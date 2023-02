Concamin pide al gobierno evitar conflictos y aranceles con EU por maíz transgénico

José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que a México no le conviene un conflicto ni la imposición de aranceles por el nuevo decreto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos.

“No nos convienen los aranceles en este país y en este momento, es lo peor que nos puede pasar y más con los datos que traemos de un aumento de 20 por ciento de las exportaciones”, declaró el industrial al finalizar la presentación del proyecto llamado Invest in La Laguna.

“Lo menos que nos conviene ahorita es un problema de aranceles y de conflictos, por lo que le pedimos a la Secretaría de Economía de la mejor manera que lo arregle para que estén tranquilos los inversionistas”, manifestó el empresario mexicano.

La Asociación Nacional de Productores de Maíz de Estados Unidos (NCGA, por sus siglas en inglés) pidió al presidente Joe Biden activar el mecanismo de solución de controversias bajo el TMEC en contra de México por su nuevo decreto sobre las importaciones de maíz transgénico continúa limitando las exportaciones de ese país. Es decir deja al acuerdo comercial como “letra muerta”, comentó el organismo empresarial de Estados Unidos.

El 13 de febrero de 2023, el gobierno de México presentó un nuevo decreto que sustituye al de diciembre de 2020, sobre la importación de maíz transgénico, dejando en claro que no puede ser utilizado para uso en masa y tortillas, pero sí abre la posibilidad de importar el grano genéticamente modificado para consumo animal e industrial de alimentación humana.

Los senadores y empresarios de Estados Unidos están molestos, por lo que espero que logre la Secretaría de Economía —junto con todo su equipo— tranquilizarlos y mandar un buen mensaje, manifestó el presidente de Concamin.

“Yo tengo confianza de que se pueden arreglar, porque ha habido una buena disposición de Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía, para negociar con el gobierno de Estados Unidos”, señaló.

Actualmente vas al supermercado y encuentras que más de 30 mil productos son derivados del maíz, expresó. “El maíz no es la tortilla, sino un universo de alimentos y productos”.

Actualmente estamos en el análisis y no tenemos un dato preciso del impacto de las importaciones de maíz de Estados Unidos por el nuevo decreto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que lo entregará la Cámara Mexicana de Maíz, agregó José Abugaber Andonie.

“Tenemos que mandar un buen mensaje en el sentido de que somos dependientes de la importación. Al ser dependientes de la importación de maíz transgénico se requiere tener todas las condiciones como país”, manifestó el industrial.

“Hoy lo que nos importa es que no falte el maíz, ya que es de primera necesidad para México. Espero que no se le impongan aranceles al acero mexicano, ayer estuve con la Cámara del Acero y no le dijo nada”, añadió José Abugaber.

“Lo que nos importa es que tengamos una buena relación y siga México con Estados Unidos como hasta ahora”, concluyó.