Confidencias | AMLO hizo reír (y enojar) a los empresarios de la AmCham

Fenomenal negocio el de la arrendadora mexicana de vehículos, Casanova Rent a Car, de Joaquín y Carlos Echenique Casanova, vislumbra un crecimiento de hasta doble dígito en sus áreas de carga y renta en 2018. El secreto, nos enteramos, va por la solución a miles de emprendedores y empresas que ven en la subcontratación un respiro financiero para evitar la inversión excesiva en activos fijos. Esta empresa mexicana, con más de 40 años de experiencia, sacará la chequera este año para invertir más de 250 millones pesos en sus distintas líneas de negocio, donde se contempla tecnología de punta, sistemas de seguridad y modernización de flota, entre otros rubros.

Ocurrente estuvo el moreno candidato presidencial en la pasarela con los integrantes de la American Chamber México, ahí Andrés Manuel López Obrador insistió en que no usaría el avión presidencial que adquirió el gobierno mexicano y cuando la moderadora de su panel le preguntó qué ocurriría si en algún momento tuviera la necesidad de llegar a un punto del planeta y las aerolíneas comerciales resultan poco adecuadas por los tiempos de espera y filtros, AMLO soltó un: “Pues no llegué y ya”. Lo que ya no provocó tanta risa fue cuando se le cuestionó respecto a la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia a las listas de Morena candidatos plurinominales al Senado.

Respuestas, muchas respuestas se esperan de la cabeza de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, quien hablará desde Los Pinos sobre la situación de la empresa. Se espera si habrá una buena noticia entre las millonarias pérdidas, el creciente robo de combustible y la producción de petróleo y gasolina en uno de sus niveles más bajos. Será interesante conocer si hay un plan para revitalizar a la empresa productiva del Estado más allá de aliarse con gigantes privados. La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos presentará mañana su agenda 2040.

Fueron no pocas las voces detractoras que más que aplaudir la respuesta de Enrique Peña Nieto ante la embestida del líder estadounidense, la señalan como tardía e incluso apuntan a que está podría ser una obra orquestada por parte de los dos gobiernos. Así lo dejaron entrever en una conferencia académicos de la UNAM, quienes lanzaron la suspicacia de que Trump y el mandatario mexicano se hayan puesto de acuerdo para generar una disputa simulada que dejara bien parado a ambas administraciones tan criticadas. La idea no fue tan descabellada.

En materia de inversiones la industria del lujo sigue apostando fuerte por México, sobre todo en el sector inmobiliario, que está a punto de ver nacer un nuevo concepto de hospitalidad en el Caribe mexicano a cargo del inversionista Mayakoba Residences, desarrollo inmobiliario de lujo asociado a exclusivas firmas hoteleras como Rosewood, Banyan Tree y Fairmont, el cual, tras haber inyectado 1,000 millones de dólares a la infraestructura hotelera de Playa del Carmen, alista la apertura de dos nuevos proyectos residenciales verticales en la región: se trata de las torres Altos y Asenda, que estarán ubicadas en Ciudad Mayakoba -de frente a Mayakoba Residences.

Se espera que el mejor padel del mundo llegará al país que lo vio nacer y que en calidad de exhibición sus mejores jugadores en la actualidad vendrán a México a hacer vibrar a los aficionados mexicanos a este deporte. Apuntar que dentro del calendario del World Padel Tour había anotada una fecha para venir a nuestro país. Está por saber si será en conjunto con el WPT o, por el contrario, solo serán algunos jugadores fuera del calendario oficial quienes vengan a territorio azteca. Ya se han a organizado mundiales juniors o evento de primer nivel.