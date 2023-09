Con la aplicación de reventa TipTop, el fundador de Postmates quiere convertir la basura en efectivo

Bastian Lehmann pasó 10 años convirtiendo el servicio de entrega bajo demanda Postmates en una forma popular de comprar más productos rápidamente. Ahora está de regreso con una nueva startup llamada TipTop que busca hacer lo contrario: hacer que venderlos sea más fácil y lucrativo.

“Los Postmates te acercaron toda la ciudad sin ningún esfuerzo”, dijo Lehmann a Forbes. “Aquí estamos quitando todo el esfuerzo de vender para hacer desaparecer estas cosas”.

El problema, según Lehmann, es simple: ahora comprar es más fácil que vender. Y si bien servicios como eBay y Facebook Marketplace ofrecen formas de enumerar, organizar y fijar el precio de esos artículos para su recompra, la molestia y la incertidumbre en torno a obtener un valor justo significa que muchos de nosotros no nos molestamos. “Visite diferentes sitios web, haga todo el trabajo usted mismo, eso es genial”, dijo Lehmann en cuanto a elegir el precio de reventa. “Pero si no lo haces, y todavía tienes un iPhone viejo en algún cajón de algún lugar, o el cochecito de bebé que prometiste venderle a un amigo pero que nunca sucedió, en algún momento, todas estas cosas se convierten en basura”.

Con TipTop, Lehmann está haciendo una gran apuesta por un nuevo enfoque que utiliza software para predecir el valor de un producto y ofrecer al consumidor dinero en efectivo instantáneo, sin verlo. Su primera aplicación, lanzada hoy en los Estados Unidos y llamada TipTop Cash, se conecta a sus cuentas de Gmail o Amazon para buscar compras anteriores y predecir un valor justo a ofrecer por cada artículo elegible; luego, pague y envíe a alguien a recogerlo. Un segundo servicio que se lanzará en noviembre, TipTop Pay, adelantará ese proceso, ofreciéndole un descuento sobre cuánto paga por algo a cambio de la promesa de que devolverá el producto después de un período de tiempo fijo. Luego, TipTop revenderá ese inventario a mayoristas o en otros mercados de terceros como eBay.

“Mucha gente me dijo que nunca utilizarían la entrega de comida a domicilio en algún momento de su vida”, dice Lehmann.

No es coincidencia que Lehmann lanzara TipTop Cash la semana después de que Apple anunciara su nuevo teléfono inteligente insignia, el iPhone 15. Espera ofrecer un sistema similar al programa de actualización de iPhone de Apple. En TipTop Cash, usted puede simplemente comprar un iPhone por su precio de lista menos, digamos, los 400 dólares que TipTop predice que podrá revender en dos años. Luego, cuando pasen esos dos años, entrégalo y hazlo de nuevo. Si la mecánica de la aplicación funciona, dijo, debería facilitarle a las personas la actualización al nuevo teléfono y lo que venga después. El truco consiste en crear un mercado líquido donde los propietarios sepan cuánto dinero están recibiendo, los compradores comprendan el precio que están pagando y Lehmann obtenga una parte.

Si el modelo parece demasiado bueno para ser verdad (con innumerables revendedores en línea, gigantes tecnológicos y mercados que no ofrecen nada parecido) es porque la nueva empresa de Lehmann conlleva muchos riesgos. Los modelos de TipTop están haciendo mucho trabajo, desde predecir si se puede confiar en que un cliente entregará un producto invisible hasta adivinar el precio de mercado y la demanda de ese artículo meses o años después. Al revender su inventario, TipTop necesita encontrar un margen que le permita ganar dinero también, sin gastar tanto como para hacer que sus clientes se sientan explotados.

Lehmann no se hace ilusiones en sentido contrario. Pero sus experiencias con Postmates también lo hacen parecer tranquilo, incluso irónico, al intentarlo. “Mucha gente me dijo que nunca utilizarían la entrega de comida a domicilio en algún momento de su vida”, añadió. “Entonces se volvió totalmente aceptable presionar un botón y recibir algo”.

DESPUÉS DE LAS “GUERRAS DE ENTREGA”

En enero de 2021, un mes después de que Uber completara la adquisición total de Postmates por un precio de 2,650 millones de dólares, le mostraron la puerta a Lehmann junto con muchos de sus ex ejecutivos y colegas. Fundada en 2011 en San Francisco antes de trasladarse a otros mercados como Nueva York, donde lo hizo con gran revuelo, Postmates alcanzó 10 millones de clientes e ingresos trimestrales de más de 100 millones de dólares en 2020. En este sentido, había recibido más de 900 millones de dólares de capitalistas de riesgo con una valoración de 2,400 millones, e incluso presentó una solicitud para salir a bolsa.

Insignia de comerciante de Postmates en 2018. GETTY IMAGES

Pero la startup DoorDash se había comido al menos en parte su almuerzo de entrega, superándolo en participación de mercado cuando salió a bolsa en marzo de 2021 (la compañía alcanzó una capitalización de mercado en el primer día de 59,000 millones, pero ahora comercializa poco más de la mitad de eso). Postmates se asoció con la unidad UberEats de Uber en una alianza para sobrevivir. “No ganamos la guerra de la entrega de alimentos, pero éramos una marca fantástica y una empresa que en aquel momento era casi rentable”, afirma ahora Lehmann.

Después de pasar algunos meses concentrado en sus dos hijas pequeñas, Lehmann se reunió a finales de 2021 con los antiguos patrocinadores de Postmates para conversar sobre su próximo paso como capitalista de riesgo. Pero lo atormentaban las decisiones que había tomado en Postmates y que podrían haber cambiado su trayectoria, como quedar atrapado en la hipercompetitiva carrera de entrega de alimentos en lugar de ceñirse a un “plan maestro” más amplio. También se dio cuenta de que era más feliz creando nuevas empresas, no asesorándolas. “Invertir en empresas me aburre más que cualquier otra cosa”, dijo Lehmann a Forbes.

Entonces, cuando el cofundador de Netscape y ex inversionista de la Lista Midas, Marc Andreessen, le preguntó sobre las ideas que estaba considerando, no fue difícil volver a lanzarse a las startups. La empresa de Andreessen, a16z, lideró una ronda de financiación Serie A de 23 millones de dólares en TipTop, según informó TechCrunch en marzo pasado, a la que se unieron luminarias de Silicon Valley como Sam Altman y Naval Ravikant. TipTop se saltó una ronda de semillas, aclaró Lehmann, aunque inicialmente aportó 500,000 dólares de su propia cuenta. (Como uno de los 13 empleados en total, Lehmann dijo que tampoco recibe salario).

“Fuimos demasiado tontos para invertir en la empresa anterior de Bastian, Postmates, ¡así que estamos emocionados de poder finalmente corregir nuestro error!” Andreessen escribió a Forbes en un comunicado enviado por correo electrónico.

RECOGER RECIBOS

Lehmann hasta ahora ha mantenido la boca cerrada sobre el producto de TipTop. Anteriormente se rumoreaba que era un proyecto de consumo de criptomonedas. Lehmann admitió que se consideró un ángulo criptográfico, relacionado con la recopilación de las compras de una persona de diferentes fuentes en un solo libro de contabilidad. Pero TipTop no siguió adelante con ese plan, dijo Lehmann, y ahora no tiene ningún componente criptográfico. En cambio, la aplicación que TipTop realmente ha creado parece inspirarse en Affirm y las compañías que compran ahora y pagan después, revendedores de moda como The RealReal y Thredup, y el propio Postmates.

TipTop espera que los iPhone sean uno de los primeros en venderse. TIPTOP

Alrededor de 1,000 probadores beta han probado TipTop Cash en los últimos meses, y la startup suscribió 1 millón de dólares en ofertas de compra. Si bien la electrónica de consumo es el enfoque inicial de la compañía, probó otras categorías y permitirá a los clientes solicitar ofertas en efectivo sobre cualquier artículo del que tengan un recibo en el futuro, dijo Lehmann. TipTop Pay se encuentra actualmente en versión beta con los comerciantes, añadió el director ejecutivo, pero se negó a proporcionar más detalles.

En una categoría abarrotada, Lehmann señaló la conveniencia y transparencia de TipTop como formas en que podría destacarse. Las transacciones aprobadas en TipTop Cash se depositan casi instantáneamente en tarjetas de débito o en un plazo de tres días en cuentas bancarias; no se requiere envío, ya que un mensajero de DoorDash recoge el producto el mismo día. (“Es curioso que Tony [Xu, director ejecutivo de DoorDash] y yo podamos trabajar juntos nuevamente”, dijo Lehmann). Mientras tanto, los precios se generan en tiempo real y se presentan junto con los anteriores y proyectados para que los clientes puedan hacer lo que Lehmann argumentó: una elección más justa que la que enfrentarían si se les hiciera una oferta baja después de tomarse la molestia de enviar el artículo primero. “Eso está diseñado para ser un juego amañado para el cliente”, dijo.

Los modelos de TipTop solo pueden hacer este tipo de ofertas porque cuando te registras, debes darle acceso a tu cuenta de Gmail o Amazon para que pueda revisar tu historial de compras, lo que genera posibles preocupaciones de privacidad y seguridad. Lehmann dijo que los clientes que no se sintieran cómodos con ese acuerdo podrían cargar manualmente recibos de ofertas únicas, aunque es posible que no reciban un precio tan favorable o tan rápido. Se negó a comentar qué metadatos recopila TipTop dentro de Gmail para verificar la “huella digital” de una persona o si va más allá de los correos electrónicos marcados como recibos. “Permite la mayor comodidad, pero también puede resultar desagradable para algunos”, dijo Lehmann en términos más generales.

El empresario admitió libremente que es posible que el minorista de primera línea que fabrica lo que probablemente será uno de los productos estrella de TipTop, Apple, nunca necesite asociarse con TipTop debido a sus propios planes de financiamiento e intercambio. Incluso entonces, gran parte del inventario seguirá viniendo de terceros como Best Buy, argumentó. “Quizás para ganar Apple tengamos que trabajar muy duro. Quizás no ganemos a Apple como comerciante. Podemos brindarles a todos los demás una experiencia similar a la de Apple”, dijo Lehmann.

Hay muchas preguntas de este tipo sin respuesta para Lehmann, tan temprano en TipTop. Podría lanzar TipTop Teams, una tercera aplicación, para nuevas empresas que buscan comprar MacBooks y hardware al por mayor. El inventario de alta gama podría empaquetarse en cajas elegantes o venir con una nota escrita a mano. Qué artículos serán elegibles para la reventa ya es un punto de disputa amistosa: Gokul Rajaram, un ejecutivo de DoorDash e inversionista ángel en TipTop, dijo que le pidió a Lehmann que lo ayudara a revender su Peloton sin usar, solo para ser rechazado por su peso y costo de envío.

Rajaram dijo a Forbes que Lehmann es “incansablemente ingenioso”, tal vez con la esperanza de poder descargar su bicicleta.

Es probable que la inminente temporada navideña llegue demasiado pronto para que TipTop aprenda mucho sobre cómo responden los clientes a sus aplicaciones, dijo Lehmann, pero espera que dentro de un año tenga los datos para saber más. “No soy tan arrogante como para decir que puedo predecir el futuro, pero creo que esto es interesante”, dijo. “No estoy diciendo que esto funcionará. Decimos que queremos descubrir si podemos hacerlo funcionar, y esa es una gran diferencia”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

