estado futurizando catastróficamente, has estado pensando que algo en el futuro va a ser terrible. Por ejemplo, la persona que te platiqué al inicio de este artículo pensaba sin percatarse: “soy del grupo de edad vulnerable, si me enfermo seguro moriré y no podré asistir a la boda de mi hija y conocer a mis nietos… seguro me va a dar y no sobreviviré”. Estaba pendiente de todas las noticias y estadísticas, que la llevaban a anticipar un desenlace aterrador.

¿Quién que piense que el futuro va a ser catastrófico va a estar tranquilo? ¡Nadie!

¿Quién con ansiedad puede presentar síntomas tipo Covid-19? ¡Todos!

¿Eres de las personas que temen tener síntomas y enfermar de Covid? Pues te tengo una buena noticia, si estás atento a esos pensamientos futurizados catastróficamente y te enfocas a que tu respiración sea diafragmática (y no torácica) vas a poder vencer esos síntomas tipo Covid-19 “provocado por ansiedad”.

En caso de que presentes la sintomatología de forma persistente, continua y que llega a empeorar, no dejes de acudir a un médico.

“Es mejor estar ocupado que estar ocupado preocupándose” Liz Basañez

Contacto:

Correo: [email protected]

Instagram: Psic. Liz Basanez

Facebook: Psic. Liz Basanez

Página web: lizbasanez.com

*La autora es Psicóloga Cognitivo Conductual.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.