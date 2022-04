Concluirá en abril vacunación contra Covid-19 en México; acelerarán campaña

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este mes concluirá la campaña nacional de vacunación contra Covid-19 por lo que en los 15 días restantes de abril se acelerará la aplicación de dosis de refuerzo y se completarán esquemas de inmunización a la población de los 32 estados del país.

El mandatario federal indicó que el día de ayer se lograron aplicar 442 mil 315 vacunas dado que los registros de la Secretaría de Salud alertaban sobre una baja en la vacunación. La intención gubernamental es que en la segunda quincena de abril se inmunicen alrededor de 3.5 millones de mexicanos.

“Vamos a aplicar vacunas de refuerzo porque todavía faltan muchos mexicanos que no tienen la vacuna de refuerzo, entonces el gobierno federal, estatales y municipales. Todos vamos a intensificar la campaña de vacunación.

“Ayer logramos de nuevo levantar el número de vacunas aplicadas y la idea es reactivar el plan de vacunación el mes de abril para terminar de vacunar a los adultos, los que pueden recibir cualquier tipo de vacuna”, expuso el jefe del Ejecutivo federal durante su conferencia matutina.

Respecto a la adquisición de vacunas para menores de 15 años, el tabasqueño confirmó que se está negociando con el mecanismo Covax de la ONU que el contrato por alrededor de 74 mil millones de dólares que pagó el gobierno de México por adelantado sea subsanado con el fármaco para menores.

“Se habló de que tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo Covax de la ONU y estamos solicitando que nos manden vacunas para los niños porque no se pueden usar estas vacunas que tenemos si no son de algunas marcas autorizadas. Queremos que lo que nos deben, porque pagamos por adelantado, que no lo entreguen para vacunas para niños con vacunas adecuadas.

“Es para todos los niños que deban vacunarse que este autorizado por la OMS con la vacuna correspondiente, universal, para todos”, abundó.

