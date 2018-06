Confidencias | Citi tiene pocas dudas sobre quién ganará las elecciones

F

acebook ha sabido salir adelante en México luego de que se revelaran los términos de su acuerdo con el INE —más ventajosos para la red social que para el organismo— y más tarde estallara el escándalo de Cambridge Analytica, impactando su imagen en el país. Hoy, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha demostrado ser un actor relevante en la promoción de un voto informado y el combate a las noticias falsas —algo que, dicho sea de paso, es una iniciativa unilateral dado que el Estado no puede obligarle a hacerlo—, asociándose con universidades, autoridades y sociedad civil.

O

pina la cadena hotelera NH Hotel Group que el turismo en México es un negocio grande, por eso quiere seguir creciendo en el mercado nacional. A 17 años de su llegada al territorio azteca, la próxima apertura de la firma se espera que sea en la Ciudad de México para el 2019, aunque por ahí nos cuentan que no será la única inauguración. La compañía española, que dirige Massimo Baldo en México y Cuba, ya cuenta con 16 hoteles operando en el mercado nacional. Recientemente, la compañía abrió un hotel en Monterrey.

R

ecién nos contaron que, durante la gestación de la reforma energética, un reconocido funcionario propuso al gobierno de Peña Nieto que impulsara la energía nuclear, pero el costo político era tan grande que declinó apostar por ella. Parece que los candidatos coinciden con el mandatario, pues ninguno le ve un futuro significativo frente a otras alternativas energéticas, incluidas las tradicionales y su contaminación asociada.

B

ien, pues resulta que Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, quien hace unos días se hizo de 46% de Grupo Mundo Ejecutivo y antes de 19.9% de las acciones de El Economista, acaba de publicar un libro que lleva por nombre “Teoría de la Administración Integral del Capital Humano, ADINCAH“. Es sabido que su pasión está en la gestión de capital humano, por eso el tema del libro no es una sorpresa, lo que sí sorprende es que, cuentan, también le ha tomado cariño a estar presente en todos los negocios que le permitan proyectarse mediáticamente, por lo que no debe sorprendernos más exposición (y posibles nuevas compras) en lo que resta del año.

E

ricsson presentó un análisis sobre el estado actual de las tecnologías de comunicación móviles. De acuerdo con este reporte, las predicciones para las conexiones IoT casi se han duplicado desde noviembre de 2017. Se espera que para 2023 se alcancen 3,500 millones de conexiones. El reporte también detalla que actualmente en Latinoamérica hay 690 millones de suscriptores móviles. En México, hay 64.7 millones de personas que tienen un celular inteligente esto implica que 8 de cada 10 usuarios que cuentan con un teléfono móvil se pueden conectar a internet a través de su dispositivo.

S

e asegura, al exterior de México, entre ejecutivos de Citi, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, basado en Nueva York, que ya hay pocas dudas respecto a quién ganará las elecciones el próximo 1 de julio. Sin embargo los cuestionamientos están dirigidos a cómo se conformará el Congreso de la Unión, el tono de los discursos y las primeras acciones del próximo presidente de México. El comportamiento de los inversionistas extranjeros con el país dependerá mucho de sí se generará un discurso que se enfoque en el respeto a las instituciones, sobre todo las financieras.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.