Confidencias | La idea que pone en riesgo una promesa de AMLO

F

uera por una ocurrencia o una propuesta obsoleta, la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar internet gratis y ampliar la cobertura del mismo en el país, está causando recelo en las telecomunicaciones. Especialistas del sector nos cuentan que la propuesta que le hicieron a AMLO para usar el cableado eléctrico doméstico como medio de transmisión de señales (que se conoce como PLC o Power Line Communications) no sólo es anticuada, sino que está probada su inviabilidad. Nos recuerdan que hace tres sexenios, Iusa de Carlos Peralta y el entonces mandatario Vicente Fox hicieron pruebas de esto, pero no avanzó, ya que es caro, no tiene facilidad de despliegue, reduce las inversiones y no ofrece mayor ancho de banda.

O

tra tarea para el recién llegado gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya que tendrá que revisar el contrato de vales de despensa para los burócratas entregado por la administración saliente, pues diversos empresarios del sector señalan a la firma beneficiada, INNTEC de Héctor Anaya, de ni siquiera contar con el aval del SAT de Margarita Ríos-Farjat, como monedero electrónico autorizado. A lo anterior, se suman demandas por incumplimiento en el servicio de dicha empresa, de parte de organismos como el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, así como del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes sus vales no les fueron aceptados por no contar con recursos para el consumo.

R

R

esultados positivos de la armadora mexicana Giant Motors Latinoamérica, que tiene alianza con la marca china Jac y la cual es controlada por Inbursa (el brazo financiero del empresario Carlos Slim), pues sigue creciendo en México. La empresa espera realizar dos o tres lanzamientos de vehículos para pasajeros, lo que incluye un minivan, para el próximo año. Recordará usted que la empresa ya tiene cinco modelos en el mercado mexicano: el sedán J4, las SUVs SEI 2, SEI 3 y SEI 7, y la nueva pickup JAC Frison T6, los cuales son ensamblados en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

B

uscan los gigantes petroleros que la administración de Andrés Manuel López Obrador recapacite sobre la cancelación de las rondas petroleras. Tras haber comprometido 160,000 millones de dólares de inversión durante nueve fases de licitación, la industria petrolera se considera un complemento y no un sustituto de Petróleos Mexicanos (Pemex) para extraer hidrocarburos en territorio mexicano.

E

xpandirse aún más por Latinoamérica es lo que está buscando la compañía de tecnología Nvidia, fundada por el emblemático emprendedor basado en Silicon Valley, Jensen Huang. De acuerdo con ejecutivos globales de la firma, para concretar esta labor están previendo tomar a México como centro de operaciones para toda la región (a excepción de Brasil), por lo que se espera que durante el primer semestre del 2019 abran finalmente oficinas en este país.

S

iguen los ciberataques en América Latina. Según las últimas cifras de la compañía Kaspersky Lab existe un aumento de 14.5% en ataques de malware durante los últimos 12 meses en la región en comparación con 2017, lo que significa un promedio de 3.7 millones de ataques cada día y más de 1,000 millones al año. Entre los países que registraron mayor crecimiento, están Argentina que ocupa el primer lugar con un aumento del 62%, seguido por Perú (39%) y México (35%).

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.