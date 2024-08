Cómo un ex ejecutivo de Palantir creó una herramienta de vigilancia similar a Google para la policía

A mediados de 2021, Nick Noone estaba en el estrado de un tribunal del Área de la Bahía, actuando como testigo experto en un juicio por asesinato. El software de su empresa, Peregrine, había conectado ubicaciones móviles, datos de matrículas, registros policiales históricos y grabaciones de cámaras de vigilancia para ayudar a los investigadores del Departamento de Policía de San Pablo a ubicar a varios sospechosos en el lugar donde ocurrió el hecho, y él estaba presentando las pruebas.

El jurado lo consideró convincente. Poco después, los acusados ​​recibieron largas penas de prisión. “Peregrine fue realmente poderoso para el procesamiento de ese caso específico”, recordó el jefe del Departamento de Policía de San Pablo, Brian Bubar.

Fue un triunfo para el software, que Noone y el cofundador Ben Rudolph habían creado después de trabajar durante 18 meses con el Departamento de Policía de San Pablo. Allí, trabajaron en casos importantes junto a detectives experimentados para aprender cómo los departamentos de policía locales podían utilizar mejor los datos a su disposición para resolver crímenes. Utilizaron esa experiencia para informar el desarrollo de lo que es esencialmente un Google superpoderoso para datos policiales. Ingrese un nombre o dirección en su aplicación basada en la web, y Peregrine escanea rápidamente registros judiciales, informes de arrestos, entrevistas policiales, transcripciones de grabaciones de cámaras corporales, cualquier conjunto de datos policiales imaginable, para encontrar una coincidencia. Ha tomado datos aislados en una serie de sistemas más antiguos y lentos, y los ha hecho accesibles en una aplicación simple y rápida que se puede operar desde un navegador web.

“Una de las razones por las que hemos ganado la confianza de esta comunidad es porque, aunque somos forasteros, no nos quedamos sentados en las torres de marfil de Silicon Valley”. Nick Noone, cofundador y director ejecutivo de Peregrine Technologies

Sin apenas publicidad, la noticia sobre Peregrine y sus cofundadores se difundió entre las fuerzas del orden. Apenas un año antes del juicio, Noone había dejado un trabajo ejecutivo en la empresa Palantir, una empresa contratista del gobierno valorada en 20.000 millones de dólares, donde había pasado años en Oriente Medio trabajando con el ejército estadounidense, utilizando conjuntos de datos de inteligencia dispares para ayudar a identificar a miembros del ISIS en Siria. Poco después, se asoció con Rudolph, un ex tecnólogo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, para crear Peregrine con la idea de llevar la tecnología que Palantir utilizaba para encontrar a miembros del ISIS a la policía local, uniendo sus diversas fuentes de vigilancia y bases de datos para una vigilancia más rápida y mejor: el tipo de transferencia de tecnología de inteligencia militar a la policía local que a menudo levanta banderas rojas para los activistas de los derechos civiles.

Los jefes de policía quedaron inmediatamente impresionados por el enfoque de los cofundadores de Peregrine de penetrar profundamente en los departamentos de policía para comprender sus necesidades. “Una de las razones por las que nos hemos ganado la confianza de esta comunidad es porque, aunque somos forasteros, no nos quedamos sentados en las torres de marfil de Silicon Valley”, dijo Noone, de 35 años, a Forbes durante una entrevista de dos horas en el centro de Londres en mayo. Esa mentalidad surgió de su tiempo en Oriente Medio, donde aprendió que, en lugar de “pontificar sobre lo que el mundo necesita”, los tecnólogos deberían trabajar directamente con aquellos a quienes sirven.

“Nick realmente predica con el ejemplo”, afirmó Morgan Hitzig, quien se unió a Peregrine poco después de regresar de Afganistán, donde había ayudado a la Marina a sacar a las fuerzas estadounidenses del país en 2021. “Quiere comprender profundamente el problema que todas las agencias de aplicación de la ley están resolviendo”. (Hitzig dejó la empresa a principios de este año para convertirse en inversor de Venrock).

Hasta la fecha, Peregrine ha conseguido 57 contratos en una amplia gama de agencias policiales y de seguridad pública en los EE. UU., desde Atlanta hasta Los Ángeles. Los ingresos se triplicaron en 2023, de $ 3 millones a $ 10 millones. Noone espera que se tripliquen nuevamente a $ 30 millones este año, reforzados por $ 60 millones en financiación de la talla de Friends & Family Capital y Founders Fund (dos de sus antiguos colegas de Palantir que ahora son VC, el ex director financiero Colin Anderson y el ex ingeniero Trae Stephens, lideraron rondas de financiación separadas). Valorada en $ 360 millones después de su última recaudación de $ 30 millones, Peregrine consiguió un lugar en la lista de Next Billion Dollar Startup de Forbes para 2024, que destaca 25 empresas que creemos que es probable que se conviertan en unicornios.

El auge de la vigilancia en tiempo real

Los departamentos de policía locales desatendidos rara vez pueden permitirse el tipo de tecnología que emplean las agencias más grandes. Los centros de vigilancia de alta tecnología, conocidos en la industria como “Centros de Delitos en Tiempo Real” o RTCC, requieren hardware y software costosos, lo que los convierte en dominio de los grandes departamentos. Pero la tecnología de Peregrine hace que los RTCC sean mucho más accesibles para las agencias más pequeñas.

Para Noone, cuanto menor sea el costo, mejor. “Cuando veo un contrato de un millón de dólares, pienso que es un poco demasiado”, dijo. “Nuestro valor contractual promedio es de $280,000 al año. Si fuera más pequeño, estaría contento. Tenemos un cliente que paga $32,000 al año ahora y fue una gran victoria”.

No es que los departamentos con buenos recursos estén rechazando la oferta menos costosa de Peregrine. En los últimos dos meses, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange puso en marcha su RTCC a través de un contrato de 900.000 dólares con Peregrine. Con “la llegada de las aplicaciones nativas de la nube, las agencias grandes y pequeñas pueden implementar estas tecnologías de pila modernas en muy poco tiempo y con mucho menos costo e infraestructura”, dijo a Forbes Dave Fontneau, CIO de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange . Y a fines de julio, el Departamento de Policía de Los Ángeles, uno de los más grandes del país, firmó un acuerdo de 2,8 millones de dólares con Peregrine para apoyar el “Proyecto Blue Light”, el esfuerzo de la agencia para combatir el crimen organizado minorista.

“Este tipo de empresas… por naturaleza tendrán dificultades para proteger la privacidad”. Beryl Lipton, investigadora principal de la Electronic Frontier Foundation (EFF)

Pero el menor coste de los RTCC preocupa a los defensores de la privacidad por la vigilancia indiscriminada. “Vemos que muchos departamentos de policía de distintos tamaños tienen acceso a los centros de detección de delitos en tiempo real, y esto sin duda facilita un acceso mucho más general a las transmisiones de vigilancia para algunos de estos departamentos más pequeños que antes lo habrían considerado prohibitivo en términos de costes”, dijo Beryl Lipton, investigadora principal de la Electronic Frontier Foundation (EFF). “Este tipo de empresas… van a tener inherentemente dificultades para proteger la privacidad, porque todo lo que se basa en ellas es básicamente perjudicial para la privacidad”.

Lipton ha estado siguiendo el crecimiento de los RTCC en el Atlas de Vigilancia de la EFF, que muestra que hay al menos 150 RTCC en funcionamiento en la actualidad. Lipton dice que el número probablemente sea mayor; la cantidad de centros ha crecido tan rápido que ha sido un desafío mantener un recuento preciso. Tanto los RTCC como la tecnología Peregrine también pueden permitir una “vigilancia predictiva”, criticada durante mucho tiempo por apuntar injustamente a los vecindarios más pobres y no blancos, agregó.

Para disipar esas preocupaciones, Peregrine contrató a Adam Klein, ex presidente de la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles de los Estados Unidos, una agencia que buscaba garantizar que los programas antiterroristas de la NSA, el FBI, la CIA y el DHS no fueran inconstitucionales. Como asesor de la empresa, Klein explicó al personal de Peregrine cómo evitar errores cometidos en esas agencias de tres letras, así como cómo diseñaron la “arquitectura” de privacidad y libertades civiles en torno a su recopilación de datos. “Si no se incluyen esas cosas desde el principio, va a ser muy difícil incluirlas más adelante cuando algo salga mal”, dijo Klein a Forbes .

En Peregrine, esto se manifiesta en un registro de auditoría granular actualizado constantemente y controles de acceso para datos más sensibles. Por ejemplo, para buscar la ubicación de un vehículo en los lectores de matrículas, los usuarios deben ingresar un número de caso o proporcionar una razón clara. El reconocimiento facial no está permitido en absoluto, después de los casos en los que la excesiva confianza en la tecnología condujo a arrestos injustificados. Para monitorear las señales de abuso, Peregrine también puede elaborar gráficos sobre el comportamiento policial y controlar el uso de la fuerza por parte de los agentes. En los contratos, Peregrine incluye una sección titulada “Protección de la privacidad y las libertades civiles”, en la que la empresa recuerda a los policías que son los guardianes de “datos sensibles en nombre del público”.

Pero Noone no se conforma con que su tecnología sea simplemente una bendición para los esfuerzos de vigilancia de la policía. Después de que Peregrine ayudó a condenar a los dos sospechosos de asesinato, recuerda haber pensado: “Eso definitivamente no es una victoria. Los miras y piensas: son dos individuos. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo entraron en esta habitación en primer lugar? ¿Cómo se interrumpen los ciclos delictivos?”

Noone espera que Peregrine ayude a los departamentos de policía y otras agencias gubernamentales a abordar los problemas sociales que llevan a las personas a infringir la ley. Quiere abrir el conjunto de herramientas a otras agencias locales, para que puedan analizar los datos urbanos y entender por qué se producen delitos en un lugar y momento determinados. “¿Cuándo salieron de la escuela los jóvenes? ¿Hay bibliotecas abiertas? ¿Qué hay realmente disponible en ese programa extraescolar? Hay preguntas realmente interesantes que una ciudad puede hacerse a sí misma”, dijo.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

