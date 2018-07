Confidencias | Faltaría tiempo a AMLO para concretar nuevas refinerías

F

atales datos arroja el Índice de Paz Global, detalla que el impacto económico de la violencia a nivel global ha sido de 14.76 billones de dólares en 2017, en paridad de poder adquisitivo (PPA), esto equivale al 12.4% del PIB mundial. Desde 2012 con el inicio de la guerra en Siria y el aumento de la inestabilidad tras las Primaveras Árabes, la violencia ha costado en términos económicos un 16% más. Siria, Afganistán e Irak son los Estados más castigados. Han sufrido el mayor coste de la violencia como porcentaje del PIB: 68, 63 y 51%, respectivamente.

O

tro importante pronóstico que ha destacado HyperBlock, dirigida por Carlos Valderrama, en conjunto con empresas de tecnología como IronBit, GE y BBVA Bancomer, es que el sector laboral podría tener una transformación importante gracias a la Inteligencia Artificial y el Machine Learning, una industria que el año pasado tuvo ventas por 1,100 mdd en América Latina. México se ha colocado como líder en Latinoamérica y está dentro de los 10 países en el mundo que tienen una estrategia de Inteligencia Artificial.

R

ecuerdan que hace casi tres semanas que Elon Musk prometió vía Twitter que las acciones tendrían un salto, lo cual no ha ocurrido. Al parecer Tesla está en problemas. Muchos inversionistas están nerviosos, pues hasta ahora, la acción de Tesla ha caído 15% desde el tuit y podría hundirse un poco más si no hay novedades de la compañía en los próximos tres días, ¿es este un paso atrás en el camino de los autos sin conductor?

B

ien por la empresa que ha logrado llamar la atención y contar con el aval de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que encabeza Jaime Ruíz Sacristán, es Grupo Industrial Durandco, que preside Juan Reynoso Durand. Se trata de un proveedor de servicios especializados de hidrocarburos en el sector energético, la cual la semana pasada fue notificada de estar considerada como candidata para ser listada en Bolsa en el mediano plazo, ya sea en emisiones de deuda o en títulos de acciones, esto con base a su experiencia, gobierno corporativo y reconocimiento internacional.

E

n la Primera Encuesta 2018 de usuarios de servicios de telecomunicaciones, publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sólo 4.0% de los mexicanos que navegan en internet lo hace usando una red fija y 13.8% de quienes usan una móvil se sienten inseguros en la web. Ése es un problema grave pues la gran mayoría de los especialistas en ciberseguridad advierten que cada vez más los hackers buscarán vulnerar a los usuarios de smartphones, ya que éstos son una fuente inagotable de información personal.

S

egún nos cuentan que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueden sobrarle ganas de construir dos refinerías pero le va a faltar el tiempo para verlas concretadas. Tan sólo los permisos para los terrenos tardan aproximadamente 18 meses, después faltará cuadrar los recursos para construirlas, además, no es el área más eficiente. Las pérdidas de Pemex Refinación oscilan los 7,000 mdd anuales.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.