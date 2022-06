Compañías invertirán en México si AMLO respeta el Estado de derecho: Coparmex

El sector empresarial considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ofrecer condiciones de seguridad, Estado de derecho y certeza jurídica para incentivar la inversión de empresas extranjeras en México.

“Es necesario que desde nuestro país se transmita un mensaje clave al exterior: que en México se respeta la ley”, declaró José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Aquí hablamos de todas las leyes, desde la Constitución hasta la última ley, respetada por todos en México, desde el presidente hasta el último ciudadano. Tenemos que dar esta imagen de respeto al Estado de derecho”, manifestó el líder del sindicato patronal.

Medina Mora sostuvo que si bien está sucediendo en todo el mundo, la creciente inseguridad en nuestro país exige a las autoridades que cumplan con su mandato constitucional de dar seguridad a los ciudadanos para que se termine con delitos como la extorsión, que dan mala imagen al país y que son factores que evalúan las empresas para determinar dónde colocan su inversión.

El presidente de Coparmex consideró que dado que la globalización enfrenta a los países a nuevos contextos y realidades ante los que no pueden ni deben permanecer pasivos, es necesario que el análisis de los desafíos cuente con una perspectiva internacional.

“No sólo es necesario usar el lente doméstico, sino añadir la perspectiva internacional. De lo contrario, cualquier diagnóstico queda incompleto y obsoleto. Por esta razón, desde 2021 agregamos ‘el lente internacional’, para obtener una imagen complementaria y desde una óptica distinta”, aseguró el empresario, quien pidió al presidente López Obrador más respeto del Estado de derecho.

Con el objetivo de promover el intercambio de información y mejores prácticas, así como la participación activa del sector empresarial en la diplomacia mexicana, la Coparmex anunció la realización de las Juntas Binacionales 2022, con la participación de Estados Unidos como país invitado de honor.

Las Juntas Binacionales 2022 se realizarán del 5 al 8 de julio, abordarán temas de coyuntura e interés común para ambos países y buscarán facilitar el acercamiento entre actores claves para el fortalecimiento de las capacidades de cabildeo y lobbying político de la diplomacia empresarial en temas de la agenda estratégica.

La intención de Coparmex de lograr que el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) permee entre los países como una perspectiva común sobre un nuevo modelo que permita avanzar en la lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades y el logro de los compromisos comunes en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico (AMSOC), enfatizó que las relaciones entre México y Estados Unidos no son solo políticas y comerciales, sino también familiares y de hermandad, y destacó el gran esfuerzo de Coparmex por acercar aún más —con las Juntas Binacionales— a ambas naciones, con sentido bidireccional.

Coincidió con Medina Mora en que existen retos que se deben atender para incrementar la atracción de capital e inversiones a México, como son otorgar certidumbre del Estado de derecho: “México tiene que dar señales de que se respeta y se respetará el Estado de derecho de las compañías que vengan a operar”.

Respecto a la inseguridad, recordó que es un tema del que se habla desde hace 15 años para atender el robo a tráileres, proteger la vida humana y disminuir los costos que devengan las empresas para su seguridad, mismos que han tenido un incremento del 5 al 8%, lo que encarece su operación en México.

“Esto es importante y a todos en México y Estados Unidos nos preocupa y queremos ver mayor énfasis en resolver muchos de estos temas de seguridad, de solución de los casos”, agregó Larry Rubin.

