Confidencias | Brasil, con la mira puesta en Querétaro

F

ueron meses de trabajo y al fin Sotheby’s, la inmobiliaria global enfocada en el segmento de propiedades de lujo que hizo oficial su llegada a la Ciudad de México, alista la venta de un lote de departamentos que estarán alojados, ni más ni menos, que en los últimos 10 pisos de la nueva torre Chapultepec Uno; ahí a su vez serán operados por la hotelera Ritz Carlton bajo un esquema residencial. Directivos de la multinacional nos reportan que ya vendieron el primer departamento sin importar que el edificio será entregado a sus propietarios hasta inicios del próximo año.

O

ptimistas noticias llegan desde la Asociación de Cerveceros Artesanales de la República Mexicana en donde han anunciado con gran bombo la apertura de la primer maltería independiente del país con la que esperan un mejor desempeño de esta ya no tan pequeña industria. Resulta que la Maltería Central Altiplano, ubicada dentro de la Ex Hacienda Virreyes, en Puebla, será la primer maltería independiente que comenzará operaciones a partir del 17 de mayo la cual representa una inversión de 30 millones de pesos en un año.

R

evelación que llama la atención es que Brasil ande muy interesado en lo que pasa con la manufactura de Querétaro. Y es que después de décadas de ver al país sudamericano como un competidor, ahora se observa como un posible aliado e inversionista potencial en sectores como el aeroespacial, donde la Cámara México-Brasil ha puesto una lupa especial, razón por la que rastrea este sector en esa entidad del Bajío. Será que en el futuro próximo veremos aviones Embraer a la “mexicana”.

B

ien por los candidatos a la Presidencia de la República quienes ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expondrán, pasado mañana, la congruencia, viabilidad financiera y política de sus propuestas. De antemano los integrantes del IMCO adelantaron que en estas campañas las propuestas para impulsar el desarrollo económico del país se han quedado cortas o no han sido abordadas de forma extensa y aunque el segundo debate presidencial se integraran temáticas como comercio exterior, el formato poco apoya para presentarlas de manera extensa.

E

mpresas de gran calado como Femsa, Cemex y Bimbo han hecho que la Inversión Extranjera Directa de México a Colombia fuera de 1,700 millones de dólares durante 2017. En mediano plazo se espera que las firmas de origen mexicano que están instaladas en tierras cafetaleras, que tienen ya abierta una línea de negocio, comiencen a abrir una segunda y tercera líneas de negocio. Estos conglomerados tienen una línea de negocio en materia de telecomunicaciones, pero también exploran el tema del sector agroindustrial y opciones en materia de infraestructura.

S

erá hoy cuando la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que encabeza Juan Antonio Hernández, lleve a cabo la cuarta edición del Foro de Recicladores, en donde especialistas en conjunto con empresarios del sector presentarán temas como actualizaciones de procesos, métodos e innovación de reciclaje del plástico en México, así como tendencias del sector y opciones de mejora para la industria sustentable. Y es que este gremio, cuyo valor de mercado ronda los 30,000 mdd, desde hace unos años, apuesta por la reutilización y reciclaje como la máxima opción para solucionar el problema ambiental.

