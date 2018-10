Confidencias | C&A redobla su apuesta en México y alista nuevas tiendas

F

inanzas positivas buscará obtener en México la compañía de tecnología de condensación Navien, la cual está recién llegando al país. De acuerdo con ejecutivos de la compañía, la apuesta de la empresa pasará por conquistar principalmente los sectores residencial y comercial, dejando por ahora de lado la parte industrial. Asimismo, la firma prevé que nuestro país sea su punta de lanza para conquistar América Latina, territorio que también consideran importante para su crecimiento.

estar o no estar. Para MOBO no hay tal dilema, pues tiene claro que para seguir creciendo en México debe estar en el e-commerce y por ello el 8 de noviembre sacará la vajilla fina y los cubiertos de plata para el lanzamiento de su sitio de comercio digital, el cual tendrá el soporte tecnológico de la brasileña VTEX. Con esta tienda virtual la marca de accesorios para dispositivos móviles busca treparse a los nuevos hábitos de consumo en línea de los mexicanos y, por tanto, vender más.

ecordarás que AMLO y el horario de verano no tienen un buen pasado. En 2001 el ahora presidente electo fue un claro opositor de esa medida cuando era el jefe del extinto Distrito Federal, y para no hacer la historia larga, el tema llegó a la SCJN y ésta facultó al Congreso de la Unión para que tomara la decisión definitiva. El resultado lo sabemos. Ahora, a semanas de asumir el cargo y tras el resultado de su primera consulta, nos cuentan que esto ya se está hablando en la casa de transición.

illetera gorda es lo que presumirá la tienda de ropa C&A en las próximas semanas, cuando hable a detalle del plan que tiene para que a finales del 2021 su portafolio en México esté totalmente remodelado con su nuevo concepto Fashion Market. Nos cuentan que la cadena internacional reinaugurará a mediados de noviembre su local en el Centro Histórico, que será el botón de muestra y el primer corte de listón de los cinco que tiene programados para antes de que acabe el año; como en Parque Toreo, Parque Antenas y Harbor Mérida.

n algún momento se habló de que La Comer, que dirige Santiago García, podría desaparecer su formato Sumesa, sin embargo, para la minorista todavía hay Sumesa para rato, incluso, la cadena de supermercados podría abrir más tiendas de esa marca en cuanto exista oportunidad. De estas tiendas de poco más de 10,000 metros cuadrados, la minorista cuenta con 13 unidades en el país, que se unen a las 10 del formato City Market, 10 más de Fresko y 30 de La Comer.

e viene una buena semana para la industria panificadora mexicana, esto gracias a las celebraciones por el Día de Muertos. Y es que de acuerdo con datos de la consultora internacional Kantar Worldpanel, alrededor de un 79% de las familias de nuestro país adquirirán en los próximos días pan de muerto para degustar. Se trata de fechas en las que también obtienen buenos resultados los productores de velas, por ejemplo, un 65% de las familias mexicanas las comprará para iluminar y dar color a sus ofrendas.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.