Conferencias, bardas, apoyo de famosos… Así buscan posicionarse las ‘corcholatas’ de Morena

Desde el año pasado, simpatizantes y políticos que apoyan a los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena han hecho todo tipo de actividades para promocionar a su “corcholata” favorita: desde pintar bardas con los nombres de estos personajes, pagar espectaculares, famosos dando mensajes en redes sociales y hasta conformar colectivos para posicionarlos.

Los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal ya abundan en redes sociales y en las calles, unos más que otros, y al final buscan posicionarse rumbo a la encuesta que realizará Morena para definir a su candidato presidencial de 2024.

Claudia Sheinbaum

Por ejemplo, para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, un grupo de diputados de Morena, entre ellos Aleida Alavés, Miguel Torruco, Patricia Armendáriz, Mauricio Cantú y Alejandro Robles contrataron espectaculares para todo el país, con los cuales promovían la figura de la mandataria.

Estos anuncios que aparecieron en más de 20 municipios de diferentes estados contenían la silueta de perfil de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la frase “#Es Claudia”, lo que generó críticas de la oposición y de Morena al considerar que eran actos anticipados de campaña. Casi una semana después fueron bajados.

Mientras, la jefa de Gobierno realiza “conferencias” o “conversatorios” en los estados. Al principio se realizaban de forma presencial y ahora se hacen virtuales; ello después del choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza. Ese día, la mandataria capitalina se encontraba en Michoacán cuando ocurrió el incidente y tuvo que regresar a la Ciudad en un helicóptero del gobierno de esa entidad.

Tan solo en lo que va del año, Sheinbaum lleva cinco conferencias en Baja California, Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas, donde ha hablado sobre las políticas que impulsa como gobernante de la capital del país.

A ello se agrega que diputados y senadores como César Cravioto y Antares Vázquez Alatorre organizan asambleas en todo el país para apoyar a la jefa de Gobierno a su aspiración presidencial.

Marcelo Ebrard

En el caso del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, diputados, senadores y exfuncionarios realizan comités de apoyo al canciller y buscan movilizar a 3 millones de personas para promoverlo en los 300 distritos federales del país. Además, impulsan la idea de que haya dos debates entre los aspirantes antes de la encuesta que mandará a hacer Morena.

De esos 3 millones de promotores que son voluntarios y no recibirán salario alguno, 56 estarán en la Ciudad de México. A diferencia de quienes apoyan a Claudia Sheinbaum, ellos han asegurado que no usarán ni bardas ni espectaculares para posicionar al ahora secretario de Estado. Sin embargo, en meses anteriores han aparecido bardas pintadas con la leyenda “#ConMarceloSí”, de las cuales no se ha sabido quiénes las mandaron a pintar.

Adán Augusto López

También como “corcholata”, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a los aspirantes al 2024, se encuentra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Hace una semana tres futbolitsas y exfutbolistas difundieron en TikTok videos con mensajes de apoyo al funcionario utilizando frases como “Estamos augusto contigo”.

Los futbolistas recalcaban frases como “estamos muy augusto con su amistad” o “siempre vamos a estar muy augusto contigo”, además de mandar saludos y buenos deseos al titular de la Secretaría de Gobernación.

A ello se agrega que el secretario de Estado apareció en espectaculares colocados en varios estados y en bardas con distintas leyendas, como “Que siga López, estamos Agusto”, “Adán va” y “Adán 24”; sin embargo, el funcionario pidió a sus simpatizantes que no se adelanten porque no son tiempos electorales.

Ricardo Monreal

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lazó un rap con todo y video: “Yo soy Ricardo, senador con doctorado, el progreso es mi objetivo y yo soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo, con dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo…”.

Además, diferentes grupos han expresado su apoyo al senador. La semana pasada, un grupo de jóvenes identificados como “Juventud Real” expresaron su apoyo al proyecto de Monreal rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, pues afirmaron que el senador los ha apoyado.

El legislador es quien menos actos ha realizado para posicionarse para la encuesta que realizará Morena, pues ha dicho que él respeta la ley electoral.

Hoy, las cuatro “corcholatas” asistirán a la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, la cual se realizará en San Lázaro, aunque el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, rechazó que esto se trate de una “pasarela” de los aspirantes.

