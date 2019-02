Confidencias | Secretaría de Cultura va contra recomendaciones de la SFP

F

ue una sorpresa lo que causó la decisión al interior de la Secretaría de Cultura, de Alejandra Fraustro, de otorgar un contrato a la firma Gerlim SA de CV, para que se haga cargo de la limpieza de sus instalaciones durante este año. Nos cuentan que la dependencia se valió de las contrataciones por Adjudicación Directa por más de 35 millones de pesos. No les haría mal revisar las restricciones asentadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de que va en contra de las recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública y su titular Irma Eréndira Sandoval.

tra más, si de licitaciones exprés se trata, parece que, en el IPN, de Mario Rodríguez Casas, se pintan solos. Esto porque en el sector limpieza prendieron las alertas rojas al identificar que el Secretario de Administración, Jorge Quintana Reyna, opera contra reloj la contratación del servicio de limpieza. Pues todo indica que la celeridad que han impreso al proceso recae en objetivos turbios, pues se habla de que las firmas Tecno Limpieza Ecotec y Grupo Profesional de Servicios U4 serían las posibles beneficiarias del contrato que ascendería a 22.5 millones de pesos, ambas empresas relacionadas al mismo dueño, ambas ya fueron proveedoras del IPN y ambas recibieron indicación de presentar cotizaciones.

efrescar sus servicios y generar nuevas ventas, son algunas de las alternativas que están explorando nuevos servicios de las principales consultoras de negocios para, nos dicen, incrementar sus ingresos. Una de las nuevas áreas a explorar seria en medios de comunicación, una industria hoy en día muy golpeada por los drásticos cambios que tienen lugar en este nicho y por el impacto que esto ha generado en la matriz de presupuestos publicitarios de las compañías y las agencias de marketing. ¿Será que tengan la capacidad de revivir algunos medios apunto de la quiebra? Se observa muy complicado. Posiblemente se vayan por la generación de contenido estratégico dirigido y medible y terminen compitiendo a los propios medios de comunicación.

uenas metas son las que se puso para este 2019 la compañía de origen colombiano Viájala, enfocada en el sector turismo. Y es que la firma, que gira alrededor de un meta buscador de viajes, intentará crecer casi en más de un 45% el volumen de visitas a su página. En 2018 la compañía recibió en conjunto en los nueve países donde está presente cerca de 30 millones de búsquedas, un número que se queda corto contra los 44 millones que quieren tener para este nuevo año.

n general buenos tiempos los que vive hoy la compañía francesa de desarrollo y distribución de videojuegos Ubisoft. Y es que la empresa, liderada por su cofundador Yves Guillemot, consiguió elevar durante los primeros nueve meses del año fiscal 2018 – 2019 un 13.5% los valores netos contables de la firma. Esto se debió en gran medida gracias al éxito que tuvieron juegos como Far Cry 5 y Assassin’s Creed Odissey, dos de los títulos más vendidos de todo el año pasado.

i no vas a la montaña, la montaña vendrá a ti. En una semana se llevará a cabo el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, evento que engloba a las compañías de telecomunicaciones y fabricantes tecnológicos y que sirve para dar a conocer los últimos avances de este sector. Sin embargo y para muchos que quisieran acceder a este foro y no pueden, del 4 al 6 de junio de 2019, se llevará a cabo por primera vez el Mobile 360 – Latin America en la Ciudad de México. Así lo refiere la GSM, asociación que engloba operadores móviles y compañías relacionadas.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.