Cómo seguir teniendo buenos fines después del Buen Fin

Ya pasó el Buen Fin, pero las compras decembrinas y las del inicio del próximo año seguirán atrayendo a más consumidores. Si te emocionaste con las ofertas y los meses sin intereses, compraste mucho y ahora sientes que te excediste, te decimos qué puedes hacer para sentirte más alivianado.

Primero revisa el estado de tus créditos y la deuda acumulada en tu Reporte de Crédito Especial de Buró de Crédito, puedes hacerlo gratis una vez cada 12 meses.

Paso dos: identifica los pagos mínimos, las fechas en las que tienes que hacerlos y ubícate en alguno de estos escenarios para saber qué hacer.

ESCENARIO 1

LA SITUACIÓN: Hice demasiadas compras y no me alcanza para cumplir con mis compromisos básicos incluido pagar, por lo menos, el mínimo y a tiempo en mi tarjeta de crédito

¿QUÉ HACER?: Definitivamente compraste demasiado y no respetaste tu presupuesto. Si puedes devolver artículos, hazlo y disminuye así tu nivel de deuda. De nada sirve comprar con descuento si vas a tener que pagar intereses en tu tarjeta; del mismo modo, de nada sirve comprar a meses sin intereses, si no puedes cumplir con el pago requerido y pierdes la promoción.

Otra cosa que puedes hacer en el futuro es gastar menos en cosas que no son realmente esenciales, así te quedará más dinero para hacer mayores aportaciones a tu tarjeta. Una alternativa más es vender o empeñar cosas que ya no quieras o necesites. Recuerda que, si estás muy saturado con compras o deudas, no es buena idea adquirir más compromisos.

ESCENARIO 2

LA SITUACIÓN: Tomé los consejos del escenario 1, pero aun así no me alcanza

¿QUÉ HACER?:Acude de inmediato al otorgante de crédito, muestra que tienes voluntad de pago y, de preferencia, reestructura tu crédito para así pagar el total de tu adeudo, pero con condiciones que harán tu mensualidad más baja.

De forma alternativa, puedes pensar en solicitar una quita –un descuento sobre tu deuda a pagar en una sola exhibición– pero recuerda que el descuento que te otorguen es un quebranto para la institución que te prestó y eso no se verá muy atractivo en tu historial crediticio.

ESCENARIO 3

LA SITUACIÓN: Hice muchas compras, pero sigo teniendo la posibilidad de pagar por lo menos el mínimo y a tiempo

¿QUÉ HACER?:Si apenas puedes pagar el mínimo y a tiempo, tampoco sería aconsejable asumir más deuda. Hay que concentrarse en bajar el nivel actual para seguir pagando, por lo menos, el mínimo para no generar intereses o incluso ser un totalero (pagar el total de tu deuda en tarjeta de crédito cada mes). Una vez que controles tu nivel de deuda, podrás hacer compras con mayor tranquilidad apoyándote de un presupuesto. Recuerda que ofertas siempre hay.

ESCENARIO 4

LA SITUACIÓN: Hice muchas compras y puedo pagar más del mínimo a tiempo

¿QUÉ HACER?: Perfecto, pero recuerda que idealmente buscas pagar, por lo menos, el mínimo para no generar intereses. Si decides continuar con las compras, no olvides reajustar tu presupuesto con cada compra o con cada crédito nuevo para mantener la certidumbre de que podrás continuar pagando adecuadamente.

En caso de que para tus próximas compras vayas a necesitar de un crédito que sí te cobre intereses, analiza qué instrumento te conviene más usar, tarjeta de crédito, un préstamo personal o un préstamo de nómina, entre otros.

ESCENARIO 5

LA SITUACIÓN: Me sobran recursos para seguir comprando

¿QUÉ HACER?: No hay de qué preocuparte, sigue aprovechando los descuentos y meses sin intereses, sin embargo, recuerda darles seguimiento porque una cosa es creer que te sobran recursos y otra, muy diferente, es tener la certeza de que sí te sobran. Considera que si estás en una posición cómoda, hay que aprovechar eso para incrementar tu ahorro, para invertir, adquirir seguros o hacer aportaciones adicionales a tu fondo de retiro. ¡Usar tu dinero de esta forma te puede dar satisfacciones un poco más duraderas que algunas de las compras que hiciste o harás!

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

