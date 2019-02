¿Computadoras Cuánticas?: cinco predicciones

Por Rubén Fuentes*

Día a día los avances tecnológicos aumentan a pasos agigantados, ya sea en el desarrollo de software, hardware o la creación de nuevos gadgets, estamos inmersos en un constante cambio del cual somos conscientes y también exigimos. Un tema que ha estado “pendiente” en los últimos años en el mundo de la informática, así como la computación es el avance de las computadoras cuánticas.

Pero, antes de iniciar, ¿para que servirán estas supercomputadoras? Debido a su complejidad y estructura, las computadoras cuánticas serán capaces de realizar tareas que las computadoras tradicionales no, como cálculos masivos y complejos que ayuden al descubrimiento de nuevos fármacos y la construcción de estructuras moleculares. Por el momento, organizaciones como la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ya ha utilizado estos ordenadores para misiones robóticas en el espacio.

Sería importante recordar la diferencia entre las computadoras cuánticas y las clásicas; destacando que las primeras utilizan fenómenos cuántico-mecánicos, como la superposición lógica y el concepto de “qubit”, por lo que requieren estar a temperaturas ultra bajas; mientras que las segundas utilizan la forma tradicional de dispositivo de computación electrónico digital binaria. Por otra parte, sus tamaños son completamente diferentes haciendo imposible que una computadora cuántica tenga una modalidad de laptop al menos a corto plazo.

No obstante, con una existencia de más de una década, los avances de estos supercomputadores han sido pocos, sin embargo, parece ser que en los próximos años esta situación será completamente distinta y es que tomando como referencia nuestro reporte “Technology, Media, and Telecomunications Predictions for 2019”, existen cinco sucesos que podrían marcar el futuro de las computadoras cuánticas en 2019 y los siguientes años:

Las computadoras cuánticas (CQ), no sustituirán a las clásicas durante décadas, incluso es posible que nunca lo hagan. Se espera que 2019 o 2020 se vea el primer ejemplo probado de “supremacía cuántica”, es cierto que resolverán algunas tareas de mejor manera, pero eso no significa que las CQ serán superiores, puesto que sólo tendrán la capacidad de resolver el 10% de las tareas de computación del mundo.

El mercado de estas computadoras en el futuro será aproximadamente del tamaño del mercado de supercomputadoras actual: 50 mil millones de dólares. Si lo comparamos con el valor de más de un millón de millones de dólares que tiene el mercado actual de los dispositivos clásicos (Smartphones y supercomputadoras empresariales), se podría considerar un nivel bajo.

Las primeras computadoras cuánticas de uso comercial posiblemente aparezcan en 2030. Probablemente los años 2020 serán un tiempo de progreso en la computación cuántica, pero en la década 2030 es posible que se desarrolle el mercado a gran escala.

El mercado de computación Noisy Intermediate Scale Quantum (NISQ)- que utiliza lo que podría considerarse CQ en etapa temprana- tendrá un valor de cientos de millones de dólares por año en el 2020. NISQ es un término para describir CQs de etapas tempranas (versión Beta) y que, por consecuencia, tienen imperfecciones (“ruido”). Máquinas con este “ruido” pueden, aun así, representar una mejora de procesamiento a un precio menor.

La industria de la seguridad cuántica también tendrá un valor de cientos de millones de dólares por año en el 2020. Un área en la que las CQ ofrecerán una aceleración exponencial es en la seguridad y criptografía. Esto es, porque actualmente existen algoritmos que pueden romper muchos sistemas de cifrado de claves públicas actuales; lo que significa que las empresas y gobiernos deben comenzar a protegerse contra la amenaza a las poderosas CQ desde ahora y no cuando suceda ya que podría ser demasiado tarde.

Aunque la supremacía cuántica marcará un punto de inflexión conceptual, la realidad es que las computadoras seguirán siendo, al menos a corto plazo, difíciles de construir, manejar y programar, por lo mismo no estarán listas para el mercado comercial en el futuro. Sin embargo, el progreso en este dominio ya está en curso con miras a ser prometedoras en materia de ciencia y economía para el futuro, así que tendremos que esperar a corroborar los beneficios de esta tecnología.

*Líder de Technology Strategy & Architecture en Consultoría, Deloitte México

