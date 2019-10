Con o sin robots, las empresas deben cuidar el talento humano: expertos

Santiago de Chile.- La cuarta revolución industrial implica la creación de profesiones más especializadas en áreas como la robótica e inteligencia artificial, pero también el esfuerzo de las empresas para crear un ambiente laboral positivo y no perder a esos trabajadores altamente demandados, de acuerdo con Pilar Manchón, exvicepresidenta de inteligencia artificial de Roku, durante el Singularity University Chile Summit.

“El activo más importante de una empresa es el equipo humano y las relaciones interpersonales hacen que un trabajo sea un sueño o una pesadilla. Cuando alguien se marcha de un trabajo, en especial los cualificados, lo hacen no porque el trabajo esté mal, sino porque el ambiente no es el correcto, no se le promociona o da capacidad de crecimiento”, señaló la empresaria en entrevista previa a su ponencia “Agilidad en las organizaciones y el intraemprendimiento corporativo como camino”.

Manchón destacó la importancia de crear un ambiente de trabajo donde la gente realmente quiera estar.

“Las organizaciones que están liderando la evolución corporativa a nivel mundial están pensando no sólo en la innovación como objetivo primordial, sino en el bienestar de los trabajadores, la flexibilidad y el teletrabajo”, comentó.

De igual manera, la empresaria indicó que las nuevas tecnologías permiten a las organizaciones crear mayor productividad, eficiencia y balance entre las responsabilidades laborales y profesionales y la vida personal.

“Tradicionalmente hay empresas donde hay una jerarquía muy pronunciada, con un liderazgo que implicaba que los jefes daban instrucciones y los demás seguían. En un ambiente de trabajo más homogéneo donde se valora más la innovación venga de donde venga, se crea la posibilidad de comunicar y discutir esas ideas sin verse amenazado”, señaló la también intraemprendedora.

Por otra parte, durante dicha cumbre, Sebastián Espinosa, director ejecutivo de Coding Dojo Silicon Valley, comentó que con las transformaciones tecnológicas también se abre la posibilidad de reemplazar empleos.

“La inteligencia artificial está reemplazando muchas cosas, superó al mejor jugador de ajedrez del mundo, incluso estará haciendo cosas mejor que nosotros a tasas aceleradas”, señaló el directivo.

Sin embargo, destacó que hay otros empleos que se están creando, como el caso de los programadores.

