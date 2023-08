Con participación del 82.26%, detenidos y ciberataques cierran elecciones de Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador confirmó este domingo que el 82.26% de los votantes inscritos para los comicios presidenciales y legislativos de este domingo acudieron a ejercer ese derecho, lo que supone una abstención de 17.74%.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, en una rueda de prensa tras el cierre de los colegios electorales, y luego de remarcar que no ocurrió “ni un solo incidente” durante la jornada de votaciones, insistió en que la afluencia de votantes a los colegios electorales en el territorio nacional “se ha mantenido en el rango histórico”.

“Felicitamos al pueblo ecuatoriano por acudir masivamente a las urnas para decidir quienes serán las nuevas autoridades” del país, remarcó Atamaint, que extendió su agradecimiento a los cerca de 90,000 policías y militares que resguardaron la seguridad durante la jornada.

“No se registró un solo incidente que podría afectar a la democracia”, añadió la presidenta del CNE tras remarcar que los resultados electorales empezarían a fluir a partir de las 19:30 hora local; es decir, dos horas y media después del cierre de los colegios electorales.

Atamaint pidió a los ecuatorianos esperar los resultados “con tranquilidad” y a través de los canales oficiales de información, como por ejemplo el portal web del CNE, las aplicaciones para teléfonos móviles con sistema Android y las redes sociales de la institución.

Cerca de un millar de detenidos en operativos de seguridad

Un total de 945 personas han sido detenidas en Ecuador en el marco del proceso electoral para designar al nuevo presidente o presidenta del país, conformar la Asamblea Nacional y responder a un plebiscito nacional y otro local sobre asuntos ambientales.

Así lo aseveró en declaraciones a la prensa el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, quien, aseveró que en la jornada de votaciones que tuvo lugar este domingo “se ha mantenido la paz, la seguridad”

Salinas anotó que el control de paquetes al ingreso de los recintos electorales, y los operativos de seguridad en los alrededores “han dado el éxito que requería las elecciones a nivel nacional”. En los operativos de seguridad durante el desarrollo de las elecciones participaron 53,707 policías.

En delitos electorales, detalló que se detuvo a una persona por falso sufragio, a dos por ataque y resistencia, y a 22 por tenencia y porte de armas.”En el total de detenidos de esta jornada electoral, desde que está vigente el operativo, hay 945 detenidos por algunas causas como delitos comunes y boletas de apremio”, comentó.

Se ejecutaron 92 operativos de control de libadores durante la vigencia de la ley seca, y ejecutaron 271 detenciones por boletas (órdenes judiciales): 221 de apremio, 39 de captura que estaban vigentes por diferentes delitos, y 11 boletas de auxilio que fueron ejecutadas.

El sistema de voto telemático en el exterior sufrió ciberataques

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador denunció este domingo que el sistema del voto en el exterior sufrió ciberataques desde varios países como India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, achacó en una rueda de prensa a esa causa los problemas que han denunciado ecuatorianos en el exterior para ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales y legislativos, así como en las dos consultas ambientalistas en sendas zonas naturales del país.

“La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación”, remarcó Atamaint tras precisar que dichos ataques provienen, según los informes preliminares, de India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.

Sin embargo, la autoridad aclaró que “los votos consignados (en el exterior) no han sido vulnerados”, aunque no se refirió a la serie de denuncias de emigrantes ecuatorianos que se han quejado por no haber podido votar.

Algo más de 13.4 millones de ecuatorianos fueron facultados para designar en las urnas al nuevo o gobernante del país, así como a 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento).

De forma paralela los ecuatorianos votaron en un plebiscito nacional que busca prohibir las actividades petroleras en el Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos más importantes del país, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, una reserva de la biósfera en el corazón de la Amazonía del país.

También los electores del Distrito Metropolitano de Quito debían participar en una consulta popular contra la minería en el Chocó Andino, un espacio natural catalogada como reserva de la biósfera desde 2018 por la Unesco, que se encuentra en el noroeste de Quito.

Con información de EFE.

