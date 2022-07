Con laptop hecha de plástico reciclado, Acer mitiga la obsolescencia programada

Acer estrenó oficialmente en México su línea Aspire Vero con una laptop hecha con 30% de plástico reciclado posconsumo en su chasis y 50% en su teclado. Pero no solo eso, la compañía decidió mitigar la obsolescencia programada al facilitar la apertura del nuevo equipo para permitir reparaciones y expansiones de manera que se extienda su vida útil.

La Aspire Vero, que ya se vende en las principales tiendas departamentales del país y cuyo precio sugerido es de 17,999 pesos, incluye el software VeroSense, exclusivo de Acer, que permite controlar el uso de energía del equipo, equilibrando automáticamente el ahorro de energía y el rendimiento del dispositivo, extendiendo así la vida útil de la batería.

Además, la pantalla es 99% reciclable ya que no contiene mercurio. “Hemos generado tecnología, pero también hemos generado un montón de basura reciclable parcialmente y no reciclable. En Acer dijimos ‘tenemos que hacer algo distinto, no podemos ser igual que los demás”, dijo Kees van Rongen, country manager de Acer México.

Alejandro Hernández, gerente de marketing de Acer México, apuntó que los empaques de la nueva Aspire Vero están hechos con materiales reciclados y reciclables. “El objetivo de la empresa es que en el futuro cercano todos los productos que generemos tengan detrás este tipo de elementos sustentables”, comentó.

Ficha técnica

La nueva computadora portátil de Acer “está pensada para las necesidades de los usuarios modernos, pero también para las necesidades del planeta”, dijo Hernández. Por ello, por ejemplo, el chasis no tiene pintura “para evitar los efectos nocivos que tienen los gases de las pinturas”.

“No tiene ningún tipo de etiquetas para evitar el pegamento. Todos los logos están grabados en laser sobre el chasis. Las teclas R y E vienen invertidas [y en color amarillo] para refrescar y tener presente todo el tiempo el mensaje que está detrás de esta línea, que es recicla, reduce y reconsidera lo que estamos haciendo”, detalló Hernández.

Foto: Cortesía Acer

Jaime Ramírez, capacitador de Acer México explicó que el software VeroSense “cuenta con diferentes modos de energía para poder optimizar nuestro dispositivo de acuerdo a como lo estemos utilizando. Es una aplicación que nos va a permitir cuidar más nuestra batería para darle un tiempo de vida”.

La Aspire Vero de Acer, añadió, fue hecha “para que sea reparada y actualizada de manera fácil. Esto no solamente es para alargar la vida útil del equipo, sino que al momento de que termina su vida útil y quizá llega a una planta de reciclaje sea fácil de desensamblar, no se va a requerir de químicos para quitarle la pintura”.

El dispositivo tiene facilidades de acceso a los componentes “para que sea muy sencillo que el usuario pueda integrar más memoria RAM; que pueda agregar una unidad de estado sólido de mayor capacidad y con ello sacarle el máximo provecho al dispositivo durante más tiempo”.

La Aspire Vero tiene, por ejemplo, el teclado retroiluminado, lector de huellas dactilares, teclado numérico incorporado, tecnologías para la mejora de audio como TrueHarmony, que tiene un alcance de audio de 4 metros de distancia, micrófonos PurifiedVoice, que a través de inteligencia artificial ayudan al equipo a centrarse en la voz que tiene en frente la computadora y destacarla de entre la multitud.

“Tenemos puertos USB 3.2 tipo A y USB tipo C. El tipo A nos va a servir como una batería externa para cargar celular, tablet, audífonos inalámbricos. El tipo C da la versatilidad para conectar dispositivos de alto rendimiento, desde monitores 4K hasta tarjetas gráficas externas”, detalló Jaime Ramírez.

Cuenta además con Wi-Fi 6 que ofrece tres veces más velocidad y 75% menos latencia, así como las últimas versiones de bluetooth para conectar hasta 5 dispositivos al mismo tiempo como mouse, audífonos o mandos de videojuegos.

Foto: Cortesía Acer

Kees van Rongen aseguró que esta computadora es la primera de la línea Aspire Vero, que es con concebida más como un ecosistema de productos sustentables que como productos aislados. Los nuevos lanzamientos incluirán la Aspire Vero en azul, Chromebook, la Veriton Vero Mini y periféricos como displays, teclados, mouse e incluso weareables como maletas o camisetas.

“No es un proyectito, es un proyectote. Es para muchos años, con mucha responsabilidad que nosotros estamos viendo cómo mejorar o impactar más con productos hechos de plástico reciclado. Tenemos mucho más que hacer y dar para que esto sea un éxito como impacto en el mercado y nuestro apoyo como marca en el mundo”, dijo el country manager de Acer en México.

