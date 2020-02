Con modelos vivientes buscan concientizar sobre tráfico sexual

Con el objeto de crear conciencia sobre el tráfico sexual en Canadá, días pasados, y por ese motivo, chicas reales se pararon en escaparates como maniquíes en Queen Street West de Toronto.

La iniciativa fue parte de una campaña de Shoppable Girls de Covenant House Toronto, y tenía como objetivo mostrar señales de advertencia de trata de personas al mostrar a las chicas jóvenes a la venta.

Los modelos presentados en la campaña fueron etiquetados como “The Ellie”, “The Amara”, “The Samantha”, “The Maya” y “The Michaela”.

Las pantallas decían: “Para los traficantes de sexo, las niñas son solo productos”. Detallaron cómo las niñas inocentes estaban siendo “atraídas” a la industria del sexo y forzadas contra su voluntad de vender sus cuerpos en beneficio financiero de los traficantes. “Se llama tráfico sexual, y está sucediendo aquí en casa”.

El sitio web describe a los personajes como “productos”, y cuando los visitantes hacen clic en ellos, se les proporcionará información útil, como consejos para identificar situaciones de riesgo. También incluye historias de sobrevivientes de víctimas reales que habían sido víctimas de traficantes sexuales.

