Con los estímulos, gasolineros recuperan venta que era huachicol fiscal

Los estímulos fiscales a las gasolinas y diésel que está implementando la Secretaría de Hacienda para amortiguar los altos precios han desincentivado el huachicol fiscal a tal punto que ha desaparecido y con esto, los empresarios están recuperando la venta sobre todo de diésel.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) ha identificado que entraba producto que entraba sin pagar sus respectivos impuestos y por ende era más baratos hasta por 4 pesos, lo cual terminó con los estímulos al IEPS y el adicional sobre IVA e ISR a importadores.

El presidente saliente de la Onexpo, Roberto Díaz de León, indicó que las estaciones de servicio han recuperado la venta de estos combustibles, principalmente del diésel, entre 15 y 20%, pero temen que vuelva a agravarse la ordeña de ductos.

De acuerdo con informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2021 se detectó la venta de 19,078 millones de litros de combustibles de contrabando.

Cuando Díaz de León asumió la presidencia de Onexpo en 2017, el gran reto era el huachicol en los ductos, pues de 10 litros que se inyectaban llegaban 3.

“Nosotros veíamos que el canal por donde se comercializaba ese combustible no es y no era en ese momento las estaciones de servicio, hay otra serie de canales que atienden la venta de esos productos, entonces creo que en la medida que implementó el gobierno federal funcionó y bajó de manera sensible, pero lamentablemente el empresario está viendo cómo innovar para crear y el crimen organizado tiene mucha tecnología y está viendo cómo avanzar para destruir valor”, afirmó.

De esa manera, el huachicol del ductos evolucionó a huachicol fiscal.

“Ese huachicol fiscal tomó una posición mayor, en algún análisis presentado por el SAT hablaba de las mismas cantidades que ya tenía identificado como el volumen y era muy similar al huchicol de ordeña, entonces se convirtió en otro gran desafío para nuestro sector”, dijo en conferencia de prensa Díaz de León, quien pasó formalmente la estafeta de la presidencia de Onexpo a Jorge Mijares durante la Convención y Expo 2022 de la organización en Mérida, Yucatán.

El dirigente saliente agregó que hoy el impacto del huachicol fiscal por los estímulos fiscales no caben, pues no hay un incentivo.

“Lo que hacía el huachicol fiscal es que entraba producto, diésel principalmente, con una fracción arancelaria diferente que no pagaba IEPS, entonces lo metían como algún básico, solvente o lubricante, y esos 4 pesos hacen toda la diferencia en el mercado”, mencionó.

Ahora, la autoridad debe preguntarse si volverá a crecer la ordeña de ductos.

En mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que ha habido un repunte en el robo de combustibles a Pemex.

