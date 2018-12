Confidencias | Esta empresa quiere repartir Coca-Colas en pick ups

F

elizmente la firma italiana Pirelli está de manteles largos, pues mañana martes 4 de diciembre la compañía celebrará la producción de 20 millones de llantas en su planta de Silao, Guanajuato, en el marco de su séptimo aniversario. Nos cuentan que en el festejo estarán Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador estatal, y Marco Crola, CEO de la región de América del Norte de la compañía de llantas con sede en Milán, donde el directivo fungió como vicepresidente senior de Negocios Globales de Equipo Original y Prestige.

ptimismo por el nuevo plan estratégico de Europa que tiene como objetivo reducir entre el 80% y el 95% las emisiones para 2050, según la Comisión Europea (CE), que ha destacado que si se logra este objetivo habrá beneficios económicos, ya que el Producto Interno Bruto del bloque se incrementará en un 2% y habrá un ahorro que se estima en 240,000 millones de euros. La CE revela que aproximadamente un 15% de la cuota procederá de la energía nuclear, que no expulsa CO₂ pero tiene sus propios problemas por los residuos generados.

esulta que entre algunos integrantes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) hay cierta incertidumbre por la gestión del nuevo gobierno, debido a la desaparición de entes como ProMéxico y Bancomext. Una unidad estratégica común entre Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía será la encargada de buscar las oportunidades de inversión que lleguen a México, señaló el futuro canciller del país, Marcelo Ebrard Casaubón. “Vamos a tener una agenda muy específica por país, para saber que queremos en cada nación, que empresas vamos a buscar y que tecnología nos interesa”, comentó a finales de octubre.

eneplácito de AllTruck por sus pláticas con Femsa y Holcim. El CEO de la firma adelanta a Forbes México que está en pláticas con Femsa para la distribución de los productos de Coca-Cola en el país, debido a que ya lo hace en Costa Rica. “Los camiones que ellos tienen son grandes, por lo que en ciudades como la capital mexicana se les complica la entrega a un Oxxo. Lo que vamos a hacer es mediante camionetas pick up hacer la distribución de los productos, además los chóferes tendrán un código con el cual se identificarán y darán los productos”, explica.

sta semana la compañía tecnológica Qualcomm llevará a cabo su ya tradicional Snapdragon Summit 2018 en la isla de Maui en Hawaii. En este evento, en donde no solo la empresa da a conocer sus innovaciones, algunas firmas proveedoras de tecnología y fabricantes de teléfonos, gadgets, autos, entre otros, dan un adelanto de lo que podremos ver el próximo año en el mercado, incluso adelantándose a los anuncios del próximo enero en el CES en Las Vegas o al MWC de febrero en Barcelona.

umen 656 kilómetros de carreteras entregados esta semana en Sonora, de Claudia Pavlovich, de ellos, la constructora GIA, de Hipólito Gerard Rivero, construyó el Libramiento de Ciudad Obregón, el cual está concesionado a LICO SA de CV. Pues se sabe que en esta obra desarrollada con concreto hidráulico, se invirtieron poco más de 1,100 millones de pesos, mide 34.2 kilómetros y el objetivo de dicha concesión otorgada por 30 años por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue el de construir, operar, explotar, conservar y mantener el libramiento y sus obras adicionales.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.