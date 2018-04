Confidencias | CRE: un regulador que no quiere ser regulado

F

ormidable es el concepto del internet de las cosas (IoT), pero hay pocas aplicaciones, sobre todo en industrias que no son de inicio tecnológicas. Pero ante el inminente boom en inversiones petroleras hay iniciativas que unen el concepto tecnológico a operaciones diarias. Es el caso de la firma de servicios energéticos escocesa Wood, que montó el primer centro de tecnología avanzada (ATC, por sus siglas en inglés), en la CDMX. Ahí, de la mano de Cisco y Roue Consultores, Wood se dedicará a utilizar minería de datos y el modelo IoT para diseñar modelos que permitan a sus clientes eficientar su participación en el mercado local de hidrocarburos.

O

cupada estuvo la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, que preside Salvador Vega Casillas. Tuvo una reunión para acordar el mecanismo de elección del nuevo capitán de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Sin embargo, ese parece ser el menor de los problemas de la CRE, que ante la inminente aprobación de la ley de mejora regulatoria, ya está solicitando a los senadores que esta ley se les aplique a todos los organismos reguladores, excepto a ellos, aunque la Consejería Jurídica de la Presidencia ha desechado los argumentos de los reguladores de energía.

R

esolvió el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobar cinco concesiones para uso social comunitario en los estados de Guerrero, Sonora, Baja California Sur, Michoacán y Colima para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM). Las organizaciones que recibieron sus concesiones en carácter comunitario fueron: Altamiradio Comunicaciones, A.C.; Corazón de las Californias, A.C.; Cananea Alternativa, A.C.; Mentes que Piensan Manos que Trabajan, A.C. y Organización de Radios Comunitarias de Occidente, A.C. en la localidad de Villa de Álvarez.

B

ien movidos andan los “Los Itamitas” definiendo la política económica del país. Nos reportan que el miércoles pasado, cuatro de los asesores económicos de los candidatos a la Presidencia de la República asistieron al el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para explicar la plataforma en esta materia de los aspirantes a habitar Los Pinos. Y pese a que Salomón Chertorivski, asesor de Anaya; Abel Hibert, del equipo de AMLO; y Luis Madrazo, de Meade, son egresados de esta casa de estudios, no dejaron de enfrentarse con ideas diferentes en temas como el aumento al salario mínimo, la renta básica universal y la cancelación al NAIM.

PUBLICIDAD

E

l próximo lunes, en pleno festejo del Día del Niño, en la avenida Juárez, desfilarán muy temprano la y los candidatos que buscan la silla presidencial de México. ¿El motivo?, se espera que tanto Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez “El Bronco”, firmen en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia sus compromisos con la infancia y adolescencia en un evento llamado Diálogos #MXporlaniñez en donde se espera ofrezcan sus posturas ante un tema que en los últimos días ha llamado la atención: los jóvenes.

S

e escucha decir en las telecomunicaciones: Elefante blanco a la vista. No se trata de una alucinación, pero sí de una advertencia que ya se había hecho sobre la Red Compartida. A un mes de su inicio de operaciones, el proyecto no tiene clientes (o al menos no en el número que quisiera). Los grandes operadores tienen sus propios planes; y los OMV, nos dijeron algunos de ellos, creen que esta red es una pérdida de tiempo para su negocio, principalmente, por su oferta actual y por algunos obstáculos contractuales que los limitan. Será el tiempo el que dé más pistas sobre el futuro de esta red.