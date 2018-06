Confidencias | Chile viene con su software y fintech

F

acebook, a pesar de que ha estado bajo la lupa de las autoridades en todo el mundo por presunto manejo de información privilegiada de sus usuarios, no ha dejado de trabajar en nuevas aplicaciones y propuestas para mejora de su plataforma. Tan es así, que la firma liderada por Mark Zuckerberg trabaja en una interfase para que los usuarios a la hora de compartir un video le puedan integrar música. “Estamos realizando pruebas en varios mercados y esperamos que esté disponible para más países en breve”, han expresado.

portunidad para conquistar México con Tecnologías de la Información busca Chile, para ello, nos cuentan, una comitiva de nueve empresas de sector chileno de las TIC, adscritas a Chiletec, vinieron a nuestro país para explorar inversiones, así como la generación de alianzas con empresas nacionales. La comitiva de empresas Chile vinieron con el apoyo de ProChile. Estas empresas están en los sectores de softwares, así como el fintech. Este país busca internacionalizar su Industria 4.0 y estima incrementar 3% sus exportaciones a México de soluciones TIC en tres años.

efieren que menudo chasco se llevaron los aficionados y propaladores de teorías de conspiración en el caso del avión caído en La Habana y que causó la muerte de más de 100 personas. Muchos trasnochados achacaron la caída de la aeronave de la empresa mexicana Damojh al embargo comercial con el que EU ha sometido al régimen de La Habana. La idea de muchos críticos era que el los operadores del avión, que volaba bajo la bandera de Cubana de Aviación, no tenían acceso al mercado global de partes y refacciones. Sin embargo, la situación legal de la empresa Damojh, aerolínea basada en México, le permitía adquirir y dar mantenimiento al 737 de casi 40 años de antigüedad.

uenos tiempos, eso es lo que se prevé que vivan en el país las empresas que ofrecen espacios colaborativos de trabajo, también conocidos como coworkings. Y es que según una evaluación realizada a nivel global por International Workplace Group, en México un 90% de los ejecutivos de nuestro territorio considera que permitir que sus empleados trabajen desde cualquier lugar, no en oficinas tradicionales, los ayuda a contratar y retener al mejor talento, además de que 94% considera que la flexibilización del trabajo ayuda a que sus empresas crezcan.

GADE no se quiere quedar atrás en la carrera por ganar presencia en el continente latinoamericano. Nos cuentan que de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Perú, la escuela de negocios del Tecnológico de Monterrey lanzará un MBA de doble grado. El EGADE-CENTRUM MBA se impartirá en Lima, Perú. La primera generación estaría iniciando clases en septiembre de este año con empresarios del país sudamericano.

erá el chef Carlos Gaytán, el único mexicano en obtener una estrella Michelin, quien encabezará en las próximas semanas la inauguración oficial del restaurante Ha´, ubicado en el interior del Hotel Xcaret México, en la Riviera Maya. Tras haber cerrado Mexique, el célebre restaurante de Chicago por el que obtuviera uno de los máximos galardones gastronómico del planeta, el cocinero guerrerense pondrá toda su energía y creatividad en la operación de un restaurante que, dicen los que saben, promete revolucionar la oferta culinaria del Caribe mexicano.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.